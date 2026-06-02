Przed nami długi czerwcowy weekend związany ze świętem Bożego Ciała. Pasażerowie transportu publicznego muszą przygotować się na spore zmiany w rozkładach jazd, które zaczną obowiązywać już w noc poprzedzającą święto.



Stołeczny ratusz opublikował szczegółowy plan funkcjonowania autobusów, tramwajów oraz metra na najbliższe dni. Zmiany są podyktowane nie tylko samym dniem ustawowo wolnym od pracy, ale również organizacją dużego wydarzenia sportowego na PGE Narodowym.

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Pierwsze zmiany już w środę wieczorem

Wprowadzanie nowej organizacji ruchu rozpocznie się w nocy z 3 na 4 czerwca. Ze względu na powroty kibiców z meczu reprezentacji Polski z Nigerią, uruchomiony zostanie weekendowy rozkład połączeń nocnych. Z kolei metro ułatwi transport poprzez wdrożenie tak zwanych kursów piątkowych, co oznacza wydłużenie godzin kursowania metra.

Komunikacja miejska w Boże Ciało (czwartek, 4 czerwca)

W czwartek obowiązywać będą rozkłady świąteczne. Równocześnie urzędnicy zdecydowali o całkowitym wstrzymaniu ruchu autobusów obsługujących linię 126. Z kolei dla linii 193 przygotowano dedykowany, specjalny harmonogram odjazdów. Metro będzie poruszać się zgodnie z niedzielną rozpiską, zachowując przy tym możliwość nocnych podróży.

Komunikacja miejska w piątek (5 czerwca)

W piątek transport zbiorowy w stolicy przejdzie na sobotnie zasady funkcjonowania, jednak z licznymi odstępstwami mającymi ułatwić dojazdy mieszkańcom:

• Zagęszczenie ruchu w metrze: W godzinach największego natężenia ruchu pasażerskiego pociągi metra będą podjeżdżać na stacje częściej niż w standardową sobotę.

• Dodatkowe linie autobusowe: W godzinach szczytu pasażerowie zyskają alternatywne połączenia. Na ulice wyjadą pojazdy z numerami 331, 402 oraz 401 (te ostatnie zrealizują kursy na skróconym odcinku między Ursusem-Niedźwiadkiem a stacją Metro Służew).

• Poranne korekty rozkładów: Poranny szczyt przyniesie modyfikacje godzin odjazdów dla szerokiej grupy autobusów. Zmiany te obejmą linie: 120, 140, 145, 150, 178, 186, 190, 193, 197, 500, 502, 509, 520, 523, 525, 709, 719, 739, 742 oraz 743.

• Wycofanie i trasy wariantowe: Zawieszone zostanie kursowanie linii 409. Natomiast wybrane kursy linii 126 zostaną wydłużone do zespołu przystankowego Polfa.

Gdzie sprawdzić aktualny rozkład i utrudnienia?

Urzędnicy apelują do podróżnych o sprawdzanie planu podróży przed wyjściem z domu. Dokładne informacje na temat tras alternatywnych, objazdów i aktualnych utrudnień drogowych publikuje serwis infoulice.um.warszawa.pl. Z kolei pełne, zaktualizowane tablice odjazdów dla poszczególnych linii znajdują się bezpośrednio na oficjalnej stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.