Życie Warszawy
Klasyka kina i wielcy reżyserzy za darmo na Ursynowie

Publikacja: 15.02.2026 12:45

Program wydarzeń przygotowano z myślą o osobach, które szukają w kinie czegoś więcej niż tylko czystej rozrywki.

Foto: mat. pras.

M.B.
Mieszkańcy Warszawy zyskali nową okazję do spotkań z ambitnym kinem. Projekt Kinomaniacy na start oferuje bezpłatne pokazy arcydzieł światowej kinematografii oraz spotkania z ekspertami. To idealna propozycja dla każdego, kto kocha magię wielkiego ekranu.

Program wydarzeń przygotowano z myślą o osobach, które szukają w kinie czegoś więcej niż tylko czystej rozrywki. Wszystkie projekcje odbywają się w Domu Sztuki przy ul. Wiolinowej 14, tuż przy stacji metra Ursynów.

To miejsce stanie się w najbliższych miesiącach centrum filmowej edukacji i dyskusji o sztuce, a realizacja tych spotkań jest możliwa dzięki środkom z budżetu obywatelskiego.

Foto: mat. pras,

Podróż przez historię dziesiątej muzy

Pierwszą propozycją jest Ursynowska Akademia Filmowa. To cykl, który pozwala prześledzić ewolucję języka filmu – od jego narodzin u braci Lumière po współczesne hołdy dla kina niemego, jak nagrodzony Oscarami „Artysta”. Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć na dużym ekranie takie klasyki jak „Nosferatu” czy przełomowy „Śpiewak jazzbandu”. Każdemu pokazowi towarzyszy wykład wprowadzający, który przybliża kontekst historyczny i artystyczny prezentowanych dzieł. To świetna okazja, by dowiedzieć się, jak powstawały fundamenty dzisiejszego przemysłu filmowego.

Harmonogram Ursynowskiej Akademii Filmowej

(Seanse o godzinie 16 wraz z wykładem wprowadzającym)

Data Tytuł filmu
28 lutego Życie i śmierć Maxa Lindera
1 marca Bracia Lumière
7 marca Artysta
8 marca Nosferatu
28 marca Śpiewak jazzbandu
29 marca Zapomniana melodia
25 kwietnia Strachy
26 kwietnia Sokół maltański

Spotkania z mistrzami światowej reżyserii

Równolegle odbywa się drugi cykl pod hasłem Wielcy twórcy ekranu. To gratka dla fanów konkretnych nazwisk, które trwale zapisały się w historii kultury. Harmonogram przewiduje przeglądy twórczości takich reżyserów jak Andrzej Żuławski, Miloš Forman, Francis Ford Coppola czy David Lynch. Widzowie zobaczą między innymi kultowy „Lot nad kukułczym gniazdem”, monumentalny „Czas apokalipsy” oraz poruszającą „Prostą historię”. Podobnie jak w przypadku akademii, seanse poprzedzają prelekcje poświęcone sylwetkom autorów, ich stylowi i znaczeniu dla światowego dziedzictwa.

Harmonogram cyklu Wielcy twórcy ekranu

(Seanse o godz. 19 wraz z prelekcją)

Data Reżyser Tytuł filmu
27 lutego Andrzej Żuławski Na srebrnym globie
28 lutego Andrzej Żuławski Diabeł
1 marca Andrzej Żuławski Trzecia część nocy
7 marca Miloš Forman Lot nad kukułczym gniazdem
8 marca Miloš Forman Amadeusz
11 kwietnia Francis Ford Coppola Czas apokalipsy
12 kwietnia Francis Ford Coppola Rozmowa
25 kwietnia David Lynch Człowiek słoń
26 kwietnia David Lynch Prosta historia

Wstęp wolny dla wszystkich chętnych

Organizatorzy zadbali o to, by oferta była dostępna dla szerokiego grona odbiorców. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach projektu Kinomaniacy na start jest bezpłatny. Warto jednak pamiętać o wcześniejszym przybyciu, ponieważ ze względu na pojemność sali kinowej w Domu Sztuki, liczba miejsc jest ograniczona. Projekt autorstwa Pauli Anny Powązki to dowód na to, że kino klasyczne wciąż przyciąga i potrafi łączyć pokolenia we wspólnej pasji.

Źródło: zyciewarszawy.pl

