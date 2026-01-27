SGGW i Akademia Pożarnicza łączą siły. Wykształcą doktorów od bezpieczeństwa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Akademia Pożarnicza powołały wspólną szkołę doktorską SAFE-ENVI-RISK. Na czele szkoły stanie dyrektor powoływany przez rektora SGGW w porozumieniu z rektorem-komendantem Akademii Pożarniczej.



SAFE-ENVI-RISK to szkoła ukierunkowana na interdyscyplinarne kształcenie doktorantów w obszarze bezpieczeństwa, środowiska i zagrożeń współczesnego świata.

Kształcenie prowadzone będzie w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz inżynieria bezpieczeństwa. Program szkoły może być w przyszłości rozszerzany o kolejne dziedziny i dyscypliny naukowe, zgodnie z posiadanymi przez uczelnie uprawnieniami.

Organizacja i standardy kształcenia SAFE-ENVI-RISK

Zajęcia i badania realizowane będą we współpracy m.in. z Instytutem Inżynierii Środowiska SGGW oraz Instytutem Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instytutem Inżynierii Bezpieczeństwa Akademii Pożarniczej, a także z innymi jednostkami obu uczelni prowadzącymi badania zgodne z profilem szkoły.

Siedziba Wspólnej Szkoły Doktorskiej będzie mieścić się w SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie, natomiast kształcenie doktorantów odbywać się będzie w siedzibach obu uczelni. Program kształcenia, prowadzony w języku polskim i/lub angielskim, oparty zostanie na najwyższych standardach dydaktycznych oraz współpracy międzynarodowej.