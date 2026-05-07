Rusza projekt „Warszawskie targowiska nie marnują”
9 maja na bazarze przy Centrum Handlowym Szembeka odbędzie się pierwsze wydarzenie w tegorocznej edycji projektu.
Celem inicjatywy jest promowanie idei niemarnowania żywności, odpowiedzialnej konsumpcji oraz właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi. Projekt łączy działania edukacyjne z praktycznymi wskazówkami, jak lepiej wykorzystać żywność i ograniczać marnowanie.
- Targowiska oprócz funkcji gospodarczej i handlowej pełnią rolę naturalnych centrów lokalnych, będąc miejscem spotkań, wymiany sąsiedzkiej i integracji społecznej. Jest to więc doskonałe miejsce dla działań edukacyjnych. Wraz z mieszkańcami i kupcami staramy się zmieniać nasze nawyki jako konsumentów tak, aby mniej marnować - mówi Joanna Popielawska, dyrektorka koordynatorka ds. Strategii i Relacji Zewnętrznych m.st. Warszawy.
Podczas wydarzeń odbędą się pokazy kulinarne w duchu zero waste (ograniczania marnowania jedzenia i zasobów), które poprowadzi Sylwia Majcher - blogerka, edukatorka ekologiczna i autorka książek. Uczestnicy będą mieli okazję spróbować potraw przygotowanych z produktów, które mogłyby się zmarnować oraz poznać praktyczne sposoby planowania zakupów i przechowywania żywności.
Poruszone będą także tematy prawidłowej segregacji odpadów, ekonomii współdzielenia oraz ograniczania marnowania zasobów. Program uzupełnią quizy ekologiczne i warsztaty, które w atrakcyjny sposób przybliżą uczestnikom omawiane tematy.
Wydarzenia będą odbywać się w soboty, w godzinach 9:00–13:00, na czterech warszawskich targowiskach:
Udział jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów.