Klasyka kina i wielcy reżyserzy za darmo na Ursynowie

Program wydarzeń przygotowano z myślą o osobach, które szukają w kinie czegoś więcej niż tylko czystej rozrywki.
Program wydarzeń przygotowano z myślą o osobach, które szukają w kinie czegoś więcej niż tylko czystej rozrywki. Wszystkie projekcje odbywają się w Domu Sztuki przy ul. Wiolinowej 14, tuż przy stacji metra Ursynów.
To miejsce stanie się w najbliższych miesiącach centrum filmowej edukacji i dyskusji o sztuce, a realizacja tych spotkań jest możliwa dzięki środkom z budżetu obywatelskiego.
Pierwszą propozycją jest Ursynowska Akademia Filmowa. To cykl, który pozwala prześledzić ewolucję języka filmu – od jego narodzin u braci Lumière po współczesne hołdy dla kina niemego, jak nagrodzony Oscarami „Artysta”. Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć na dużym ekranie takie klasyki jak „Nosferatu” czy przełomowy „Śpiewak jazzbandu”. Każdemu pokazowi towarzyszy wykład wprowadzający, który przybliża kontekst historyczny i artystyczny prezentowanych dzieł. To świetna okazja, by dowiedzieć się, jak powstawały fundamenty dzisiejszego przemysłu filmowego.
(Seanse o godzinie 16 wraz z wykładem wprowadzającym)
|Data
|Tytuł filmu
|28 lutego
|Życie i śmierć Maxa Lindera
|1 marca
|Bracia Lumière
|7 marca
|Artysta
|8 marca
|Nosferatu
|28 marca
|Śpiewak jazzbandu
|29 marca
|Zapomniana melodia
|25 kwietnia
|Strachy
|26 kwietnia
|Sokół maltański
Równolegle odbywa się drugi cykl pod hasłem Wielcy twórcy ekranu. To gratka dla fanów konkretnych nazwisk, które trwale zapisały się w historii kultury. Harmonogram przewiduje przeglądy twórczości takich reżyserów jak Andrzej Żuławski, Miloš Forman, Francis Ford Coppola czy David Lynch. Widzowie zobaczą między innymi kultowy „Lot nad kukułczym gniazdem”, monumentalny „Czas apokalipsy” oraz poruszającą „Prostą historię”. Podobnie jak w przypadku akademii, seanse poprzedzają prelekcje poświęcone sylwetkom autorów, ich stylowi i znaczeniu dla światowego dziedzictwa.
(Seanse o godz. 19 wraz z prelekcją)
|Data
|Reżyser
|Tytuł filmu
|27 lutego
|Andrzej Żuławski
|Na srebrnym globie
|28 lutego
|Andrzej Żuławski
|Diabeł
|1 marca
|Andrzej Żuławski
|Trzecia część nocy
|7 marca
|Miloš Forman
|Lot nad kukułczym gniazdem
|8 marca
|Miloš Forman
|Amadeusz
|11 kwietnia
|Francis Ford Coppola
|Czas apokalipsy
|12 kwietnia
|Francis Ford Coppola
|Rozmowa
|25 kwietnia
|David Lynch
|Człowiek słoń
|26 kwietnia
|David Lynch
|Prosta historia
Organizatorzy zadbali o to, by oferta była dostępna dla szerokiego grona odbiorców. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach projektu Kinomaniacy na start jest bezpłatny. Warto jednak pamiętać o wcześniejszym przybyciu, ponieważ ze względu na pojemność sali kinowej w Domu Sztuki, liczba miejsc jest ograniczona. Projekt autorstwa Pauli Anny Powązki to dowód na to, że kino klasyczne wciąż przyciąga i potrafi łączyć pokolenia we wspólnej pasji.