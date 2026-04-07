Życie Warszawy
Terytorialsi wkraczają na Uniwersytet Warszawskiej. Będą werbować studentów?

Publikacja: 07.04.2026 12:15

W ramach współpracy planowane są cykle szkoleń dla kadry akademickiej oraz studentów UW przeprowadzone przez z 18 Stołeczną Brygadą Obrony Terytorialnej

Foto: Adobe Stock

Robert Biskupski
Współpraca Uniwersytetu Warszawskiego z 18. Stołeczną Brygadą Obrony Terytorialnej ma objąć rozwijanie kompetencji przydatnych w sytuacjach kryzysowych oraz bliższe włączenie środowiska uniwersyteckiego w inicjatywy realizowane przez Wojska Obrony Terytorialnej.

Podpisany został list intencyjny o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a 18. Stołeczną Brygadą Obrony Terytorialnej. Porozumienie wyznacza kierunki długofalowej współpracy, łączącej potencjał akademicki uczelni z doświadczeniem formacji odpowiedzialnej za reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej na Uniwersytecie Warszawskim

Dokument określa ramy długofalowej współpracy, której celem jest łączenie potencjału naukowego uczelni z doświadczeniem formacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i reagowanie kryzysowe. Wspólne działania obejmą m.in. realizację projektów edukacyjnych, naukowych i społecznych, organizację szkoleń, warsztatów oraz wykładów dla studentów, kadry akademickiej i żołnierzy, a także udział w wydarzeniach organizowanych przez obie instytucje.

prof. Alojzy Nowak, rektor UW

Współpraca z Wojskami Obrony Terytorialnej ma zczególne znaczenie – pozwala łączyć wiedzę akademicką z doświadczeniem w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Istotnym elementem współpracy będzie również upowszechnianie wiedzy na temat działań podejmowanych przez Wojska Obrony Terytorialnej oraz możliwości rozwoju kompetencji przydatnych w sytuacjach kryzysowych. W ramach współpracy planowane są cykle szkoleń dla kadry akademickiej oraz studentów UW przeprowadzone przez z 18 Stołeczną Brygadą Obrony Terytorialnej.

W szponach orła znajdują się gałązki palmy i wawrzynu
przestrzeń miejska
Renowacja orła nad Bramą Główną UW. Symbol uczelni odzyska dawny blask
– Uniwersytet Warszawski konsekwentnie rozwija współpracę z partnerami instytucjonalnymi, którzy wnoszą do procesu kształcenia wymiar praktyczny i odpowiadają na aktualne wyzwania społeczne. Współpraca z Wojskami Obrony Terytorialnej ma w tym kontekście szczególne znaczenie – pozwala łączyć wiedzę akademicką z doświadczeniem w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, wzmacniając rolę uniwersytetu jako miejsca kształtującego kompetencje istotne dla bezpieczeństwa i odporności państwa – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

Szansa dla studentów na zdobycie kompetencji w WOT

Jak dodaje płk Mirosław Tołodziecki, dowódca 18. SBOT, Uniwersytet Warszawski uczy i jednocześnie buduje potencjał obronny państwa. – Wojska Obrony Terytorialnej przygotowują do działań kryzysowych oraz właściwych zachowań w trakcie klęsk żywiołowych. Widzimy potrzebę rozwijania współpracy ze studentami, tak aby równolegle z przygotowaniem akademickim zdobywali kompetencje przydatne w działaniach obronnych – zapowiada.

SGGW współpracuje z około 300 partnerami zagranicznymi i realizuje ponad 400 umów obejmujących badan
uczelnie
SGGW współpracuje z PE. Podpisano ważny dokument

– Dla naszych studentów to realna szansa na zdobycie kompetencji wykraczających poza program studiów – zarówno w obszarze reagowania na sytuacje kryzysowe, jak i pracy zespołowej czy odpowiedzialności społecznej. Współpraca z 18. SBOT pozwoli im rozwijać umiejętności praktyczne w środowisku, które stawia na działanie i gotowość do niesienia pomocy – podkreśla z kolei prof. Maciej Raś, prorektor UW ds. studenckich i jakości kształcenia.

Robert Grey, kanclerz UW zaznacza z kolei, że współpraca z 18. Stołeczną Brygadą Obrony Terytorialnej pokazuje, że bezpieczeństwo państwa zaczyna się dziś od wiedzy. – Wojska Obrony Terytorialnej są zawsze blisko ludzi i reagują zarówno w sytuacjach kryzysowych, jak i zagrożeniach militarnych, a Uniwersytet jest miejscem, które buduje kompetencje potrzebne, by te wyzwania rozumieć i na nie odpowiadać. To połączenie wiedzy i praktyki jest dziś kluczowe dla odporności państwa – dodaje.

