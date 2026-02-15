Klasyka kina i wielcy reżyserzy za darmo na Ursynowie

Mieszkańcy Warszawy zyskali nową okazję do spotkań z ambitnym kinem. Projekt Kinomaniacy na start oferuje bezpłatne pokazy arcydzieł światowej kinematografii oraz spotkania z ekspertami. To idealna propozycja dla każdego, kto kocha magię wielkiego ekranu.



Program wydarzeń przygotowano z myślą o osobach, które szukają w kinie czegoś więcej niż tylko czystej rozrywki. Wszystkie projekcje odbywają się w Domu Sztuki przy ul. Wiolinowej 14, tuż przy stacji metra Ursynów.

Reklama Reklama

To miejsce stanie się w najbliższych miesiącach centrum filmowej edukacji i dyskusji o sztuce, a realizacja tych spotkań jest możliwa dzięki środkom z budżetu obywatelskiego.

Foto: mat. pras,

Podróż przez historię dziesiątej muzy

Pierwszą propozycją jest Ursynowska Akademia Filmowa. To cykl, który pozwala prześledzić ewolucję języka filmu – od jego narodzin u braci Lumière po współczesne hołdy dla kina niemego, jak nagrodzony Oscarami „Artysta”. Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć na dużym ekranie takie klasyki jak „Nosferatu” czy przełomowy „Śpiewak jazzbandu”. Każdemu pokazowi towarzyszy wykład wprowadzający, który przybliża kontekst historyczny i artystyczny prezentowanych dzieł. To świetna okazja, by dowiedzieć się, jak powstawały fundamenty dzisiejszego przemysłu filmowego.