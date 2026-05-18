W podwarszawskim Józefowie, u zbiegu ulic Grottgera i Asnyka, zaplanowano budowę Willi Kultura. Obiekt połączy funkcję nowoczesnej biblioteki oraz centrum integracji społecznej.



Jak informuje Urząd Miasta Józefów, ze względu na zmieniające się przepisy oraz sytuację geopolityczną, projekt zyskał nową funkcję – obiektu zbiorowej ochrony kategorii U-1, który w razie zagrożenia zapewni schronienie mieszkańcom.

Reklama Reklama

Bezpieczeństwo mieszkańców

Decyzję o modyfikacji planów poprzedziły ekspertyzy inżynieryjne. Według oficjalnego komunikatu Urzędu Miasta, 4 maja 2026 roku Wojewoda Mazowiecki przyznał dofinansowanie na realizację projektu zamiennego. Samorząd stara się również o fundusze z programu „Mazowsze Pomaga”.

Jak podkreśla dyrektor biblioteki w Józefowie, Michał Kowalczyk: „Nowy budynek Biblioteki w Józefowie daje wyjątkową szansę na rozwinięcie oferty i jakości usług w stopniu, który w dotychczasowej lokalizacji był poza naszym zasięgiem”. Placówka ma być przestrzenią otwartą dla wszystkich grup wiekowych.

Nowoczesny świdermajer w leśnym otoczeniu

Wizualizacje przygotowane przez firmę Regio Sp. z o.o. pokazują, że przeszklona bryła budynku zostanie ozdobiona drewnianymi lamelami i ażurowymi łukami nawiązującymi do lokalnego stylu świdermajer. Obiekt powstanie w otoczeniu sosen, a aż 82% działki stanowić będzie powierzchnia biologicznie czynna. Na dachu zaplanowano panele fotowoltaiczne i zieleń, a wokół budynku – park ze strefami rekreacyjnymi.

We wnętrzu znajdą się: świetlik dachowy doświetlający czytelnię, strefy relaksu, sale do coworkingu oraz przestrzeń gastronomiczna „Bistro Kultura”.

Zobacz pełną treść artykułu.