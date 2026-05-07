Nocne zwiedzanie Toru Służewiec, siedzib Polskiego Radia, ministerstw, Sejmu i Senatu, gabinetu prezydenta Warszawy czy wycieczki za kulisy Teatrów Guliwer i Syrena – to tylko niektóre z wydarzeń zaplanowanych na tegoroczną Noc Muzeów. W tym roku muzealne święto w Warszawie odbędzie się 16 maja.



Udział w tegorocznej akcji zgłosiło 330 instytucji, które przygotowały 381 wydarzeń, większość specjalnie na tę jedyną w swoim rodzaju noc. Aż 46 placówek weźmie udział w Nocy Muzeów po raz pierwszy – warto dokładnie przejrzeć tegoroczny program.

- Kto z nas w dzieciństwie nie uwielbiał nocnych podchodów, wypraw po skarby, odkrywania tajemnic i ukrytych miejsc? Do tych wyjątkowych emocji możemy powrócić już 16 maja, podczas XXII Nocy Muzeów w Warszawie. W tym roku czeka na Was 331 miejsc, w tym aż 46 zupełnie nowych. Muzea, galerie, instytucje i zakamarki miasta otworzą się po zmroku, także te, do których na co dzień nie da się zajrzeć – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W tym roku będzie można także zwiedzić gabinet Prezydenta w stołecznym Ratuszu przy Placu Bankowym 3/5 i po sąsiedzku gabinet Wojewody Mazowieckiego.

Jakie atrakcje zaplanowano na Noc Muzeów 2026?

Na Placu Centralnym od ulicy Marszałkowskiej, przed Pałacem Kultury i Nauki, jak co roku, stanie miejski pawilon z interaktywnymi atrakcjami – Przystanek Centrum. W kolorowej, futurystycznej przestrzeni od godz. 18:00 będzie można wziąć udział w grach i zabawach z wykorzystaniem AI, skorzystać z wyjątkowej strefy do zdjęć oraz zdobyć wejściówki na Taras Widokowy PKIN.

Noc Muzeów to doskonała okazja, żeby zobaczyć przestrzenie na co dzień niedostępne. W tym roku po raz kolejny MPWiK zaprasza zwiedzających do komory przelewu burzowego zlokalizowanej pod skrzyżowaniem ulic Jagiellońskiej i Ratuszowej.

Z kolei w Centrum Myśli Jana Pawła II przy Foksal zaprezentowana będzie Młodzieżowa Mapa Ciszy – dźwiękowa podróż po warszawskich ulicach. Warto wybrać się także na Festiwal Tramwajów w zajezdni tramwajowej R-2 Praga przy ul. Kawęczyńskiej, gdzie zaplanowano nocne zwiedzanie czy do Zajezdni Autobuoswej przy ul. Woronicza, gdzie przygotowano wiele atrakcji dla miłośników transportu publicznego.

Nie zabraknie też innych wydarzeń dla małych Warszawianek i Warszawiaków. W Teatrze Guliwer podróż do teatru przyszłości, a w FabLabie! Pobite Gary zaplanowano specjalne warsztaty muzyczne.

Zabytkowe pojazdy i więcej kursów metra

O godzinie 17:00 na stołeczne ulice wyruszą parady pojazdów zabytkowych. Parada autobusowa wystartuje z Dworca Wschodniego i dojedzie do Zajezdni Woronicza, a tramwajowa z Placu G. Narutowicza do Zajezdni Praga. Pojazdy miną się na Moście Józefa Poniatowskiego.

Wieczorem na stołeczne ulice wyjadą zabytkowe autobusy i tramwaje. Przejazd nimi będzie bezpłatny. Tramwaje linii M będą woziły pasażerów z Zajezdni Praga do Metra Płocka; autobusy A z Zajezdnia Woronicza do Metra Wierzbno a R z pętli Metro Wilanowska przez Zajezdnię Woronicza z powrotem do stacji metra Wilanowska.

Uruchomione zostaną specjalne linie autobusowe B, C, D, E i F, łączące centrum z różnymi częściami miasta i najważniejszymi punktami na trasie zwiedzania. Zapewnią wygodny dojazd do muzeów i atrakcji. Autobusy dowiozą m.in. do Muzeum Polskiej Wódki, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Centrum Nauki Kopernik, Pałacu w Wilanowie czy Fabryki Norblina. Przejazdy nimi będą bezpłatne.

W Noc Muzeów nieco dłużej i częściej niż zwykle będą kursowały pociągi metra linii M1 i M2 oraz tramwaje i autobusy wybranych linii.