Oficjalnie w Warszawie rozpoczął się sezon wydarzeń nad Wisłą. Jak podkreśla urząd miasta, Wisła to przestrzeń otwarta dla mieszkańców, turystów, rodzin, seniorów i młodych, również dla osób z niepełnosprawnościami.



Oferta spędzania czasu nad rzeką to różnorodny program skierowany do każdego.

- Wisła i wszystko to, co miasto robi w dziewiętnastej dzielnicy, funkcjonuje przez cały rok. Zaczynamy nowy sezon, w którym dziać się będzie jeszcze więcej. Bardzo się z tego cieszę i dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że program jest tak rozbudowany. Najbardziej mnie cieszy, że na Wisłę wróciło żeglarstwo - Wiślana Liga Żeglarska jest zupełnie nową formułą wydarzenia sportowego – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

W pierwszy weekend maja, oprócz warsztatów żeglarskich i zakończenia zmagań regatowych na centralnym odcinku Wisły odbędzie się świętowanie osiemnastych urodzin Warszawskich Linii Turystycznych oraz bezpłatnych przepraw promowych i statku do Serocka. Wieczór będzie można spędzić z Zarządem Transportu Miejskiego podczas weekendowych pokazów kina plenerowego na plaży Poniatówka.

Katarzyna Strzegowska, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Warszawskie Linie Turystyczne to sezonowy (od maja do września) projekt Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM) w Warszawie, w ramach którego mieszkańcy miasta i turyści mogą skorzystać z przejażdżek zabytkowymi tramwajami, autobusami, a także rejsów statkami i bezpłatnymi promami po Wiśle.

- Tworząc ofertę Warszawskich Linii Turystycznych, staramy się łączyć historię, turystykę i rekreację. Poza codziennym funkcjonowaniem, umożliwiamy odkrycie Warszawy z innej perspektywy: zarówno z pięknej rzeki Wisły i ze środka zabytkowego taboru autobusowego czy tramwajowego albo kolejki wąskotorowej, która wystartuje również w tym roku– opowiada Katarzyna Strzegowska, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego,

Żegluga na Wiśle w Warszawie

Wiślana Liga Żeglarska to cykl wyścigów rozgrywanych na warszawskim odcinku Wisły – od Grubej Kaśki po Plażę Rusałka. Na starcie staną załogi na jachtach klasy Omega – konstrukcji stworzonej w Warszawie, idealnie dopasowanej do warunków Wisły.

Ligowe zmagania poprzedzą sobotnie warsztaty „Świadomy Załogant” dla starszych adeptów żeglarstwa w Porcie Czerniakowskim na Omegach i dla najmłodszych na Optymistach w Parku Żerańskim. Zapisy już ruszyły.

Dla niecierpliwych i ciekawych żeglarskiego świata w trybie ciągłym realizowane są Warsztaty szkutnicze w Dzielnicy Wisła. Wszyscy chętni zaczęli przygotowania do weekendowej rywalizacji, a zebrane doświadczenie będą mogli wykorzystać podczas dorocznych, czerwcowych Regat o Puchar Prezydenta m.st. Warszawy.

Do tego startują liczne bezpłatne rejsy widokowe na pokładach łodzi stołecznej żeglugi pasażerskiej. W tym sezonie oferta poszerzona zostanie o usługi na dotychczas mało popularnym akwenie, jakim jest Port Żerański. Przez cały sezon Dzielnica Wisła zapraszać będzie na rejsy widokowe, które startować będą z dostępnych pomostów Parku Żerańskiego.

- Coraz częściej chcemy też zapraszać nie bezpośrednio nad Wisłę, ale nad wodę, czyli na przykład do Portu Żerańskiego razem z parkiem, gdzie już teraz jest proponowanych bardzo dużo aktywności – mówi Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy.

Wraz z ekipą Fundacji Do Dzieła! już po raz czwarty ruszą All Boats Race 2026. Wyjątkowe wydarzenie rozgrywające się na warszawskim odcinku Wisły. Dwie kategorie dla pasjonatów rekreacji na wodzie, opartej na siłach natury i mięśni.

W kategorii żagiel możecie płynąć na wszystkim, co napędza wiatr i nurt– od windsurfingu po dwumasztowiec. W kategorii wiosło – można płynąć na wszystkim, byle mieć wiosło – od supa, przez łódź wiosłową po wieloosobowe kajaki.

Na wody Wisły na odcinku Białołęka (Tarchomin) – Bielany (Przystań Młociny) wróci przeprawa promowa.

- Mieszkańcy Bielan i Białołęki, zwłaszcza uprawiający turystykę rowerową bardzo cenią sobie połączenie promowe między tymi dzielnicami. Funkcjonuje ono nieprzerwanie od czterech lat jako jedno z tych, które nie przerywa funkcjonowania nawet przy niskich stanach rzeki. Każdego sezonu cieszy nas, że już w pierwszym dniu rejsów mamy komplet pasażerów. W sezonie letnim mieszkańcy Tarchomina mogą łatwo odwiedzić Las Młociński, a mieszkańcy Bielan zobaczyć swoją dzielnicę z zupełnie innej perspektywy i odwiedzić prawy brzeg Wisły – mówi Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. Wisły.

Manewry łodzi wiślanych pod flagą biało-czerwoną

W programie finałowego weekendu Otwarcia Sezonu znajdzie się trzecia edycja wyjątkowego wydarzenia „Manewry łodzi wiślanych pod flagą biało-czerwoną”, które odbędzie się 2 maja 2026 roku o godz. 17.00 na barce Marina Warszawa. Organizatorami przedsięwzięcia, jak co roku, będzie Fundacja Szerokie Wody.

W programie widowisko wiślane, łączące narrację historyczną i działania artystyczne. Muzyczne widowisko uświetni zespół Dragon z Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych. Wydarzenie będzie można oglądać zarówno z bulwarów, jak i z barek zacumowanych wzdłuż bulwarów.

Jeszcze w maju Dzielnica Wisła stanie się największą polską sceną na wodzie – zapowiedziane wydarzenie to Riverlights. Festiwal na Wiśle. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi jest doskonałą okazją do obejrzenia lub skorzystania z pokładów całej floty stołecznej żeglugi pasażerskiej.

Dla miłośników gorących kąpieli od sześciu sezonów odbywają się sesje w Saunie Wisła. Podczas wspólnego świętowanie Otwarcia Sezonu organizatorzy będą pokazywać, że saunowanie w Dzielnicy Wisła to nie moda. To sposób na relaks, rekreacje i łączenie ludzi z przyrodą, którym można cieszyć się przez cały rok, a nie tylko zimą. Ważne jest także wspólne zadbanie o przestrzeń nad rzeką.

- Dużym zainteresowaniem cieszyła się również edycja wolontariatu. 4260 osób wzięło udział w 163 akcjach. Bardzo dziękuję za ten wolontariat, bo to jest niezmiernie ważne. Wisła to nie tylko rekreacja, ale też nasza wspólna przestrzeń, o którą musimy dbać i rzeczywiście widzimy, że nasi mieszkańcy nie tylko korzystają z Wisły, ale też czują się za nią odpowiedzialni – dodaje Renata Niewitecka, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska w Radzie Warszawy.