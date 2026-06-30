Urząd m.st. Warszawy uruchomił pierwszy oficjalny Portal Historyczny. Nowe, multimedialne narzędzie internetowe to unikalne materiały źródłowe, plany archiwalne oraz nagrania audio przedstawiające rozwój i losy stolicy na przestrzeni wieków.



W sieci zadebiutował Portal Historyczny Warszawy – multimedialny serwis miejski zbierający rozproszoną dotąd wiedzę o stolicy. Projekt zrealizowany przez samorząd we współpracy z kluczowymi instytucjami kultury, takimi jak Muzeum Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego czy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, udostępnia materiały, które do tej pory nie były szeroko publikowane. Witryna działa zarówno na komputerach, jak i na urządzeniach mobilnych.

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Kartografia i transformacja przestrzenna

Głównym elementem serwisu są interaktywne i archiwalne opracowania kartograficzne. Użytkownicy zyskali dostęp do zróżnicowanych map tematycznych prezentujących m.in. historyczne szyldy na Starym Mieście, lokalizację pomników, dawną strukturę szkolnictwa oraz architekturę Twierdzy Warszawa. Portal szczegółowo dokumentuje też tragiczne karty historii, udostępniając plany getta warszawskiego oraz punkty schronienia ludności żydowskiej z okresu II wojny światowej.

Z perspektywy urbanistycznej kluczowe są dawne plany miasta (w tym m.in. plan Le Rogue’a z 1768 roku czy słynne plany Lindleya), fotoszkice z drugiej połowy XX wieku oraz powojenne inwentaryzacje zniszczeń z lat 1945–1946. Ofertę uzupełniają nowoczesne ortofotomapy, w tym dedykowane zobrazowanie Wisły. Dzięki zastosowaniu cyfrowych osi czasu odwiedzający mogą w czytelny sposób porównywać zmiany granic administracyjnych oraz przekształcenia topograficzne stolicy.

Ludzki wymiar historii w wersji audio

Istotnym komponentem portalu jest integracja ze zbiorami Archiwum Historii Mówionej, rozwijanego od lat 80. XX wieku m.in. przez Ośrodek KARTA i Dom Spotkań z Historią. W serwisie opublikowano unikalne nagrania dźwiękowe oraz powiązane z nimi fotografie. Biograficzne relacje bezpośrednich świadków wydarzeń pozwalają poznać codzienne, powojenne losy mieszkańców i nadają oficjalnym danym historycznym osobisty, emocjonalny kontekst.

Serwis ma charakter rozwojowy. Władze miasta oraz zaangażowani partnerzy, wśród których znajdują się także Uniwersytet Warszawski i Muzeum Historii Polski, zapowiadają regularne uzupełnianie zasobów. Najnowsze aktualizacje oraz kolejne pakiety materiałów będą prezentowane bezpośrednio na stronie głównej projektu pod adresem mapa.um.warszawa.pl/portal-historyczny.