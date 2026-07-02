ABW zatrzymała w Warszawie osoby działające na rzecz obcego wywiadu
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwóch mężczyzn zaangażowanych w płatną współpracę z białoruskim wywiadem. Z informacji przekazanych w serwisie X przez Jacka Dobrzyńskiego, rzecznika prasowego ministra koordynatora służb specjalnych, wynika, że ujęci podejrzani to 19-letni Białorusin i 44-letni Polak, którzy działali na zlecenie obcych służb.
Głównym zadaniem realizowanym przez mężczyzn było monitorowanie i dokumentowanie działań białoruskich emigrantów w Polsce. Podejrzani brali udział w legalnych zgromadzeniach organizowanych przez mniejszość narodową. Działalność szpiegów skupiała się na zbieraniu danych wizualnych i identyfikacji uczestników tych spotkań.
„Ich aktywność polegała m.in. na przekazywaniu dokumentacji fotograficznej oraz nagrań wideo z wydarzeń organizowanych przez mniejszość białoruską w Warszawie” – czytamy w komunikacie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Pozyskane w ten sposób materiały były transferowane za wschodnią granicę Polski. Służyły one bezpośrednim celom politycznym Mińska. Jak potwierdził Jacek Dobrzyński w serwisie X, zebrane pliki „były wykorzystywane przez służby Łukaszenki i reżimową propagandę”.
Oficjalne stanowisko ABW wskazuje, że operacje tego typu mają szeroki cel strategiczny. Służby wroga dążą nie tylko do gromadzenia informacji o opozycji politycznej, ale przede wszystkim do wywierania presji psychologicznej, zastraszania środowisk uchodźczych oraz budowania agresywnej narracji propagandowej skierowanej przeciwko interesom Rzeczypospolitej Polskiej.
Wobec zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze. Surowsze konsekwencje spotkały młodszego z mężczyzn. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie przeanalizował dowody zgromadzone przez Delegaturę ABW w Rzeszowie i zdecydował o izolacji podejrzanego obcokrajowca. „Białorusin decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie” – sprecyzował rzecznik służb w swoim wpisie na platformie X.
Starszy z mężczyzn, legitymujący się polskim obywatelstwem, uniknął aresztu, jednak został objęty policyjnym dozorem i otrzymał zakaz opuszczania kraju.
Ostatnie zatrzymania w Warszawie nie są odosobnionym przypadkiem, lecz kontynuacją wielomiesięcznej operacji kontrwywiadowczej. Postępowanie nadzoruje Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.
Sprawa wiąże się bezpośrednio z działaniami z końcówki poprzedniego roku. W listopadzie zatrzymano w ramach tego samego śledztwa pięć innych osób – troje obywateli Białorusi oraz dwoje obywateli Ukrainy. Wszystkim przedstawiono już formalne zarzuty udziału w działalności na rzecz obcego wywiadu. Służby otwarcie deklarują, że działania operacyjne trwają. „Sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone kolejne zatrzymania” – przekazał Jacek Dobrzyński na platformie X.