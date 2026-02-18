-3.5°C
Życie Warszawy
Radni Ursusa krytyczni wobec cen biletów kolejowych. „Są nieadekwatne, dezorientują pasażerów”

Publikacja: 18.02.2026 07:50

Przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich na terenie Warszawy wymagają zakupu jednorazowego biletu KM w

Foto: Koleje Mazowieckie

rbi
Ceny jednorazowego biletu Kolei Mazowieckich na terenie Warszawy powinny zostać obniżone do poziomu ceny jednorazowego biletu ZTM – nad takim stanowiskiem będą obradować radni Ursusa.

„Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, przychylając się do stanowiska zgłoszonego przez mieszkańca Dzielnicy Ursus, pana Alana Rynio, wyraża poparcie dla postulatu obniżenia ceny jednorazowego biletu Kolei Mazowieckich na terenie Warszawy do poziomu ceny jednorazowego biletu ZTM lub wprowadzenia honorowania jednorazowych biletów ZTM w pociągach obsługiwanych przez Koleje Mazowieckie” – stanowisko o tej treści pojawi się na najbliższej sesji Rady Dzielnicy Ursus.

Różne ceny biletów na pociągi w Warszawie

Jak tłumaczą wnioskodawcy, przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich na terenie Warszawy, nawet na krótkich odcinkach, wymagają zakupu jednorazowego biletu KM w cenie 7,50 zł, podczas gdy taki sam przejazd pociągami SKM w tej samej relacji kosztuje 4,40 zł lub 3,40 zł w przypadku podróży do 20 minut.

PKP Intercity zwiększy częstotliwość połączeń Warszawa - Białystok
kolej
Więcej połączeń stolicy z Podlasiem. PKP Intercity reaguje na rekordy

„Rozbieżności taryfowe w obrębie jednego miasta prowadzą do dezorientacji podróżnych. Wysoka cena biletu jednorazowego KM, przy porównywalnym czasie przejazdu i standardzie usług, powoduje ograniczenie zainteresowania przejazdami kolejowymi realizowanymi przez KM. Część pasażerów decyduje się na oczekiwanie na pociągi SKM, korzystanie z autobusów lub rezygnuje z transportu publicznego na rzecz taksówek bądź transportu indywidualnego, szczególnie na trasach nieobsługiwanych przez SKM” – czytamy w stanowisku.

Zdezorientowani podróżni w Warszawie

Radni przekonują, że obowiązujący system taryfowy jest nieczytelny zwłaszcza dla osób okazjonalnie korzystających z Warszawskiego Transportu Publicznego, co skutkuje błędnym kasowaniem biletów ZTM w pociągach KM. Niezrozumiałość ta jest dodatkowo potęgowana wcześniejszym czasowym honorowaniem biletów ZTM w pociągach Kolei Mazowieckich, podczas kilkuletniego remontu Dworca Zachodniego w Warszawie.

Sprzedaż prowadzona jest w kasach biletowych Kolei Mazowieckich, w biletomatach oraz cyfrowo.
kolej
Mazobilet do końca 2026 roku. Jakie są zasady i ile to kosztuje?

„Zróżnicowanie cen przejazdów w obrębie jednego miasta jest sprzeczne z zasadami integracji transportu publicznego, stosowanymi w wielu miastach europejskich, oraz z założeniami Strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy, zakładającej preferowanie transportu szynowego” – napisali wnioskodawcy. „Rada Dzielnicy Ursus stoi na stanowisku, że obecne taryfy Kolei Mazowieckich w granicach miasta są nieadekwatne, dezorientują pasażerów i ograniczają atrakcyjność kolei” – dodali.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

