Terytorialsi wkraczają na Uniwersytet Warszawskiej. Będą werbować studentów?

Podpisany został list intencyjny o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a 18. Stołeczną Brygadą Obrony Terytorialnej. Porozumienie wyznacza kierunki długofalowej współpracy, łączącej potencjał akademicki uczelni z doświadczeniem formacji odpowiedzialnej za reagowanie w sytuacjach kryzysowych.
Dokument określa ramy długofalowej współpracy, której celem jest łączenie potencjału naukowego uczelni z doświadczeniem formacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i reagowanie kryzysowe. Wspólne działania obejmą m.in. realizację projektów edukacyjnych, naukowych i społecznych, organizację szkoleń, warsztatów oraz wykładów dla studentów, kadry akademickiej i żołnierzy, a także udział w wydarzeniach organizowanych przez obie instytucje.
Istotnym elementem współpracy będzie również upowszechnianie wiedzy na temat działań podejmowanych przez Wojska Obrony Terytorialnej oraz możliwości rozwoju kompetencji przydatnych w sytuacjach kryzysowych. W ramach współpracy planowane są cykle szkoleń dla kadry akademickiej oraz studentów UW przeprowadzone przez z 18 Stołeczną Brygadą Obrony Terytorialnej.
– Uniwersytet Warszawski konsekwentnie rozwija współpracę z partnerami instytucjonalnymi, którzy wnoszą do procesu kształcenia wymiar praktyczny i odpowiadają na aktualne wyzwania społeczne. Współpraca z Wojskami Obrony Terytorialnej ma w tym kontekście szczególne znaczenie – pozwala łączyć wiedzę akademicką z doświadczeniem w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, wzmacniając rolę uniwersytetu jako miejsca kształtującego kompetencje istotne dla bezpieczeństwa i odporności państwa – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.
Jak dodaje płk Mirosław Tołodziecki, dowódca 18. SBOT, Uniwersytet Warszawski uczy i jednocześnie buduje potencjał obronny państwa. – Wojska Obrony Terytorialnej przygotowują do działań kryzysowych oraz właściwych zachowań w trakcie klęsk żywiołowych. Widzimy potrzebę rozwijania współpracy ze studentami, tak aby równolegle z przygotowaniem akademickim zdobywali kompetencje przydatne w działaniach obronnych – zapowiada.
– Dla naszych studentów to realna szansa na zdobycie kompetencji wykraczających poza program studiów – zarówno w obszarze reagowania na sytuacje kryzysowe, jak i pracy zespołowej czy odpowiedzialności społecznej. Współpraca z 18. SBOT pozwoli im rozwijać umiejętności praktyczne w środowisku, które stawia na działanie i gotowość do niesienia pomocy – podkreśla z kolei prof. Maciej Raś, prorektor UW ds. studenckich i jakości kształcenia.
Robert Grey, kanclerz UW zaznacza z kolei, że współpraca z 18. Stołeczną Brygadą Obrony Terytorialnej pokazuje, że bezpieczeństwo państwa zaczyna się dziś od wiedzy. – Wojska Obrony Terytorialnej są zawsze blisko ludzi i reagują zarówno w sytuacjach kryzysowych, jak i zagrożeniach militarnych, a Uniwersytet jest miejscem, które buduje kompetencje potrzebne, by te wyzwania rozumieć i na nie odpowiadać. To połączenie wiedzy i praktyki jest dziś kluczowe dla odporności państwa – dodaje.