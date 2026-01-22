Powrót do korzeni thrillerów

Stołeczne kina studyjne zapraszają na przegląd filmów „Alfred Hitchcock: W królestwie suspensu”. Retrospektywa demonstruje ewolucję gatunku, zabierając widzów do jego początków.



Młodsi widzowie, mają szansę zobaczyć pierwowzory współczesnych dreszczowców, a wieloletni miłośnicy twórczości reżysera, mogą powrócić do ulubionych produkcji, na wielkim ekranie.

Reklama Reklama

Geniusz budowania napięcia

Alfred Hitchcock — angielsko-amerykański reżyser filmowy, z wyjątkową umiejętnością budowania napięcia podczas przedstawiania standardowych sytuacji. Branża filmowa zawdzięcza mu ukształtowanie i zdefiniowanie gatunku thriller. Jego styl reżyserski charakteryzuje stawianie widza w pozycji obserwatora, który widzi wszystko z boku. Bohaterowie, to zwyczajne osoby w nadzwyczajnych sytuacjach, jak na przykład mieszkańcy miasteczka Bodega Bay zaatakowani przez ptaki w filmie „Ptaki”. Dzięki realistycznym scenariuszom, bez elementów fantastycznych, emocje wywołane przez filmy pozostają z widzami na długo, ponieważ zagrożenia w nich przedstawione robią wrażenie prawdopodobnych.

Kadr z filmu „Ptaki” z 1960 roku. To jedna z najważniejszych produkcji w historii gatunku jak i kina. Foto: mat. pras.

Z czasem produkcje Hitchcocka zyskiwały na wartości. Obecnie bardzo trudno trafić na film, który podręcznikowo odzwierciedliłby wartości klasycznego Hollywood. Scenariusze filmów Hitchcocka podążają bowiem za standardowym formatem: akcja, konflikt i jego rozwiązanie, sprawiając, że napięcie utrzymuje się do końca.

Główne role zazwyczaj odgrywa blondwłosa, wysoka aktorka i przystojny, postawny aktor. Szablonowi bohaterowie stają się ofiarami, uwielbianej przez reżysera ironii scenicznej, gdzie widzowie poznają więcej szczegółów niż postaci. To jedna z wielu technik budowania napięcia charakterystyczna właśnie dla mistrza. Dodatkową perełką, jest prezentowana w filmach prawdziwa moda z lat 50. i 60. oddająca ówczesną elegancję.