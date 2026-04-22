Sukcesem zakończyła się pierwsza w tym sezonie w Warszawie akcja przeprowadzenia nurogęsi do Wisły. Samica wraz z pięciorgiem piskląt pokonała wymagającą trasę z Kanału Piaseczyńskiego przez ruchliwą ulicę Czerniakowską aż do rzeki.



Ptaki zostały zauważone w środę 22 kwietnia około godziny 10:30 we wschodniej części Kanału Piaseczyńskiego. Od tego momentu ich ruchy były na bieżąco monitorowane przez pracowników odpowiednich służb, wolontariuszy oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Sytuacja wymagała szczególnej uwagi, ponieważ nurogęsi, kierując się instynktem, dążyły do opuszczenia kanału i kontynuowania swojej naturalnej wędrówki w stronę Wisły.

Reklama Reklama

Aby umożliwić im bezpieczne przejście, podjęto decyzję o czasowym wstrzymaniu ruchu na sześciopasmowej ulicy Czerniakowskiej oraz na pobliskich ciągach pieszo-rowerowych. Dzięki sprawnej koordynacji działań oraz wsparciu wolontariuszy cała rodzina ptaków bezpiecznie dotarła do rzeki.

Zakątek Nurogęsi – wsparcie dla ptaków i edukacji

Istotną rolę w ochronie nurogęsi odgrywa tzw. Zakątek Nurogęsi – specjalnie przygotowana przestrzeń, która ułatwia ptakom przemieszczanie się pomiędzy kanałem a Wisłą. Miejsce to powstało w 2025 r. w ramach projektu z budżetu obywatelskiego i pełni nie tylko funkcję praktyczną, ale także edukacyjną.

W Zakątku można zobaczyć rzeźby autorstwa Jana Sajdaka, przedstawiające nurogęsi. Instalacje te przybliżają mieszkańcom zwyczaje tych ptaków oraz podkreślają ich znaczenie dla miejskiego ekosystemu, zwiększając świadomość ekologiczną odwiedzających.

W tegoroczne działania związane z ochroną i monitorowaniem tras wędrówek nurogęsi zaangażowało się aż 30 wolontariuszy. Akcja prowadzona jest we współpracy z Muzeum Łazienki Królewskie.

Patrole w ramach Zielonego Wolontariatu rozpoczęły się 1 kwietnia i potrwają do końca maja. W tym czasie zaplanowano blisko 190 spacerów monitoringowych, które umożliwiają szybkie reagowanie w sytuacjach wymagających interwencji oraz zwiększają bezpieczeństwo przemieszczających się ptaków.

Co zrobić, gdy spotkamy nurogęś z pisklętami?

Wiosną nurogęsi często przemieszczają się przez tereny miejskie, co sprawia, że mieszkańcy mogą natknąć się na nie w nietypowych miejscach. W takiej sytuacji najważniejsze jest, aby nie płoszyć ptaków i zachować bezpieczną odległość. W razie potrzeby należy skontaktować się z odpowiednimi służbami miejskimi, które podejmą właściwe działania, zapewniając bezpieczeństwo zarówno zwierzętom, jak i mieszkańcom.