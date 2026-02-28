6.3°C
Edukacja zdrowotna w Warszawie. Ilu uczniów bierze udział w lekcjach?

Publikacja: 28.02.2026 15:45

W zajęciach edukacji zdrowotnej uczestniczy w Warszawie 30 305 uczniów

W zajęciach edukacji zdrowotnej uczestniczy w Warszawie 30 305 uczniów

Foto: Adobe Stock

rbi
Zajęcia z przedmiotu edukacja zdrowotna realizowane są w 275 szkołach prowadzonych przez Warszawę – napisała wiceprezydent Renata Kaznowska w odpowiedzi na interpelację radnej Renaty Niewiteckiej. Ilu uczniów uczęszcza na ten przedmiot?

Jak wyjaśnia wiceprezydent Kaznowska, zgodnie z przepisami zajęcia z edukacji zdrowotnej realizowane są w klasach IV–VIII szkoły podstawowej w wymiarze 1 godziny tygodniowo w każdej z tych klas, przy czym zajęcia są realizowane w klasie VIII trwają nie dłużej niż do końca stycznia danego roku szkolnego.

Edukacja zdrowotna w szkołach ponadpodstawowych

W branżowej szkole I stopnia, w klasach I–III liceum ogólnokształcącego oraz w klasach I–III technikum w wymiarze 1 godziny tygodniowo w klasach I i II albo w klasach II i III, albo w  klasach I i III (łącznie 2 godziny w okresie nauczania).

30305 uczniów

uczestniczy w zajęciach edukacji zdrowotnej w Warszawie. To stan na 10 lutego 2026 r.

„Decyzja w tym zakresie należy do dyrektora szkoły” – przypomina wiceprezydent Kaznowska. „Zajęcia z przedmiotu edukacja zdrowotna realizowane są w 275 szkołach prowadzonych przez m.st Warszawę” – dodaje.

W szkołach prowadzonych przez urząd miasta zatrudnionych jest 650 nauczycieli, którzy w ramach realizowanych obowiązków prowadzą zajęcia z edukacji zdrowotnej.

Edukacja zdrowotna w Warszawie

Według danych z raportów systemu informacji oświatowej (stan na 10 lutego 2026 r.) w zajęciach edukacji zdrowotnej uczestniczy w Warszawie 30 305 uczniów.

24 919 z nich to uczniowie szkół podstawowych, co stanowi 29,5 proc. wszystkich uczniów klas IV-VIII. Z kolei 5 381 to uczniowie szkół ponadpodstawowych, co stanowi 8,6 proc. uczniów realizujących w roku szkolnym 2025/2026 zajęcia szkolne.

„Miasto Stołeczne Warszawa nie jest organem właściwym do monitorowania frekwencji oraz efektów dydaktycznych zajęć edukacji zdrowotnej. Kompetencje w tym zakresie należą do Mazowieckiego Kuratora Oświaty” – podkreśla wiceprezydent Kaznowska.

