Terytorialsi wkraczają na Uniwersytet Warszawskiej. Będą werbować studentów?

– Uniwersytet Warszawski konsekwentnie rozwija współpracę z partnerami instytucjonalnymi, którzy wnoszą do procesu kształcenia wymiar praktyczny i odpowiadają na aktualne wyzwania społeczne. Współpraca z Wojskami Obrony Terytorialnej ma w tym kontekście szczególne znaczenie – pozwala łączyć wiedzę akademicką z doświadczeniem w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, wzmacniając rolę uniwersytetu jako miejsca kształtującego kompetencje istotne dla bezpieczeństwa i odporności państwa – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

Szansa dla studentów na zdobycie kompetencji w WOT

Jak dodaje płk Mirosław Tołodziecki, dowódca 18. SBOT, Uniwersytet Warszawski uczy i jednocześnie buduje potencjał obronny państwa. – Wojska Obrony Terytorialnej przygotowują do działań kryzysowych oraz właściwych zachowań w trakcie klęsk żywiołowych. Widzimy potrzebę rozwijania współpracy ze studentami, tak aby równolegle z przygotowaniem akademickim zdobywali kompetencje przydatne w działaniach obronnych – zapowiada.

– Dla naszych studentów to realna szansa na zdobycie kompetencji wykraczających poza program studiów – zarówno w obszarze reagowania na sytuacje kryzysowe, jak i pracy zespołowej czy odpowiedzialności społecznej. Współpraca z 18. SBOT pozwoli im rozwijać umiejętności praktyczne w środowisku, które stawia na działanie i gotowość do niesienia pomocy – podkreśla z kolei prof. Maciej Raś, prorektor UW ds. studenckich i jakości kształcenia.

Robert Grey, kanclerz UW zaznacza z kolei, że współpraca z 18. Stołeczną Brygadą Obrony Terytorialnej pokazuje, że bezpieczeństwo państwa zaczyna się dziś od wiedzy. – Wojska Obrony Terytorialnej są zawsze blisko ludzi i reagują zarówno w sytuacjach kryzysowych, jak i zagrożeniach militarnych, a Uniwersytet jest miejscem, które buduje kompetencje potrzebne, by te wyzwania rozumieć i na nie odpowiadać. To połączenie wiedzy i praktyki jest dziś kluczowe dla odporności państwa – dodaje.