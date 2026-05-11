Wyłączenie części trasy związane jest z pracami przy rozbudowie stacji Kabaty.

Pociągi metra dojadą tylko do stacji Stokłosy

Późnym wieczorem we wtorek, 12 maja, pociągi linii M1 będą jeździły na krótszej trasie – z Młocin do Stokłosów. Pociągi metra linii M1 będą jeździły na pełnej trasie w środę, 13 maja, od pierwszych kursów porannych.

Wyłączone z ruchu będą stacje: Imielin, Natolin i Kabaty. Ostatnie odjazdy z Kabat na Młociny oraz w kierunku przeciwnym – ze stacji Stokłosy w kierunku Kabat będą tuż przed godziną 23:00. Potem, do końca kursowania, czyli do ok. godz. 0:30 w nocy, ostatnią stacją na Ursynowie będą Stokłosy.

Dla pasażerów została przygotowana komunikacja zastępcza. Aleją Komisji Edukacji Narodowej – między Kabatami a stacją Ursynów – kursowały będą autobusy specjalnej linii ZM1.

Dlaczego metro pojedzie na krótszej trasie?

W metrze trwają prace związane z rozbudową układu torowego stacji A1 Kabaty. Do tej pory roboty koncentrowały się przede wszystkim na organizacji placu budowy, wykonaniu przekładek instalacji (np. sieci teletechnicznej) oraz realizacji wygrodzeń w tunelu. Teraz wprowadzone zostaną modyfikacje zewnętrznych urządzeń sterowania ruchem na torze numer 3 przy stacji Kabaty. Umożliwi to zawracanie pociągów po obu torach odstawczych – w czasie przebudowy stacji.

Po wykonaniu prac technicznych przeprowadzone zostaną jazdy testowe, które są konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom. Nocna przerwa w kursowaniu metra byłaby zbyt krótka na wykonanie wszystkich prac, dlatego potrzebne jest wcześniejsze wyłączenie ruchu pociągów na południowym krańcu trasy podziemnej kolejki.

Metro na linii M1 pojedzie na pełnej trasie w środę, 13 maja, od pierwszych kursów porannych.