Poznaliśmy nowe, nieoficjalne ustalenia w sprawie dramatycznego wypadku autobusu linii 186, do którego doszło przy Dworcu Zachodnim. Ważący blisko 20 ton pojazd przegubowy potrącił tramwaj oraz 14 samochodów osobowych, po czym wjechał do przejścia podziemnego pod Rondem Zesłańców Syberyjskich. W zdarzeniu ucierpiało sześć osób.



Choć 58-letni kierowca tuż po wypadku zgłaszał policjantom awarię układu hamulcowego, eksperci badający wrak wskazują na zupełnie inną przyczynę katastrofy. Jak poinformował portal TVN Warszawa, w pojeździe miało dojść do uszkodzenia nadajnika pedału przyspieszania. Awaria tego elektronicznego czujnika sprawiła, że sterownik silnika stale ptrzymywał sygnał o maksymalnym wciśnięciu gazu.

Reklama Reklama

Z relacji świadków wynika, że autobus nieustannie przyspieszał, a silnik pracował na bardzo wysokich obrotach. Przedstawiciele Miejskich Zakładów Autobusowych w rozmowie z TVN Warszawa podkreślają, że kierowca mógł zinterpretować sytuację jako awarię hamulców, ponieważ układ hamulcowy nie był w stanie zatrzymać pojazdu napędzanego pełną mocą silnika. Trwa sprawdzanie, czy w trakcie awarii podjęto próbę użycia hamulca awaryjnego. Kluczowe dla śledztwa będą odczyty z rejestratora jazdy oraz analiza zabezpieczonego monitoringu.

Przeczytaj pełną treść artykułu.