W ostatni weekend maja rozpocznie się remont torowiska wzdłuż Alej Jerozolimskich. Na sporym odcinku wymienione zostaną szyny, wyremontowana część przystanków, przejazdy drogowe. Po remoncie tramwaje w Alejach Jerozolimskich pojadą szybciej.



Ruch tramwajowy w Alejach Jerozolimskich – od Placu S. Starynkiewicza do Ronda J. Waszyngtona – zostanie wstrzymany 30 maja. Do tego tramwaje nie będą jeździły Alejami w czasie dwóch sierpniowych weekendów.

Wymieniane będzie też skrzyżowanie torów na Rondzie R. Dmowskiego (tzw. krzyżownica). Z tego powodu w czasie dwóch weekendów wyłączony będzie ruch tramwajowy na ulicy Marszałkowskiej – pierwsze wyłączenie zostało wyznaczone na 13-14 czerwca (weekend).

Zmiany w komunikacji miejskiej od 30 maja

Tramwaje linii 7 będą kursowały tylko na Pradze – z pętli Kawęczyńska do Gocławka przez Aleję Zieleniecką i Aleję J. Waszyngtona. Zmienią się godziny kursowania tramwajów 13, będą jeździły przez wszystkie dni tygodnia od ok. 5 rano do ok. 23.00. W trakcie prac tramwajowych nie będą kursowały tramwaje linii 25.

Tramwaje linii 9, 22 i 24 nie pojadą na Pragę – jadąc z P+R al. Krakowska, Piasków czy Nowego Bemowa, zakończą kursy na Placu S. Starynkiewicza.

Tramwaje 33 z Metra Młociny pojadą na pętlę Banacha i z Alei Niepodległości zostaną skierowane w Nowowiejską, L. Krzywickiego, Filtrową i Grójecką. Dzięki temu z Ochoty będzie bezpośredni dojazd do Dworca Centralnego.

Linie zastępcze podczas remontu torów w Al. Jerozolimskich

Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z-9 – autobusy będą jeździły między Placem G. Narutowicza a Rondem J. Waszyngtona codziennie; w godzinach szczytu w dni powszednie nawet co ok. 2 minuty.

Dodatkowo dwa razy częściej niż zwykle będą kursowały autobusy linii 158, co ok. 7,5 minuty w szczycie – jej trasa także prowadzi przez centrum, wzdłuż nieczynnej trasy tramwajowej.

Bezpośredni dojazd z Wawra i Pragi-Południe do stacji metra Stadion Narodowy umożliwią autobusy linii Z21. Zastąpią one 521 (zmieni się oznaczenie tej linii) w kursach z Wawra do Ronda Wiatraczna i od ronda pojadą dalej Aleją J. Waszyngtona, Aleją Księcia Józefa Poniatowskiego do Wybrzeża Szczecińskiego i ulicą Zamoście do stacji metra. Autobusy tej linii będą się zatrzymywały na wspólnych przystankach z Z-9 co ułatwi ewentualne przesiadki. Kursy 521 do Dworca Centralnego pozostaną bez zmian.

Tramwaje dodatkowej linii 79 uzupełnią „dziewiątkę” na Ochocie, ułatwią dojazd do centrum a na Pradze zastąpią ją w Alei J. Waszyngtona i na ulicy Grochowskiej. Oto pełna trasa:

79: P+R AL. KRAKOWSKA – Aleja Krakowska – Grójecka – Filtrowa – L. Krzywickiego Nowowiejska – Marszałkowska – Aleja „Solidarności” – Targowa – Aleja Zieleniecka – Aleja J. Waszyngtona – Grochowska – GOCŁAWEK.