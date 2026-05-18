Projekt zyskał funkcję obiektu zbiorowej ochrony
Jak informuje Urząd Miasta Józefów, ze względu na zmieniające się przepisy oraz sytuację geopolityczną, projekt zyskał nową funkcję – obiektu zbiorowej ochrony kategorii U-1, który w razie zagrożenia zapewni schronienie mieszkańcom.
Decyzję o modyfikacji planów poprzedziły ekspertyzy inżynieryjne. Według oficjalnego komunikatu Urzędu Miasta, 4 maja 2026 roku Wojewoda Mazowiecki przyznał dofinansowanie na realizację projektu zamiennego. Samorząd stara się również o fundusze z programu „Mazowsze Pomaga”.
Jak podkreśla dyrektor biblioteki w Józefowie, Michał Kowalczyk: „Nowy budynek Biblioteki w Józefowie daje wyjątkową szansę na rozwinięcie oferty i jakości usług w stopniu, który w dotychczasowej lokalizacji był poza naszym zasięgiem”. Placówka ma być przestrzenią otwartą dla wszystkich grup wiekowych.
Wizualizacje przygotowane przez firmę Regio Sp. z o.o. pokazują, że przeszklona bryła budynku zostanie ozdobiona drewnianymi lamelami i ażurowymi łukami nawiązującymi do lokalnego stylu świdermajer. Obiekt powstanie w otoczeniu sosen, a aż 82% działki stanowić będzie powierzchnia biologicznie czynna. Na dachu zaplanowano panele fotowoltaiczne i zieleń, a wokół budynku – park ze strefami rekreacyjnymi.
We wnętrzu znajdą się: świetlik dachowy doświetlający czytelnię, strefy relaksu, sale do coworkingu oraz przestrzeń gastronomiczna „Bistro Kultura”.