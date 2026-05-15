Rozpoczęły się zgłoszenia do 43. edycji konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”. Mieszkańcy stolicy mogą zgłaszać balkony i ogrody do 30 czerwca. Tegoroczna odsłona kładzie szczególny nacisk na bioróżnorodność oraz rywalizację między dzielnicami.



Prezydent Stefan Starzyński zainicjował tę tradycję w 1935 roku. Dziś, po ponad ośmiu dekadach, konkurs organizowany przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz Towarzystwo Przyjaciół Warszawy pozostaje jedną z najważniejszych inicjatyw promujących miejską estetykę i ekologię. Jak wynika z oficjalnego komunikatu urzędu miasta, obecna edycja łączy cele upiększania stolicy z edukacją przyrodniczą w ramach projektu „W koronach miasta”.

Reklama Reklama

Zmiany i kategorie zgłoszeń

W 43. edycji organizatorzy zdecydowali się na uproszczenie struktury konkursu, ograniczając liczbę kategorii do czterech głównych obszarów. Od 15 maja do końca czerwca zgłoszenia przyjmowane są w następujących grupach:

• balkony, loggie i okna;

• ogrody przy budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych;

• działki kwietne w Rodzinnych Ogródkach Działkowych (ROD);

• nagroda bioróżnorodności (dedykowana terenom wspierającym dziką przyrodę).

Rywalizacja dzielnic o nagrodę im. Zofii Wóycickiej

Nowością tegorocznego regulaminu jest wprowadzenie nagrody specjalnej „Dzielnica w kwiatach”. Otrzyma ją ta część Warszawy, z której wpłynie najwięcej zgłoszeń konkursowych. Celem tej zmiany jest stymulowanie lokalnego patriotyzmu oraz integracja sąsiedzka wokół wspólnych projektów zieleni.

Niezmiennie przyznana zostanie także nagroda Grand Prix im. Stefana Starzyńskiego. W komunikacie czytamy, że podczas finału ogłoszona zostanie również Nagroda Bioróżnorodności, przyznawana w głosowaniu internetowym obiektom, które najlepiej wspierają dziką przyrodę, tworząc „bezpieczną przystań dla owadów, ptaków i małych ssaków”.

Zasady uczestnictwa i harmonogram

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich pełnoletnich mieszkańców Warszawy. Proces zgłoszeniowy wymaga przygotowania dokumentacji fotograficznej (maksymalnie 5 zdjęć, w tym jedno ujęcie z zewnątrz) oraz krótkiego opisu uwzględniającego zastosowane rozwiązania ekologiczne i dobór roślinności.

Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem strony internetowej warszawawkwiatach.pl lub składać osobiście w siedzibach organizatorów. Programowi towarzyszą bezpłatne wydarzenia, takie jak warsztaty w Pawilonie Edukacyjnym Kamień oraz spacery przyrodnicze.

Podsumowanie rywalizacji zaplanowano na wrzesień. „Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 12 września podczas Pikniku Jesiennego” – informuje ratusz. Laureaci mogą liczyć na prestiżowe statuetki oraz nagrody rzeczowe i finansowe wspierające dalszy rozwój ich pasji.