Edukacja zdrowotna w Warszawie. Ilu uczniów bierze udział w lekcjach?

W zajęciach edukacji zdrowotnej uczestniczy w Warszawie 30 305 uczniów
Jak wyjaśnia wiceprezydent Kaznowska, zgodnie z przepisami zajęcia z edukacji zdrowotnej realizowane są w klasach IV–VIII szkoły podstawowej w wymiarze 1 godziny tygodniowo w każdej z tych klas, przy czym zajęcia są realizowane w klasie VIII trwają nie dłużej niż do końca stycznia danego roku szkolnego.
W branżowej szkole I stopnia, w klasach I–III liceum ogólnokształcącego oraz w klasach I–III technikum w wymiarze 1 godziny tygodniowo w klasach I i II albo w klasach II i III, albo w klasach I i III (łącznie 2 godziny w okresie nauczania).
„Decyzja w tym zakresie należy do dyrektora szkoły” – przypomina wiceprezydent Kaznowska. „Zajęcia z przedmiotu edukacja zdrowotna realizowane są w 275 szkołach prowadzonych przez m.st Warszawę” – dodaje.
W szkołach prowadzonych przez urząd miasta zatrudnionych jest 650 nauczycieli, którzy w ramach realizowanych obowiązków prowadzą zajęcia z edukacji zdrowotnej.
Według danych z raportów systemu informacji oświatowej (stan na 10 lutego 2026 r.) w zajęciach edukacji zdrowotnej uczestniczy w Warszawie 30 305 uczniów.
24 919 z nich to uczniowie szkół podstawowych, co stanowi 29,5 proc. wszystkich uczniów klas IV-VIII. Z kolei 5 381 to uczniowie szkół ponadpodstawowych, co stanowi 8,6 proc. uczniów realizujących w roku szkolnym 2025/2026 zajęcia szkolne.
„Miasto Stołeczne Warszawa nie jest organem właściwym do monitorowania frekwencji oraz efektów dydaktycznych zajęć edukacji zdrowotnej. Kompetencje w tym zakresie należą do Mazowieckiego Kuratora Oświaty” – podkreśla wiceprezydent Kaznowska.