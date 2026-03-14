Warszawa z klasą i Kulturalny Przedszkolak. Edukacja poza murami szkoły

W 2025 roku warszawskie szkoły wykorzystały niemal 96 proc. pieniędzy przeznaczonych na udział uczniów w wydarzeniach kulturalnych, naukowych i sportowych. W ramach bliźniaczego programu dla przedszkoli z dotacji skorzystało ponad 99 proc. samorządowych placówek.



Program „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” umożliwia dofinansowanie udziału uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wydarzeniach kulturalnych, naukowych i sportowych odbywających się poza terenem szkoły. Od 2023 roku miasto uruchomiło podobny program „Kulturalny Przedszkolak” w przedszkolach.

– Te programy to nasz absolutny hit. Raporty z ich realizacji pokazują, że dzięki wsparciu miasta każde dziecko z miejskiego przedszkola i niemal wszyscy uczniowie i uczennice odwiedzili kino, teatr czy wystawę. Wiemy, że spędzony razem czas to dla dzieciaków świetna integracja, a kontakt z kulturą czy sportem to dodatkowo okazja do rozwijania swoich pasji i zainteresowań – podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Edukacja poza murami szkoły w Warszawie

Program „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” zakłada 50 zł rocznie na każdego ucznia z samorządowej szkoły. O ich przeznaczeniu decydowali dyrektorzy szkół w porozumieniu z radami rodziców, radami pedagogicznymi i wychowawcami. W 2025 roku szkoły wykorzystały 10 649 482 zł, co stanowi 95,99 proc. planu.

Najwyższe wykonanie programu w 2025 roku odnotowano w dzielnicach: Bemowo, Praga‐Północ, Ursus, Wola, Praga‐Południe, Targówek, Białołęka i Wesoła (od 98 proc. do 100 proc.).