Warszawski rynek nieruchomości handlowych wzbogaci się o nowy punkt na mapie Mokotowa. Jak informuje portal PropertyDesign.pl, w rejonie Siekierek powstaje Plac Wiślany – wielofunkcyjny obiekt handlowo-usługowy, który ma stać się lokalnym centrum zakupowym dla dynamicznie rozwijającej się okolicy.
Inwestycja powstaje w strategicznym punkcie dzielnicy, u zbiegu Alei Polski Walczącej oraz ulicy Batalionu AK Bałtyk. Za projekt architektoniczny odpowiada Grupa AT, która postawiła na nowoczesne rozwiązania. Jak zauważa PropertyDesign.pl budynek będzie charakteryzował się "nowoczesną architekturą, z dużą ilością światła dziennego i szerokimi wygodnymi pasażami".
Wyróżnikiem inwestycji ma być ogólnodostępna przestrzeń rekreacyjna. Bezpośrednio przed głównym wejściem do obiektu zaplanowano realizację skweru parkowego, co ma podnieść walory estetyczne i użytkowe tej części Siekierek.
Na łącznej powierzchni inwestycji znajdzie się miejsce dla ponad 30 podmiotów. Proces komercjalizacji, prowadzony przez firmę Mallson Polska, jest już na zaawansowanym etapie. Wśród marek, które pojawią się w obiekcie wymienia się m.in.:
• Biedronka – operator spożywczy (lokal o powierzchni ok. 1 300 mkw.),
• Drogeria DM – lokal o powierzchni ponad 500 mkw.,
• Media Expert – przedstawiciel sektora elektroniki i RTV/AGD,
• Action – sklep z artykułami codziennego użytku,
• Green Caffè Nero – popularna sieć kawiarni.
Oprócz wymienionych marek, w Placu Wiślanym funkcjonować będą liczne punkty gastronomiczne.
Za realizację projektu odpowiada APM Development – deweloper posiadający wieloletnie doświadczenie na warszawskim rynku, szczególnie w obszarze budownictwa mieszkaniowego na Siekierkach. Prace budowlane są w toku, a przewidywany termin oddania obiektu do użytku to przełom 2026 i 2027 roku.