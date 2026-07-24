Słynna warszawska „Kamienica pod Rolexem” zyska drugie życie. Zabytek u zbiegu Nowego Świata i Książęcej przejęła grupa Myoni. Deweloper urządzi w nim 60 luksusowych mieszkań. Ceny pod tym adresem sięgają aż 75 tys. zł za mkw.



Jak poinformował portal PropertyNews.pl, nowym właścicielem zabytkowej kamienicy Natansona została spółka Myoni, która odkupiła nieruchomość i prawa do projektu architrktury od firmy AFI. W budynku wybudowanym na początku XX wieku powstanie 60 mieszkań o powierzchni od 28 do 101 mkw. Zaplanowano też osiem lokali usługowych na parterze z antresolami, którymi interesują się już marki z najwyższej półki. Ze względu na brak garażu podziemnego i ruchliwą lokalizację, budynek skierowany jest głównie do inwestorów i „kolekcjonerów dobrych adresów”.

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Inwestor ma już komplet pozwoleń od konserwatora zabytków. Prace rozbiórkowe ruszą na przełomie lipca i sierpnia, a we wrześniu rozpocznie się zabezpieczanie historycznych elementów. Kluczowe prace konstrukcyjne zaplanowano na marzec przyszłego roku. Mimo że inwestycja ma zostać ukończona do końca sierpnia 2028 roku, w przedsprzedaży off-market wyprzedano już ponad 45 proc. lokali – najszybciej rozeszły się najdroższe apartamenty narożne. Na elewacji ma pozostać kultowy neon „Rolex”.