Trwa szacowanie strat i proces rekultywacji zieleni
Choć organizator, agencja Awake Events, deklarował pełne bezpieczeństwo zabytku, najnowszy komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ) wskazuje na rażące naruszenia.
Kontrola wykazała, że część działań była niezgodna z zatwierdzonym programem. Mimo zakazu, na chroniony teren wjechał ciężki sprzęt i dźwig, a w trakcie imprezy użyto pirotechniki. MWKZ podkreśla, że zgoda została wydana m.in. ze względu na argumenty finansowe muzeum, jednak skala uchybień wymusiła pilną wizję lokalną. Jednocześnie aktywiści i mieszkańcy alarmują o potężnym hałasie oraz degradacji trawników, na które na co dzień zwiedzający nie mają wstępu. Trwa szacowanie strat i proces rekultywacji zieleni.