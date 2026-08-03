Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego opublikował ofertę kursów na pierwszy trymestr roku akademickiego 2026/2027. Na uczestników czeka 367 kursów, w tym 131 nowych propozycji. Zapisy rozpoczną się 5 sierpnia o godz. 10.00.



Oferta obejmuje zajęcia prowadzone zarówno stacjonarnie, jak i online. Kursy zostały podzielone na sześć głównych obszarów tematycznych: Kultury i Idee, Języki Świata, Człowiek i Społeczeństwo, Prawo, Biznes i IT, Nauka i Środowisko oraz Rekreacja i Hobby.

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Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego uruchamia nowe kursy

Wśród nowych propozycji znalazły się m.in. zajęcia poświęcone twórczości Michała Anioła, historii miast, dziennikarstwu śledczemu, estetyce, komunikacji w świecie mediów i sztucznej inteligencji, wielokulturowości, ekonomii dla humanistów czy historii fotografii.

Uczestnicy będą mogli także zapisać się na kurs języka angielskiego, zajęcia z samoobrony oraz jogę z elementami filozofii.

Cykl wykładów „Ucz się od najlepszych!”

Uniwersytet Otwarty UW kontynuuje również cykl wykładów „Ucz się od najlepszych!”, prowadzonych przez uznanych ekspertów. W pierwszym trymestrze zaplanowano dwa kursy: „Językowy krajobraz Europy, jakiego nie znacie” oraz „Miasto jako żywy organizm”.

Z oferty mogą skorzystać wszystkie osoby, które ukończyły 16 lat i posiadają Konto Słuchacza Uniwersytetu Otwartego UW. Rejestracja na kursy rozpocznie się 5 sierpnia o godz. 10.00.