Na warszawskich Siekierkach trwa budowa Placu Wiślanego. Nowoczesne centrum handlowo-usługowe zaoferuje mieszkańcom ponad 30 lokali, zielony skwer oraz znane marki, w tym Biedronkę i DM. Otwarcie zaplanowano na przełom 2026 i 2027 roku.



Warszawski rynek nieruchomości handlowych wzbogaci się o nowy punkt na mapie Mokotowa. Jak informuje portal PropertyDesign.pl, w rejonie Siekierek powstaje Plac Wiślany – wielofunkcyjny obiekt handlowo-usługowy, który ma stać się lokalnym centrum zakupowym dla dynamicznie rozwijającej się okolicy.

Lokalizacja i architektura obiektu

Inwestycja powstaje w strategicznym punkcie dzielnicy, u zbiegu Alei Polski Walczącej oraz ulicy Batalionu AK Bałtyk. Za projekt architektoniczny odpowiada Grupa AT, która postawiła na nowoczesne rozwiązania. Jak zauważa PropertyDesign.pl budynek będzie charakteryzował się "nowoczesną architekturą, z dużą ilością światła dziennego i szerokimi wygodnymi pasażami".

Wyróżnikiem inwestycji ma być ogólnodostępna przestrzeń rekreacyjna. Bezpośrednio przed głównym wejściem do obiektu zaplanowano realizację skweru parkowego, co ma podnieść walory estetyczne i użytkowe tej części Siekierek.

Jakie sklepy pojawią się w Placu Wiślanym?

Na łącznej powierzchni inwestycji znajdzie się miejsce dla ponad 30 podmiotów. Proces komercjalizacji, prowadzony przez firmę Mallson Polska, jest już na zaawansowanym etapie. Wśród marek, które pojawią się w obiekcie wymienia się m.in.:

• Biedronka – operator spożywczy (lokal o powierzchni ok. 1 300 mkw.),

• Drogeria DM – lokal o powierzchni ponad 500 mkw.,

• Media Expert – przedstawiciel sektora elektroniki i RTV/AGD,

• Action – sklep z artykułami codziennego użytku,

• Green Caffè Nero – popularna sieć kawiarni.

Oprócz wymienionych marek, w Placu Wiślanym funkcjonować będą liczne punkty gastronomiczne.

Harmonogram prac

Za realizację projektu odpowiada APM Development – deweloper posiadający wieloletnie doświadczenie na warszawskim rynku, szczególnie w obszarze budownictwa mieszkaniowego na Siekierkach. Prace budowlane są w toku, a przewidywany termin oddania obiektu do użytku to przełom 2026 i 2027 roku.