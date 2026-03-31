Nowy rozdział dla mieszkańców Żoliborza. Ruszył program wsparcia dla osób 50 plus

Inicjatywa Rozdział 55 powstała z myślą o osobach, które odchowały dzieci, ustabilizowały swoją sytuację zawodową i zastanawiają się, co przynieść mogą kolejne lata. Joanna Kotkowska-Pyzel, zastępczyni burmistrza Dzielnicy Żoliborz, podkreśla, że projekt ma na celu pokazanie, iż dojrzałość to etap pełen nowych możliwości. Program oferuje przestrzeń do ich odkrywania oraz budowania poczucia sprawczości wśród lokalnej społeczności.
Głównym założeniem projektu jest realne wsparcie uczestników w przechodzeniu przez zmiany życiowe i zawodowe. Zamiast teoretycznych wykładów, program stawia na praktyczną analizę zasobów, umiejętności i mocnych stron wypracowanych przez lata.
Uczestnicy uczą się odróżniać zewnętrzne bariery rynkowe od wewnętrznych blokad oraz nazywać emocje towarzyszące nowym etapom życia. Praca w małych grupach sprzyja budowaniu sieci wsparcia i wymianie doświadczeń z osobami o podobnych dylematach. Efektem cyklu ma być gotowy plan działania do wdrożenia po zakończeniu spotkań.
Zajęcia prowadzi Krystian Krawczyk, trener z ponad 20-letnim stażem, specjalizujący się w pracy z pokoleniem Silver. Jako autor projektów badawczych dotyczących osób dojrzałych, pomaga uczestnikom w powrocie do aktywności lub zmianie profilu zawodowego.
Każdy biorący udział w warsztatach otrzymuje Dziennik Rozwoju – narzędzie ułatwiające porządkowanie myśli i planowanie kolejnych kroków. Spotkania łączą formę warsztatową z dyskusjami i wystąpieniami eksperckimi, co pozwala na aktywny udział każdego uczestnika.
Cykl składa się z pięciu spotkań odbywających się w poniedziałki w godz. 10-14. Każde z nich poświęcone jest innemu zagadnieniu:
Program jest skierowany do osób około 50. roku życia i starszych, niezależnie od ich aktualnej sytuacji zawodowej. Udział w zajęciach jest bezpłatny, jednak ze względu na spójność cyklu, od uczestników wymaga się deklaracji obecności na wszystkich spotkaniach.
Warsztaty odbywają się w Miejscu Aktywności Lokalnej (MAL) Żoliborz przy ul. Marii Kazimiery 20. Zapisy na kolejne edycje oraz listę rezerwową prowadzone są telefonicznie pod numerami 22 443 90 56 i 22 443 90 87 lub poprzez formularz internetowy udostępniony przez organizatorów.