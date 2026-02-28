Edukacja zdrowotna w Warszawie. Ilu uczniów bierze udział w lekcjach?

Zajęcia z przedmiotu edukacja zdrowotna realizowane są w 275 szkołach prowadzonych przez Warszawę – napisała wiceprezydent Renata Kaznowska w odpowiedzi na interpelację radnej Renaty Niewiteckiej. Ilu uczniów uczęszcza na ten przedmiot?



Jak wyjaśnia wiceprezydent Kaznowska, zgodnie z przepisami zajęcia z edukacji zdrowotnej realizowane są w klasach IV–VIII szkoły podstawowej w wymiarze 1 godziny tygodniowo w każdej z tych klas, przy czym zajęcia są realizowane w klasie VIII trwają nie dłużej niż do końca stycznia danego roku szkolnego.

Edukacja zdrowotna w szkołach ponadpodstawowych

W branżowej szkole I stopnia, w klasach I–III liceum ogólnokształcącego oraz w klasach I–III technikum w wymiarze 1 godziny tygodniowo w klasach I i II albo w klasach II i III, albo w klasach I i III (łącznie 2 godziny w okresie nauczania).

30305 uczniów uczestniczy w zajęciach edukacji zdrowotnej w Warszawie. To stan na 10 lutego 2026 r.

„Decyzja w tym zakresie należy do dyrektora szkoły” – przypomina wiceprezydent Kaznowska. „Zajęcia z przedmiotu edukacja zdrowotna realizowane są w 275 szkołach prowadzonych przez m.st Warszawę” – dodaje.