Mieszkańcy stolicy mogą już wybierać Warszawskie Drzewo Roku. W finale plebiscytu znalazło się 12 wyjątkowych okazów z różnych dzielnic, na które można głosować do 16 sierpnia. Zwycięzcę poznamy podczas pikniku 12 września.



Rozpoczęło się głosowanie na Warszawskie Drzewo Roku. Potrwa do 16 sierpnia, a zwycięzca zostanie podany podczas pikniku finałowego 12 września w Parku Żerańskim. Internauci mogą wybrać spośród 12 kandydatów.

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Jak oddać głos na Warszawskie Drzewo Roku?

Głosować można poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Zarządu Zieleni. W konkursowe szranki stanęło 12 zgłoszonych przez mieszkańców warszawskich drzew. Najwięcej jest dębów szypułkowych, reprezentujących Białołękę, Mokotów, Targówek, Wesołą i Wolę.

Jest też reprezentacja topól - Bielany reprezentuje topola biała, a Pragę-Południe - topola czarna. Śródmieście i Ochotę reprezentują kasztanowce białe, a Włochy - platan klonolistny. Jest też słynna sosna falenicka czy też wierzba z witrażami z Żoliborza.

Zasady plebiscytu i wyboru finalistów

Pierwsza edycja plebiscytu odbyła się w 2023 roku. Plebiscyt składa się z dwóch etapów: zgłaszania drzew i głosowania. Zgłoszenia drzew przyjmowane są za pośrednictwem formularza internetowego. Spośród wszystkich zgłoszeń jury wybiera po jednym drzewie z każdej dzielnicy, które biorą udział w drugim etapie plebiscytu – głosowaniu internetowym. Ogłoszenie wyników odbywa się podczas pikniku dendrologicznego.

Drzewo, które głosami internautów zwycięży w plebiscycie, otrzymuje tytuł Warszawskiego Drzewa Roku, pamiątkową tabliczkę oraz jest zgłaszane do ogólnopolskiego konkursu Drzewo Roku. Na terenie, na którym rośnie zwycięskie drzewo, organizowany jest również spacer dendrologiczny, którego głównym bohaterem jest laureat plebiscytu.

Dotychczasowi laureaci Warszawskiego Drzewa Roku

W ubiegłym roku w plebiscycie zwyciężyła potężna topola kanadyjska rosnącą na Ochocie. Dwa lata temu - oliwnik wąskolistny z Ursusa, a w pierwszej edycji dąb szypułkowy „Robert” z Białołęki.