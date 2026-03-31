Nowy rozdział dla mieszkańców Żoliborza. Ruszył program wsparcia dla osób 50 plus

Mieszkańcy Żoliborza po pięćdziesiątce zyskali nową przestrzeń do rozwoju. Ruszył projekt Rozdział 55, który pomaga świadomie zaplanować zmiany zawodowe i osobiste oraz odkryć potencjał płynący z dojrzałości w przyjaznej, lokalnej atmosferze.



Inicjatywa Rozdział 55 powstała z myślą o osobach, które odchowały dzieci, ustabilizowały swoją sytuację zawodową i zastanawiają się, co przynieść mogą kolejne lata. Joanna Kotkowska-Pyzel, zastępczyni burmistrza Dzielnicy Żoliborz, podkreśla, że projekt ma na celu pokazanie, iż dojrzałość to etap pełen nowych możliwości. Program oferuje przestrzeń do ich odkrywania oraz budowania poczucia sprawczości wśród lokalnej społeczności.

Od analizy potrzeb do konkretnego planu działania

Głównym założeniem projektu jest realne wsparcie uczestników w przechodzeniu przez zmiany życiowe i zawodowe. Zamiast teoretycznych wykładów, program stawia na praktyczną analizę zasobów, umiejętności i mocnych stron wypracowanych przez lata.

Uczestnicy uczą się odróżniać zewnętrzne bariery rynkowe od wewnętrznych blokad oraz nazywać emocje towarzyszące nowym etapom życia. Praca w małych grupach sprzyja budowaniu sieci wsparcia i wymianie doświadczeń z osobami o podobnych dylematach. Efektem cyklu ma być gotowy plan działania do wdrożenia po zakończeniu spotkań.

Doświadczony ekspert i nowoczesne metody pracy

Zajęcia prowadzi Krystian Krawczyk, trener z ponad 20-letnim stażem, specjalizujący się w pracy z pokoleniem Silver. Jako autor projektów badawczych dotyczących osób dojrzałych, pomaga uczestnikom w powrocie do aktywności lub zmianie profilu zawodowego.