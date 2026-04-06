Straż miejska sprząta hulajnogi prywatnych firm. Koszty ponosi podatnik

Straż miejska porządkuje hulajnogi należące do prywatnych operatorów. W efekcie publiczne zasoby wykorzystywane są do rozwiązywania problemów generowanych przez komercyjne podmioty.



Z odpowiedzi na interpelację radnego Piotra Wertensteina-Żuławskiego wynika, że od maja 2021 roku mieszkańcy mogą zgłaszać źle zaparkowane lub porzucone hulajnogi za pośrednictwem systemu Warszawa 19115. Zgłoszenia trafiają automatycznie do straży miejskiej, której patrole podejmują interwencje w terenie.

Funkcjonariusze nie tylko weryfikują zgłoszenia, ale – jak wskazano w dokumencie – „niejednokrotnie we własnym zakresie przestawiają hulajnogi na właściwe miejsca”. Oznacza to, że w praktyce strażnicy wykonują czynności porządkowe, które powinny należeć do obowiązków firm udostępniających sprzęt.

Publiczne służby w służbie prywatnego biznesu

Hulajnogi elektryczne są własnością prywatnych operatorów, którzy czerpią zyski z ich użytkowania. Jednocześnie to miejska infrastruktura i służby publiczne ponoszą ciężar utrzymania porządku, gdy sprzęt zostaje porzucony w sposób utrudniający ruch pieszy lub zagrażający bezpieczeństwu. Oznacza to, że do działalności firm udostępniających hulajnogi dopłaca warszawski podatnik.

Jak podkreśla w piśmie wiceprezydent Tomasz Mencina, straż miejska reaguje na zgłoszenia całodobowo, a interwencje obejmują m.in. usuwanie hulajnóg blokujących chodniki czy przejścia. W skrajnych przypadkach, takich jak wrzucenie hulajnogi do cieku wodnego, sprawa kierowana jest do administratora terenu. Jednak to nadal służby miejskie inicjują działania.