Warszawa z klasą i Kulturalny Przedszkolak. Edukacja poza murami szkoły

Program „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” zakłada 50 zł rocznie na każdego ucznia z samorządowej szkoły.
Program „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” umożliwia dofinansowanie udziału uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wydarzeniach kulturalnych, naukowych i sportowych odbywających się poza terenem szkoły. Od 2023 roku miasto uruchomiło podobny program „Kulturalny Przedszkolak” w przedszkolach.
– Te programy to nasz absolutny hit. Raporty z ich realizacji pokazują, że dzięki wsparciu miasta każde dziecko z miejskiego przedszkola i niemal wszyscy uczniowie i uczennice odwiedzili kino, teatr czy wystawę. Wiemy, że spędzony razem czas to dla dzieciaków świetna integracja, a kontakt z kulturą czy sportem to dodatkowo okazja do rozwijania swoich pasji i zainteresowań – podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
Program „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” zakłada 50 zł rocznie na każdego ucznia z samorządowej szkoły. O ich przeznaczeniu decydowali dyrektorzy szkół w porozumieniu z radami rodziców, radami pedagogicznymi i wychowawcami. W 2025 roku szkoły wykorzystały 10 649 482 zł, co stanowi 95,99 proc. planu.
Najwyższe wykonanie programu w 2025 roku odnotowano w dzielnicach: Bemowo, Praga‐Północ, Ursus, Wola, Praga‐Południe, Targówek, Białołęka i Wesoła (od 98 proc. do 100 proc.).
W 2025 roku uczniowie najczęściej uczestniczyli w seansach kinowych (50 515 uczniów), spektaklach teatralnych (50 509 uczniów) i lekcjach muzealnych (14 316 uczniów), W zwiedzaniu z przewodnikiem wzięło udział 4 880 uczniów, w wystawach i pokazach multimedialnych – 4 756 uczniów, a w spacerach edukacyjnych – 4 040 uczniów.
– Edukacja w przestrzeni miasta wzmacnia proces nauczania i rozwija kompetencje społeczne uczniów i uczennic. Program pokazuje, że Warszawa jest naturalnym środowiskiem do uczenia się i odkrywania świata – podkreśla Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.
Z ankiet zebranych z samorządowych szkół na temat programu „Warszawa z klasą. Klasa w Warszawie” (w badaniu wzięło udział 437 placówek) wynika, że 95,3 proc. szkół ocenia program jako wsparcie dydaktyczne, 97,4 proc. – jako wsparcie wychowawcze, 96,7 proc. – jako narzędzie integracji klasy, a 90,2 proc. – jako sposób na lepsze poznanie Warszawy.
Wyniki programu „Kulturalny przedszkolak”, który w 2025 roku objął niemal 40 tys. dzieci wskazują, że projekt stał się jednym z kluczowych narzędzi wspierających edukację najmłodszych. Z przekazanych z budżetu miasta ponad 2,3 mln zł na program, przedszkola wykorzystały ponad 99 proc. pieniędzy, a wszystkie dzielnice osiągnęły realizację na poziomie 98–100 proc.
Przedszkola, które wzięły udział w badaniu (367 placówek) wskazały, że program „Kulturalny Przedszkola” wzmacnia rozwój społeczno‐emocjonalny, kompetencje kulturowe, kreatywność, samodzielność i bezpieczeństwo dzieci. Placówki podkreślały, że udział w spektaklach, koncertach, warsztatach i lekcjach muzealnych pomaga najmłodszym oswajać się ze sztuką, uczy współpracy, rozwija wyobraźnię i wyrównuje szanse edukacyjne.
Najpopularniejsze aktywności w ramach programu „Kulturalny Przedszkolak” to: spektakle teatralne – 146 wyjść (10 638 dzieci), koncerty, lekcje muzealne, warsztaty teatralne, seanse kinowe oraz warsztaty ekologiczne i przyrodnicze.
Najczęściej odwiedzane instytucje to m.in.: Teatr Guliwer, Teatr Baj, Muzeum Narodowe, Łazienki Królewskie, Centrum Nauki Kopernik.