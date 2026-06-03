Zakończyła się kolejna edycja warszawskiej akcji ratunkowej „Uwaga, nurogęsi!”. Dzięki współpracy wolontariuszy i służb miejskich do Wisły bezpiecznie dotarło 80 młodych osobników, co stanowi najlepszy wynik w historii inicjatywy.



W Warszawie zakończono coroczne działania mające na celu ochronę i bezpieczne przeprowadzenie młodych nurogęsi do ich naturalnego środowiska nad Wisłą. Jak informuje Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, tegoroczny sezon przyniósł rekordowe statystyki – rzekę zasiliło łącznie 80 piskląt. Przedsięwzięcie, realizowane w ramach Zielonego Wolontariatu, stało się stałym elementem miejskich działań proekologicznych. Dotychczasowa historia projektu zamknęła się liczbą blisko 230 uratowanych ptaków. Głównym założeniem inicjatywy jest promowanie współistnienia mieszkańców i dzikiej przyrody w przestrzeni zurbanizowanej.

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Tegoroczne statystyki pokazują dużą skalę logistyczną operacji. Pod opieką siedmiu samic trasę z Łazienek Królewskich do Portu Czerniakowskiego pokonało 49 młodych osobników. Kluczowym elementem tegorocznego sukcesu była jednak pomoc ptakom osieroconym. Służby i wolontariusze zabezpieczyli 31 młodych, które straciły matki. Zwierzęta te trafiły najpierw do Ptasiego Azylu działającego przy Warszawskim ZOO, gdzie udzielono im niezbędnej pomocy. Następnie podjęto udaną próbę adopcji – osierocone nurogęsiątka zostały przekazane pod opiekę innych samic. Wśród adoptowanych ptaków znalazło się 10 osobników z Łazienek Królewskich, 9 z Parku Fosa i Stoki Cytadeli oraz 12 pochodzących z pozostałych rejonów miasta.

Wysoka skuteczność akcji to efekt intensywnego monitoringu miejskich terenów zielonych, który trwał od 1 kwietnia do końca maja. Według danych przekazanych przez Zarząd Zieleni, wolontariusze przeprowadzili w tym czasie niemal 190 patroli, kontrolując wyznaczone obszary trzy razy na dobę. Do ich głównych zadań należało lokalizowanie ptasich rodzin oraz natychmiastowe raportowanie o rozpoczęciu wędrówki, co umożliwiało sprawne wstrzymanie ruchu kołowego lub zabezpieczenie barier architektonicznych. W tym roku obserwacją objęto również nowy obszar – Park Fosa i Stoki Cytadeli, który na podstawie wcześniejszych obserwacji zidentyfikowano jako potencjalne miejsce lęgowe.

Realizacja przedsięwzięcia wymagała ścisłej współpracy międzyinstytucjonalnej. Oprócz zaangażowania Zielonego Wolontariatu, w działania włączyło się Muzeum Łazienki Królewskie jako kluczowy partner terenowy. Wsparcie techniczne i logistyczne na drogach publicznych zapewniła Straż Miejska, a o przebiegu tras migracyjnych na bieżąco informowano Policję. Sprawna koordynacja działań wszystkich podmiotów pozwoliła wyeliminować zagrożenia wynikające z ruchu miejskiego.