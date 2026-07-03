Na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie zatrzymano obcokrajowca, który włamał się do działu kadr. Jak podaje RMF FM, w sprawę zaangażowano SKW i ABW. Służby sprawdzają potencjalne powiązania zatrzymanego z obcym wywiadem wojskowym.



W nocy z czwartku na piątek na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie doszło do zatrzymania cudzoziemca, który włamał się do budynku działu kadr – informuje RMF FM. Incydent wywołał natychmiastową reakcję służb.

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Zatrzymany obcokrajowiec. „Najprawdopodobniej obywatel Kolumbii”

W nocy z czwartku na piątek na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie doszło do zatrzymania cudzoziemca, który włamał się do budynku działu kadr – informuje RMF FM. Incydent wywołał natychmiastową reakcję służb.

Sprawca miał dostać się do wnętrza obiektu po uprzednim wybiciu okna. Ruch mężczyzny został jednak szybko dostrzeżony przez wartowników formacji ochrony uczelni. Ochroniarze ujęli intruza bezpośrednio na miejscu zdarzenia, a następnie przekazali go wezwanym funkcjonariuszom policji oraz Żandarmerii Wojskowej. Jak ustaliło RMF FM, zatrzymany to obywatel jednego z państw Ameryki Południowej, najprawdopodobniej Kolumbii. Przedstawiciele placówki potwierdzili, że w wyniku zdarzenia nie odnotowano strat w mieniu, a szkody mają wyłącznie charakter materialny.

SKW i ABW badają sprawę włamania

Z uwagi na strategiczny charakter Akademii Sztuki Wojennej, o włamaniu niezwłocznie powiadomiono Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Służby specjalne rozpoczęły szczegółową analizę okoliczności incydentu. Mają ustalić, czy zatrzymany obcokrajowiec mógł działać na zlecenie obcego wywiadu.

Media przypominają o ubiegłorocznych wydarzeniach na Litwie, gdzie zatrzymano obywateli Kolumbii podejrzanych o współpracę z Głównym Zarządem Wywiadowczym (GRU), czyli rosyjskim wywiadem wojskowym. Na obecnym etapie śledztwa nie ma potwierdzenia, czy incydent w Warszawie wiąże się z analogicznymi powiązaniami. Śledczy kontynuują działania mające na celu określenie motywów sprawcy.