Zgromadzenie przed rosyjską ambasadą i możliwe utrudnienia w ruchu na Belwederskiej

Ambasada Rosji w Warszawie przy ulicy Belwederskiej
Wydarzenie rozpocznie się o godz. 18 i ma potrwać około dwóch godzin. Policja, która będzie czuwać nad bezpieczeństwem uczestników, bierze pod uwagę czasowe zamknięcie odcinka ulicy Belwederskiej, jeśli liczba zebranych osób uniemożliwi swobodny przejazd pojazdów. W takim scenariuszu kluczowe będą alternatywne trasy przejazdu przygotowane przez Warszawski Transport Publiczny.
W przypadku wyłączenia ulicy z ruchu, pojazdy linii 116, 166, 180 oraz 503 zostaną skierowane na trasy zastępcze. Autobusy jadące w stronę południowych dzielnic, takich jak Wilanów czy Natolin, od Placu Na Rozdrożu pojadą przez Aleję Szucha, Plac Unii Lubelskiej, a następnie ulicami Waryńskiego, Goworka i Spacerową, by wrócić na swoje stałe trasy.
Podobny schemat obejmie kursy w stronę północną i centralną. Od skrzyżowania Belwederskiej z Gagarina i Spacerową, autobusy linii 116, 166 i 503 pojadą ciągiem ulic Spacerowa – Goworka – Puławska do Placu Unii Lubelskiej i dalej przez Aleję Szucha. Linia 180, jadąca w stronę Chomiczówki, również skorzysta z tego objazdu, omijając bezpośrednie sąsiedztwo ambasady.
Pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej w trakcie trwania zgromadzenia powinni zwrócić uwagę na charakter przystanków na trasach objazdowych. Zgodnie z wytycznymi, pierwsze napotkane przystanki na nowej trasie będą traktowane jako stałe. Pozostałe punkty zatrzymań na trasach objazdowych będą obowiązywać jako przystanki na żądanie, co wymaga zasygnalizowania chęci wysiadania lub wsiadania do pojazdu.
Utrudnienia powinny zakończyć się po godz. 20, kiedy planowane jest rozwiązanie zgromadzenia i przywrócenie normalnej organizacji ruchu w tym rejonie Warszawy.