Żoliborski Dom Kultury zaprasza na pierwszą edycję festiwalu Transformy, nowej inicjatywy poświęconej współczesnym sztukom performatywnym i budowaniu dostępnej przestrzeni spotkania w kulturze.



Transformy to dwudniowe wydarzenie, które odbędzie się w Forcie Sokolnickiego oraz

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w Parku Żeromskiego.

Transformy w Forcie Sokolnickiego

Festiwal koncentruje się na sztuce opartej na obecności, różnorodności doświadczeń, dialogu i doświadczeniu współbycia. W programie znajdą się działania z obszaru teatru, muzyki, tańca, performansu oraz projektów interdyscyplinarnych i eksperymentalnych.

Do udziału w Festiwalu zaproszono artystki i artystów z całej Polski, reprezentujący różnorodne praktyki twórcze i wrażliwości: Ewa Markiewicz-Adamczewska, Joanna Pawlik, Edka Jarząb, Magdalena Jakubów, Grupa Nikt Nic Nie Wie, Teatr Pinokio, Teatr Inkluzywny Kurtyna, Rita Jankowska i Społeczny Chór Czytający oraz Głucha Orkiestra Perkusyjna pod dyrekcją Huberta Zemlera, a także Emilia Karolina Sitarz, Ewa Liebchen i Magdalena Kordylasińska-Pękala.

Celem wydarzenia jest nie tylko prezentacja spektakli i performansów, ale także budowanie przestrzeni dialogu między artystami, publicznością i środowiskiem osób z różnymi doświadczeniami i potrzebami.

Program rozwijania sztuk performatywnych

Transformy mają charakter otwarty i procesualny. Pierwsza edycja stanowi początek długofalowego programu rozwijania sztuk performatywnych w Żoliborskim Domu Kultury jako narzędzia budowania wspólnoty, dialogu i wrażliwości społecznej.

Istotnym elementem programu jest dostępność. Wydarzenia projektowane są z myślą

o osobach o różnych potrzebach i sposobach uczestnictwa w kulturze. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

19–20 czerwca 2026, Warszawa (Fort Sokolnickiego ul. Stefana Czarnieckiego 51, Park Żeromskiego)