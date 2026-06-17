W weekend 20 i 21 czerwca kierowców i pasażerów w Warszawie czekają duże zmiany w ruchu. Trzy imprezy biegowe zablokują arterie w Śródmieściu, Ursusie oraz na Ursynowie. Wiele linii autobusowych pojedzie trasami objazdowymi.



Nadchodzący weekend w stolicy upłynie pod znakiem rywalizacji sportowej. Organizacja trzech niezależnych wydarzeń biegowych wymusi wprowadzenie czasowych zmian w organizacji ruchu drogowego oraz tras komunikacji miejskiej. Utrudnienia dotkną mieszkańców kilku rejonów miasta.

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Sobotnie biegi na Ursynowie i w Ursusie

Pierwsze ograniczenia pojawią się w sobotę, 20 czerwca. Na Ursynowie zaplanowano Bieg Ursynowa, którego trasa wytyczona została Aleją Komisji Edukacji Narodowej. Pierwsze wyłączenia zaczną obowiązywać o godzinie 8:00 i potrwają do 11:30. W tym czasie zablokowany zostanie odcinek jezdni w stronę Kabat pomiędzy ulicami Gandhi a Płaskowickiej, przy czym Rondo Krahelskiej pozostanie przejezdne. Z kolei od godziny 9:30 do 11:00 ruch zostanie całkowicie wstrzymany na obu jezdniach Alei KEN od Bartoka do Płaskowickiej (skrzyżowania z tymi ulicami będą otwarte). Z powodu zawodów w godzinach 8:00–11:00 na trasy objazdowe zostanie skierowanych trzynaście linii autobusowych: 136, 148, 163, 179, 185, 192, 193, 209, 217, 229, 503, 715 oraz 737.

Również w sobotę sportowcy pojawią się w Ursusie, gdzie zorganizowany zostanie Bieg Wolności, upamiętniający czerwcowe wybory z 1989 roku. Największe restrykcje dotkną otoczenie Urzędu Dzielnicy. Od godziny 7:00 do 15:00 wyłączona z użytkowania będzie pętla autobusowa Ursus-Ratusz oraz przylegający do obiektu parking. Same zawody zaplanowano w godzinach 9:45–10:30. W tym przedziale czasowym ekipy techniczne zamkną Plac Czerwca 1976 r., ulicę Hennela oraz wybrane odcinki Traktorzystów i Dyrekcyjnej. Pomiędzy godziną 7:00 a 13:00 autobusy linii 207 i 228 skrócą swoje codzienne trasy, natomiast linia 194 zmieni kierunek jazdy wyłącznie na czas trwania biegu.

Niedzielny Bieg Kobiet w Śródmieściu

W niedzielę, 21 czerwca, centrum sportowych wydarzeń przeniesie się do Śródmieścia. W rejonie Łazienek Królewskich odbędzie się impreza Irena Women’s Run. Zmiany w strukturze ruchu drogowego przewidziano na godziny 8:30–10:30.

W tym okresie wyłączona z ruchu zostanie jezdnia ulicy Belwederskiej i Alej Ujazdowskich prowadząca w stronę placu Trzech Krzyży (na odcinku od Gagarina do Pięknej). Drogowcy zamkną też ulicę Piękną, fragment Górnośląskiej oraz Myśliwiecką do skrzyżowania ze Szwoleżerów. Kierowcy poruszający się ulicą Rozbrat od strony Książęcej dotrą tylko do Górnośląskiej – dalszy przejazd prosto z ułatwieniami dojazdowymi będzie przysługiwał wyłącznie osobom mieszkającym przy ulicach: Rozbrat, Przemysłowej, Fabrycznej i Jezierskiego. Dodatkowo całkowicie zablokowana zostanie możliwość wjazdu i wyjazdu z ulic Lądowej, Lennona, Parkowej oraz Sulkiewicza. Przejazd w tym rejonie zmienią autobusy linii: 107, 108, 116, 159, 162, 166, 180 i 503.

Gdzie sprawdzać aktualne rozkłady?

Władze Warszawy apelują o sprawdzanie bieżących komunikatów przed wyjściem z domu. Dokładne informacje na temat alternatywnych dróg i zamkniętych traktów publikowane są na podstronach portalu miejskiego Infoulice Warszawa. Z kolei szczegółowe schematy zmian poszczególnych linii autobusowych, wraz z tymczasowymi rozkładami jazdy, udostępnia w swoim serwisie internetowym Warszawski Transport Publiczny (WTP).