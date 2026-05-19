Barwny przemarsz ulicą Smoczą, rodzinne atrakcje, warsztaty oraz wspólne świętowanie inspirowane legendą ul. Smoczej – 23 maja będzie można wziąć udział w IV Smoczej Paradzie. Muranów po raz kolejny zamieni się w krainę smoków.



Parada rozpocznie się o godz. 12:00 na ulicy Smoczej przy rogu ul. Nowolipki, obok Skweru Józefa Rotblata – polskiego noblisty.

Reklama Reklama

Smocza Parada w Warszawie

Na czele przemarszu pojawi się wielki zielony smok, znany mieszkańcom Warszawy z wcześniejszych edycji wydarzenia i Orszaku Trzech Króli. To nie będzie jedyny Smok ale to tajemnica… O oprawę muzyczną zadba Ritmo Bloco, która wprowadzi uczestników w atmosferę ulicznego święta i brazylijskiego karnawału.

– Zachęcamy mieszkańców do aktywnego udziału w paradzie poprzez przygotowanie własnych smoków, masek, kostiumów i ozdób inspirowanych smoczą tematyką – mówi Marek Ślusarz, prezes fundacji Jeden Muranów. – Im więcej kreatywnych przebrań pojawi się podczas przemarszu, tym bardziej wyjątkowy będzie klimat wydarzenia – dodaje.

Atrakcje po Smoczej Paradzie na Muranowie

Przemarsz będzie odbywał się jednym pasem ulicy Smoczej. Parada będzie zabezpieczona przez policję (z przodu i z tyłu) oraz służbę porządkową organizatora. Uczestnicy otrzymają okolicznościowe chorągiewki, a dodatkową atrakcją będzie pokaz połykacza ognia. Po zakończeniu przemarszu, do godz. 15:00, na boisku przy ul. Smoczej 19 działać będzie rodzinna strefa atrakcji. W programie przewidziano m.in.: atelier fotograficzne ze smokiem, warsztaty robotyki, przeciąganie liny, smoczą strefę wizażu, kolorowe fryzury i warkoczyki, warsztaty chemiczne „Smocza Alchemia”, smoczy slalom, gry i konkurencje zręcznościowe, kreatywne budowanie z klocków LEGO, animacje i spotkania ze smokiem.

Oficjalna maskotką parady jest zielony smok, któremu mieszkańcy nadali w konkursie imię „Muranek”

Dodatkowe aktywności przygotują organizacje i instytucje współtworzące Partnerstwo Przepis na Muranów: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy , Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 10, Warszawski Dom pod Fontanną, Fundacja Jeden Muranów, Wspólnota Mieszkaniowa Miła 22, Dom Kultury Śródmieście - Międzypokoleniowa Klubokawiarnia, Dom Kultury Śródmieście, Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” - Ognisko Muranów, Wolskie Centrum Kultury.

Oficjalna maskotką parady jest zielony smok, któremu mieszkańcy nadali w konkursie imię „Muranek”.