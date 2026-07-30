Wizz Air uruchomi bezpośrednie połączenie z Lotniska Warszawa-Modlin do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Pierwszy samolot wystartuje 1 grudnia 2026 roku, a rejsy na tej trasie będą realizowane dwa razy w tygodniu: we wtorki i soboty.



Węgierski Wizz Air od grudnia tego roku uruchomi bezpośrednie połączenie z Lotniska Warszawa-Modlin do Santiago de Compostela w Hiszpanii – poinformował w czwartek przewoźnik. Jak przekazał Wizz Air, pierwszy rejs odbędzie się 1 grudnia 2026 r., a połączenie będzie realizowane dwa razy w tygodniu – we wtorki i soboty „Nowe połączenie stanowi kolejny krok w konsekwentnym rozwoju siatki połączeń Wizz Air w Polsce oraz wzmacnia obecność linii na Lotnisku Warszawa-Modlin” - podkreślił przewoźnik.

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Z Polski można polecieć do Santiago de Compostela z przesiadką m.in. w Amsterdamie, Zurychu, Frankfurcie.

Wizz Air rozwija siatkę połączeń i bije rekordy w Polsce

Od momentu rozpoczęcia działalności w Polsce w 2004 roku Wizz Air przewiózł ponad 139 milionów pasażerów. Przewoźnik lata z naszego kraju na 248 trasach do 33 państw, a w polskich bazach stacjonują 43 samoloty przewoźnika. W ubiegłym roku Wizz Air przewiózł 68,6 mln podróżnych, o 9,4 proc. więcej wobec 2024 r. Z lotów do i z Polski skorzystało ponad 14,5 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 20,4 proc. rok do roku.

Wizz Air to jeden z największych przewoźników działających w Polsce; dysponuje flotą 269 samolotów z rodziny Airbus A320 i A321. Spółka jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin znajduje się 37 km od centrum Warszawy, w pobliżu drogi ekspresowej S7 i linii kolejowej Warszawa-Modlin. Lotnisko to obsługuje m.in. regularne rejsy Ryanaira i Wizz Aira.