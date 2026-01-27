1.3°C
Życie Warszawy
SGGW i Akademia Pożarnicza łączą siły. Wykształcą doktorów od bezpieczeństwa

Publikacja: 27.01.2026 07:30

Siedziba Wspólnej Szkoły Doktorskiej będzie mieścić się w SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166

Foto: SGGW

rbi
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Akademia Pożarnicza powołały wspólną szkołę doktorską SAFE-ENVI-RISK. Na czele szkoły stanie dyrektor powoływany przez rektora SGGW w porozumieniu z rektorem-komendantem Akademii Pożarniczej.

SAFE-ENVI-RISK to szkoła ukierunkowana na interdyscyplinarne kształcenie doktorantów w obszarze bezpieczeństwa, środowiska i zagrożeń współczesnego świata.

Kształcenie prowadzone będzie w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz inżynieria bezpieczeństwa. Program szkoły może być w przyszłości rozszerzany o kolejne dziedziny i dyscypliny naukowe, zgodnie z posiadanymi przez uczelnie uprawnieniami.

Organizacja i standardy kształcenia SAFE-ENVI-RISK

Zajęcia i badania realizowane będą we współpracy m.in. z Instytutem Inżynierii Środowiska SGGW oraz Instytutem Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instytutem Inżynierii Bezpieczeństwa Akademii Pożarniczej, a także z innymi jednostkami obu uczelni prowadzącymi badania zgodne z profilem szkoły.

Siedziba Wspólnej Szkoły Doktorskiej będzie mieścić się w SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie, natomiast kształcenie doktorantów odbywać się będzie w siedzibach obu uczelni. Program kształcenia, prowadzony w języku polskim i/lub angielskim, oparty zostanie na najwyższych standardach dydaktycznych oraz współpracy międzynarodowej.

Na czele szkoły stanie dyrektor powoływany przez rektora SGGW w porozumieniu z rektorem-komendantem Akademii Pożarniczej. W jej strukturze funkcjonować będzie także Rada Programowa, w skład której – obok przedstawicieli obu uczelni – wejdą doktoranci oraz reprezentanci instytucji zewnętrznych, w tym zagranicznych i otoczenia społeczno-gospodarczego.

Wspólna odpowiedzialność i stabilne finansowanie

Obsługę administracyjną, informatyczną i finansową szkoły zapewni SGGW, która będzie również podmiotem uprawnionym do otrzymywania środków finansowych na kształcenie doktorantów. Umowa precyzyjnie określa zasady finansowania stypendiów doktoranckich, badań naukowych oraz kosztów funkcjonowania szkoły, opierając je na przejrzystym podziale odpowiedzialności pomiędzy obie uczelnie.

Jak podkreślają władze obu uczelni, utworzenie Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej SAFE-ENVI-RISK stanowi ważny krok w rozwoju współpracy międzyuczelnianej oraz odpowiedź na rosnące potrzeby kształcenia wysokiej klasy specjalistów i naukowców w obszarach kluczowych dla bezpieczeństwa środowiskowego i społecznego.

