Dojazdy do szkół na Mazowszu. Skąd najczęściej wyjeżdżają uczniowie?

Uczniowie z Mazowsza wyjeżdżają do ościennych województw

W pierwszej dziesiątce gmin z największą liczbą uczniów wyjeżdżających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych uplasowała się Warszawa oraz gminy leżące w bliskim jej otoczeniu. Warto zauważyć, że większość wyjeżdżających ze stolicy – odwrotnie niż w gminach ją otaczających – to uczniowie szkół podstawowych.

Część dzieci i młodzieży zamieszkującej województwo mazowieckie (ok. 3 proc.) wyjeżdżało do szkół zlokalizowanych w innych województwach. W przypadku zarówno szkół podstawowych, jak i szkół ponadpodstawowych najczęstszym kierunkiem były gminy województw lubelskiego i łódzkiego.

W szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży położonych na terenie województwa mazowieckiego naukę pobierało łącznie 132,1 tys. osób, które dojeżdżały z innej gminy w kraju. Przyjeżdżający stanowili 5,7 proc. uczniów szkół podstawowych (tak jak w roku szkolnym 2023/2024) oraz 38,9 proc. uczniów szkół ponadpodstawowych (o 1,3 p. proc. mniej).

Wśród 10 gmin w województwie mazowieckim z największą liczbą uczniów przyjeżdżających do szkół dla dzieci i młodzieży znajdowały się wszystkie miasta na prawach powiatu, co podkreśla ich pozycję jako centrów usług edukacyjnych w regionie.

Uczniowie przyjeżdżający z innych województw

Najchętniej wybieranym miastem, jako miejsce nauki była stolica. Do placówek na jej terenie uczęszczało 12,6 proc. uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży i 27,1 proc. uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, dla których miejsce zamieszkania było inne niż Warszawa.

Reklama Reklama

Uczniowie przyjeżdżający z innych województw do szkół na terenie województwa mazowieckiego stanowili mniej niż 2 proc. wszystkich przyjeżdżających. Do szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży najwięcej osób przyjeżdżało z województw lubelskiego, łódzkiego i podlaskiego. W szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży przeszło co trzeci przyjeżdżający spoza województwa uczeń był mieszkańcem Lubelszczyzny.

Udział uczniów przyjeżdżających do szkół podstawowych z innej gminy zawierał się w przedziale od 0,2 proc. do 54,6 proc.; najwyższy był w mieście Podkowa Leśna, a następnie w gminie miejskiej Raciąż oraz gminie wiejskiej Goszczyn. W placówkach na terenie gmin: Nowy Duninów, Odrzywół i Mokobody nie było uczniów dojeżdżających z innych jednostek terytorialnych.

Młodzież przyjeżdżająca do szkół ponadpodstawowych z innych powiatów stanowiła ponad połowę uczniów tych placówek w 24 powiatach województwa mazowieckiego, najwięcej w białobrzeskim i mińskim – odpowiednio 66,9 proc. i 65,2 proc..

Jak podkreśla Urząd Statystyczny, miasta na prawach powiatu, będące dawnymi miastami wojewódzkimi, ze względu na dużą liczbę szkół, wszechstronną ofertę edukacyjną oraz dobrze zorganizowany transport publiczny, silnie przyciągają dzieci i młodzież do placówek szkolnych.