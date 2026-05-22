Jak tłumaczą urzędnicy, w Warszawie wciąż można zaobserwować pędzące – nierzadko chodnikami – pojazdy, które następnie są porzucane w nieodpowiednich miejscach. Takie zachowania wpływają negatywnie na bezpieczeństwo i estetykę miasta. Dlatego urząd miasta podpisał porozumienie regulujące zasady poruszania się i parkowania w przestrzeni publicznej z trzema operatorami oferującymi e-hulajnogi do wypożyczenia (Bolt, Dott, Lime).

Porozumienia z operatorami hulajnóg

W 2021 roku w życie weszła ustawa regulująca zasady poruszania się e-hulajnogą. Przepisy te są jednak niedoskonałe i niewystarczające. Dlatego po ich wprowadzeniu Zarząd Dróg Miejskich podjął inicjatywę ustalenia dodatkowych uregulowań dla Warszawy. Jest to możliwe wyłącznie w oparciu o dobrą wolę współpracy po stronie operatorów hulajnóg na wynajem, ponieważ żadne przepisy nie dają ZDM możliwości ustanawiania dodatkowych zasad dla e-hulajnóg jako obowiązującego prawa lokalnego.

Porozumienia z wszystkimi operatorami udało się podpisać niezwłocznie po wejściu w życie wspomnianej ustawy, czyli w 2021 r. Warszawa była pierwszym miastem w kraju, które zawarło takie umowy. Na podstawie porozumień operatorzy podpisali też z ZDM umowy dzierżawy na odpłatne korzystanie ze stref postojowych. W ten sposób Warszawa – znów jako pierwsze miasto w Polsce – zobowiązała operatorów do partycypacji finansowej w utrzymaniu miejskiej infrastruktury (za ok. 1 mln zł rocznie).

W zamian miasto zobowiązało się do oznakowania sieci parkingów dla e-hulajnóg. To przede wszystkim stojaki z odpowiednią naklejką. W całym mieście jest łącznie 12,5 tys. stojaków z dopuszczonym postojem e-hulajnóg – w 2,9 tys. miejscach (włączając w to stacje Veturilo, gdzie od 2023 r. można parkować e-hulajnogi). Do tego w Śródmieściu oraz na Żoliborzu, Woli i Bielanach dostępne są 133 „strefy postoju”, za których wyznaczenie i użytkowanie zobowiązali się płacić operatorzy.

Porozumienia zobowiązywały i będą nadal zobowiązywać operatorów do:

  • utrzymywania ładu i porządkowania nieprawidłowo pozostawianych pojazdów;
  • rozmieszczania e-hulajnóg wyłącznie w wyznaczonych miejscach;
  • ograniczenia prędkości do 12 km/h na wybranych terenach, czyli: Krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie (gdy są deptakiem), Chmielnej (na odcinku, który jest deptakiem), Bulwarach Wiślanych (na odcinku na którym nie ma wydzielonej drogi dla rowerów);
  • zakazu ruchu i parkowania w wybranych obszarach (Stare Miasto, Ogród Krasińskich, Łazienki Królewskie);
  • edukowania i informowania użytkowników;
  • przekazywania informacji Zarządowi Dróg Miejskich o obszarze działania, liczbie pojazdów i statystykach wypożyczeń itp.

Nowe zasady jazdy na hulajnogach

Od 22 maja, dzięki nowym porozumieniom podpisanym z operatorami e-hulajnóg, miasto będzie miało większą kontrolę nad funkcjonowaniem pojazdów na minuty w przestrzeni publicznej. Wśród najważniejszych zmian są:

  • zwiększenie liczby miejsc z ograniczeniem prędkości do 12 km/h: ul. Złota, Zgoda, Bracka, Plac Centralny, most pieszo rowerowy
  • zwiększenie liczby miejsc z całkowitym zakazem poruszania się na e-hulajnogach i ich parkowania – nowe lokalizacje to: Park Sowińskiego i Lasek na Kole – w tych miejscach hulajnogi nie będą działać;
  • możliwość dodawania kolejnych lokalizacji, w których będą obowiązywały ograniczenia;
  • uniemożliwienie pozostawiania hulajnóg w sposób i w miejscach jednoznacznie wbrew przepisom – np. na mostach, w tunelach, strefach zamieszkania, na ulicach nieposiadających chodnika o szerokości umożliwiającej postój zgodny z prawem o ruchu drogowym, w parkach objętych takim zakazem;
  • kary umowne za nieprzestrzeganie zapisów – w tym rozmieszczanie pojazdów poza wyznaczonymi miejscami;
  • poprawa kontaktu operatorów z mieszkańcami, w tym: wyznaczenie osób odpowiedzialnych i kanałów kontaktu; lepsze oznakowanie e-hulajnóg; kary również za brak odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców.
Wypracowane zasady są efektem współpracy ZDM m.in. urzędami dzielnic oraz innymi jednostkami miejskimi (Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Zarząd Terenów Publicznych Śródmieście), które wskazały kolejne miejsca z ograniczeniem prędkości oraz zakazem poruszania się i parkowania.

Jak tłumaczą urzędnicy, nowe porozumienia pozwolą na skuteczniejsze zwalczanie negatywnych skutków użytkowania hulajnóg elektrycznych na stołecznych drogach. Warto podkreślić, że mimo niskiego udziału hulajnóg w ruchu (zaledwie 7,8 proc. ruchu zmierzonego na trasach rowerowych) ich użytkownicy uczestniczą w nieproporcjonalnie większej liczbie zdarzeń – w zeszłym roku brali udział w aż 66 wypadkach – prowadzący hulajnogę spowodowali 39 z nich. W zdarzeniach tych ranne zostały 73 osoby.

Od 3 czerwca wprowadzony zostanie na terenie całego kraju obowiązek korzystania z kasku dla osób do 16. roku życia, które poruszają się: rowerem; rowerem z napędem; hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego. W przypadku braku kasku, mandat wyniesie 100 zł.