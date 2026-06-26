Zarząd Zieleni otworzył kolejny fragment Parku nad POW przy ul. Płaskowickiej. Na 2,3 ha powstała promenada, tematyczny ogród owocowy z roślinami leczniczymi oraz naturalne czyżnie, a część terenu zabezpieczono pod przyszłe strefy sportowe.



Oddany do użytku teren obejmuje powierzchnię 2,3 hektara. Głównym elementem jest promenada z charakterystyczną żółtą wstęgą. Układ komunikacyjny tego fragmentu uzupełniają klasyczne chodniki oraz ścieżki o nawierzchni mineralnej.

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Infrastruktura spacerowa i nowe nasadzenia

W ramach zagospodarowania przestrzeni posadzono 212 drzew. Wśród nich dominują dęby (67 sztuk), klony różnych odmian, w tym polne, zwyczajne i jawory (40 sztuk) oraz jabłonie (25 sztuk). Strukturę roślinną uzupełniają m.in. graby, brzozy, olsze, lipy, pojedyncze buki oraz rzadziej spotykane perełkowce (sophagy). Architekci zieleni zaplanowali tu również tzw. czyżnie, czyli nieregularne, wielogatunkowe grupy rodzimych krzewów i drzew, takich jak tarniny, głogi i derenie, które odwzorowują naturalne zarośla i pełnią funkcje ekologiczne.

Ogród inspirowany sadem i strefa rekreacyjna

Największą atrakcją nowego obszaru jest ogród tematyczny nawiązujący do tradycyjnych sadów, stworzony z drzew owocowych – głównie jabłoni, uzupełnionych o grusze i wiśnie. W sąsiedztwie tych nasadzeń wprowadzono rośliny użytkowe i miododajne o właściwościach leczniczych, które mają przyciągać owady. Wśród skompletowanych gatunków znalazły się m.in. lawenda lekarska, mięta pieprzowa, szałwia lekarska, jeżówka purpurowa, rumianek pospolity oraz kozłek lekarski.

Na terenie parku rozmieszczono ponad 50 ławek. W pobliżu strefy owocowej oraz przy łąkach kwietnych zainstalowano bujane siedziska i dwa duże stoły z ławkami. Urzędnicy zapowiadają doposażenie terenu w elementy finansowane z budżetu obywatelskiego. Pojawią się tam stoły do gry w piłkarzyki, dwa hamaki oraz sześć leżaków.

Rezerwa pod sport i finał inwestycji

Na fragmencie bliżej ulicy Rosoła celowo pozostawiono rozległe trawniki łąkowe. Miejsce to stanowi rezerwę celową przeznaczoną pod obiekty sportowe, których realizację planują władze Dzielnicy Ursynów. Według deklaracji warszawskiego Zarządu Zieleni, prace na całym obszarze Parku nad POW dobiegają końca, a ostateczne udostępnienie kompletnego parku linearnego ma nastąpić jeszcze w bieżącym roku.