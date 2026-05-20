Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało w Warszawie nielegalną agencję towarzyską. W ręce służb wpadło pięć osób, w tym kierująca grupą Swietłana P. Zabezpieczono mienie o wartości niemal 3 mln zł. Sąd podjął już decyzje o aresztach.



Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), akcja została przeprowadzona na terenie jednej z warszawskich dzielnic na początku maja. Działania te stanowiły efekt skoordynowanego śledztwa, które od dłuższego czasu pozostaje pod ścisłym nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Służby uderzyły w zorganizowaną strukturę przestępczą zajmującą się czerpaniem korzyści majątkowych z prostytucji innych osób. Według ustaleń śledczych, na czele rozbitego gangu stała Swietłana P. Pod jej kierownictwem pozostali członkowie grupy realizowali ściśle określone zadania. Odpowiadali oni m.in. za zapewnianie ochrony kobietom świadczącym usługi seksualne w kontrolowanej agencji towarzyskiej, a także za ich bezpośredni transport do klientów. W strukturach nielegalnego przedsiębiorstwa stale pracowało od dwóch do dziewięciu kobiet, które były zobowiązane do oddawania części swoich zarobków członkom grupy.

Śledczy zabezpieczyli dowody świadczące o prowadzeniu przestępczej działalności

Podział ról i pranie brudnych pieniędzy

Kolejnym elementem działalności grupy był zaawansowany proces legalizacji dochodów pochodzących z nierządu. „Członkowie grupy podejmowali działania mające na celu legalizację środków finansowych pochodzących z przestępstwa” – informuje w swoim komunikacie Centralne Biuro Śledcze Policji.

Gotówka uzyskiwana z nielegalnej działalności była systematycznie deponowana na rachunkach otwartych na dane personalne poszczególnych sprawców. Stamtąd, za pomocą kolejnych operacji finansowych, środki wprowadzano do legalnego obrotu, co miało zatrzeć ich przestępcze pochodzenie.

Międzynarodowy skład i masowe aresztowania

Finał pracy operacyjnej przyniósł zatrzymanie pięciu osób. Wśród podejrzanych znajdują się zarówno obywatele Polski (dwóch mężczyzn), jak i Ukrainy (troje obywateli). Policyjne zatrzymania nie ograniczyły się wyłącznie do stolicy – funkcjonariusze przeprowadzili jednoczesne uderzenia na terenie województw mazowieckiego oraz małopolskiego.

Podczas przeszukań lokali i pojazdów użytkowanych przez grupę, CBŚP zabezpieczyło materiał dowodowy. W ręce policjantów wpadły telefony komórkowe, komputery przenośne, cyfrowe nośniki danych oraz szczegółowa dokumentacja i odręczne zapiski, które bezpośrednio dokumentowały przestępczy proceder.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono gotówkę w kwocie blisko 100 tys. złotych w różnych walutach Foto: CBŚP

Wszyscy zatrzymani zostali przetransportowani do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Prokurator przedstawił im zarzuty obejmujące kierowanie oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej, czerpanie korzyści z prostytucji, bezprawne pozbawienie wolności, a także pranie brudnych pieniędzy. Z uwagi na wagę zarzutów, Sąd Rejonowy w Siedlcach przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec całej piątki środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Milionowy majątek w rękach prokuratury

Akcja CBŚP doprowadziła również do uderzenia w zaplecze finansowe grupy. Służby dokonały zabezpieczenia mienia o łącznej wartości blisko 2,9 miliona złotych. W kwocie tej znalazła się m.in. gotówka w różnych walutach o równowartości około 100 tysięcy złotych, którą odnaleziono podczas przeszukań. Pozostała część, czyli mienie o wartości 2,8 miliona złotych należące do podejrzanych, została zablokowana przez prokuratora na poczet przyszłych kar i grzywien.