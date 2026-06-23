W Warszawie ruszają działania mające pomóc mieszkańcom w walce z falą upałów. Od 24 czerwca na ulicach pojawią się zraszacze wodne, przybywa także poidełek z wodą pitną. Sprawdź, jak stolica przygotowała się na gorące dni.



W związku z prognozą wysokich temperatur Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa zdecydowało o wdrożeniu działań interwencyjnych, które będą obowiązywać od najbliższej środy do odwołania. Za obsługę techniczną infrastruktury wodnej odpowiada Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

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Warszawska w upały. Gdzie schłodzić się w mieście?

Zraszacze wodne zostaną rozmieszczone miejscach o największym natężeniu ruchu pieszych, gdzie ekspozycja na słońce jest najbardziej odczuwalna. Infrastruktura chłodząca działa m.in. na placu Zamkowym, placu Trzech Krzyży (w rejonie pomnika Wincentego Witosa), placu Konstytucji (od ulicy Waryńskiego) oraz na placu Defilad przy skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej.

Instalacje pojawiły się także wzdłuż Traktu Królewskiego – na skwerze Hoovera oraz na Krakowskim Przedmieściu obok pomnika Mikołaja Kopernika. Dodatkowo piesi mogą z nich skorzystać na Nowym Świecie przy ulicy Smolnej, na praskiej ulicy Floriańskiej obok Bazyliki oraz na Płycie Desantu przy ulicy Solec.

Rozbudowa sieci miejskich poidełek

Równolegle w stolicy rozwijana jest sieć punktów z darmową wodą pitną. Docelowy plan zakłada uruchomienie 25 poidełek. Obecnie baza ta jest sukcesywnie powiększana po uprzednim zatwierdzeniu parametrów laboratoryjnych dostarczanej wody. Część z tych obiektów powstała w ramach realizacji projektów z budżetu obywatelskiego.

Dystrybutory wody zlokalizowane są w kilku dzielnicach:

• Śródmieście i Bulwary Wiślane: punkty przy Syrence, Moście Świętokrzyskim, Moście Śląsko-Dąbrowskim, szklanym pawilonie, masztach koło Centrum Nauki Kopernik, na tarasach drewnianych oraz na Bulwarach Karskiego i gen. Pattona. Wodę można znaleźć też przy ulicach Kościelnej, Prusa i na placu Dąbrowskiego.

• Ursynów: instalacje przy ulicach Surowieckiego, Belgradzkiej (róg Stryjeńskich) oraz Zoltana Balo.

• Targówek: Park Wiecha, Skwer Golędzinowskiego oraz rejon ulic Unickiej i Handlowej.

• Żoliborz: Plac Wilsona oraz Park Kaskada (przy ulicy Kolektorskiej).

• Praga-Północ: ulica Łomżyńska.

Alternatywnym źródłem zaopatrzenia w wodę pitną są lokalne ujęcia wód podziemnych, w tym studnie oligoceńskie, nadzorowane przez szpitale, dzielnice i administracje osiedli.

Zasady bezpieczeństwa podczas wysokich temperatur

Służby przypominają o zachowaniach profilaktycznych. Podstawą jest stałe nawadnianie organizmu przed wystąpieniem pragnienia. Szczególnej opieki wymagają grupy wysokiego ryzyka: dzieci, seniorzy oraz osoby zmagające się z przewlekłymi chorobami.

Ratusz apeluje również o bezwzględny zakaz pozostawiania ludzi oraz zwierząt w zamkniętych, zaparkowanych pojazdach, gdzie temperatura rośnie w sposób zagrażający życiu. W godzinach szczytowego nasłonecznienia rekomenduje się ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni, noszenie przewiewnych ubrań i regularne korzystanie z wyznaczonych miejsc schłodzenia.