Jak ustalił portal Zero.pl, prezydent stolicy Rafał Trzaskowski już w lipcu 2025 roku miał otrzymać szczegółowe ostrzeżenia ws. Szpitala Południowego od ówczesnego ordynatora chirurgii. Zaledwie dwa miesiące później lekarz stracił pracę. Prezydent odpiera zarzuty, tłumacząc, że prywatne wiadomości nie są oficjalnym kanałem zgłoszeń.



Konflikt w placówce wybuchł w pierwszej połowie 2025 roku. Ordynator oddziału chirurgii publicznie kwestionował kompetencje 27-letniego lekarza bez specjalizacji, Dawida Kacprzyka, który kierował Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (SOR). Gdy apele do dyrekcji szpitala nie przyniosły skutku, chirurg napisał bezpośrednio do Rafała Trzaskowskiego na komunikatorze internetowym. W wiadomości z 19 lipca ostrzegał przed zagrożeniem dla bezpieczeństwa pacjentów i łamaniem norm etycznych.

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22 września 2025 r. ordynator został dyscyplinarnie zwolniony. Władze szpitala zarzuciły mu m.in. błędy w dokumentacji, wulgaryzmy, a nawet naruszenie nietykalności młodszego kolegi (czemu lekarz zaprzecza). Obecnie placówka żąda od byłego ordynatora ponad pół miliona złotych.

Rafał Trzaskowski stwierdził, że nie był w stanie zapoznać się z tą wiadomością z powodu setek komunikatów, które otrzymuje każdego dnia. - Prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości. Od tego są oficjalne procedury i ścieżka dla sygnalistów – podkreślił prezydent Warszawy.

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