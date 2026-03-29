Porozumienie SGGW z Parlamentem Europejskim. Jak uczelnie współpracują z organizacjami międzynarodowymi?

Uczelnia uczestniczy także w inicjatywach europejskich, takich jak sojusze uniwersytetów, które umożliwiają tworzenie wspólnych programów studiów oraz prowadzenie badań w międzynarodowych zespołach.

Współpraca uczelni z instytucjami europejskimi

Współpraca uczelni z instytucjami międzynarodowymi przybiera różne formy. Obejmuje m.in. udział w programach badawczych finansowanych przez instytucje UE, organizację wydarzeń edukacyjnych, przygotowywanie analiz eksperckich oraz realizację wspólnych projektów dydaktycznych.

Porozumienia podpisywane przez uczelnie mają najczęściej charakter ramowy. Szczegółowe działania są realizowane w ramach konkretnych projektów, programów lub inicjatyw prowadzonych wspólnie z partnerami międzynarodowymi.

Współpraca warszawskich uczelni z Komisją Europejską odbywa się przede wszystkim w ramach programów badawczych. Uniwersytet Warszawski uczestniczy w projektach finansowanych z programu Horyzont 2020 oraz jego następcy – Horyzont Europa. Projekty te obejmują m.in. badania nad zmianami klimatu, zdrowiem publicznym i transformacją cyfrową.

Z kolei Politechnika Warszawska realizuje projekty badawcze w obszarze energetyki i nowych technologii finansowane ze środków Komisji Europejskiej, w ramach międzynarodowych konsorcjów naukowych.

Globalne sojusze warszawskich uczelni

Uniwersytet Warszawski jest członkiem sojuszu 4EU+, tworzonego przez uczelnie z kilku państw europejskich. W jego ramach prowadzone są wspólne programy dydaktyczne oraz projekty badawcze, a studenci mogą realizować część zajęć na uczelniach partnerskich.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego uczestniczy w jednym z sojuszy uniwersytetów europejskich finansowanych przez UE, który obejmuje współpracę w zakresie badań nad zrównoważonym rozwojem oraz wspólne inicjatywy dydaktyczne.

W ramach współpracy z Rada Europy warszawskie uczelnie uczestniczą w programach edukacyjnych dotyczących praw człowieka.

Z kolei współpraca z NATO dotyczy głównie obszaru bezpieczeństwa i analiz strategicznych. Uniwersytet Warszawski angażuje swoich ekspertów w projekty i debaty dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego, w których uczestniczą instytucje powiązane z NATO.

Akademia Sztuki Wojennej prowadzi współpracę szkoleniową i ekspercką, obejmującą m.in. udział w programach dotyczących strategii obronnej oraz kształcenie kadr związanych z systemem bezpieczeństwa.

Uniwersytet Warszawski bierze udział w programie HELP (Human Rights Education for Legal Professionals), który obejmuje szkolenia i kursy z zakresu standardów praw człowieka.

Podobne działania realizuje Uniwersytet SWPS, gdzie projekty dotyczą m.in. edukacji obywatelskiej i zagadnień społecznych.