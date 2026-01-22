-9.1°C
1009.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Powrót do korzeni thrillerów

Publikacja: 22.01.2026 13:05

Alfred Hitchcock (1899-1980)

Alfred Hitchcock (1899-1980)

Foto: mat. pras.

Oliwia Pawłowicz
Stołeczne kina studyjne zapraszają na przegląd filmów „Alfred Hitchcock: W królestwie suspensu”. Retrospektywa demonstruje ewolucję gatunku, zabierając widzów do jego początków.

Młodsi widzowie, mają szansę zobaczyć pierwowzory współczesnych dreszczowców, a wieloletni miłośnicy twórczości reżysera, mogą powrócić do ulubionych produkcji, na wielkim ekranie.

Geniusz budowania napięcia

Alfred Hitchcock — angielsko-amerykański reżyser filmowy, z wyjątkową umiejętnością budowania napięcia podczas przedstawiania standardowych sytuacji. Branża filmowa zawdzięcza mu ukształtowanie i zdefiniowanie gatunku thriller. Jego styl reżyserski charakteryzuje stawianie widza w pozycji obserwatora, który widzi wszystko z boku. Bohaterowie, to zwyczajne osoby w nadzwyczajnych sytuacjach, jak na przykład mieszkańcy miasteczka Bodega Bay zaatakowani przez ptaki w filmie „Ptaki”. Dzięki realistycznym scenariuszom, bez elementów fantastycznych, emocje wywołane przez filmy pozostają z widzami na długo, ponieważ zagrożenia w nich przedstawione robią wrażenie prawdopodobnych.

Kadr z filmu „Ptaki” z 1960 roku. To jedna z najważniejszych produkcji w historii gatunku jak i kina

Kadr z filmu „Ptaki” z 1960 roku. To jedna z najważniejszych produkcji w historii gatunku jak i kina.

Foto: mat. pras.

Z czasem produkcje Hitchcocka zyskiwały na wartości. Obecnie bardzo trudno trafić na film, który podręcznikowo odzwierciedliłby wartości klasycznego Hollywood. Scenariusze filmów Hitchcocka podążają bowiem za standardowym formatem: akcja, konflikt i jego rozwiązanie, sprawiając, że napięcie utrzymuje się do końca.

Główne role zazwyczaj odgrywa blondwłosa, wysoka aktorka i przystojny, postawny aktor. Szablonowi bohaterowie stają się ofiarami, uwielbianej przez reżysera ironii scenicznej, gdzie widzowie poznają więcej szczegółów niż postaci. To jedna z wielu technik budowania napięcia charakterystyczna właśnie dla mistrza. Dodatkową perełką, jest prezentowana w filmach prawdziwa moda z lat 50. i 60. oddająca ówczesną elegancję.

Reklama
Reklama
Kadr z filmu „Zawrót głowy” z 1958 roku. Pierwotnym tytułem produkcji było „Vertigo”, lecz studio Pa

Kadr z filmu „Zawrót głowy” z 1958 roku. Pierwotnym tytułem produkcji było „Vertigo”, lecz studio Paramount obawiało się, że widzowie go nie zrozumieją. Łacińskie vertigo dosłownie oznacza zawrót głowy.

Foto: mat. pras.

Archetyp kina

Innowacyjne podejście Hitchcock’a, zaskakiwało w każdym filmie na nowo, a jego pomysłów nie dało się przewidzieć. Miłośnicy klasycznych thrillerów bardzo dobrze znają ikoniczną scenę krzyku Marion pod prysznicem, w filmie „Psychoza”. Był to jeden z pierwszych takich zabiegów i stał się on archetypem dla kolejnych ujęć, dramatycznych reakcji.

Do dziś pojawiło się niewielu nowych twórców którzy, tak jak niegdyś Hitchcock, potrafiliby trzymać widzów w napięciu przez cały film, bez użycia ostentacyjnych, krwawych scen. Reżyser nawet „jumpscare’y” nagrywał z gustem — odbiegając od prostych i niesmacznych rozlewów krwi oraz tandetnych seryjnych morderców. Nie bez powodu, Hitchcock został określony mianem „mistrza suspensu”.

Najsłynniejszy kadr z filmu „Psychoza”. Na fotografii Janet Leigh w roli Marion Crane.

Najsłynniejszy kadr z filmu „Psychoza”. Na fotografii Janet Leigh w roli Marion Crane.

Foto: mat. pras.

W repertuarze przeglądu znajdują się najsłynniejsze produkcje reżysera. Między innymi: „Zawrót głowy”, „Północ, Północny Zachód”, „Okno na podwórze”, „Ptaki”, „Psychoza”.

Gdzie i kiedy możemy obejrzeć przegląd?

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Kinoteka PKiN:

Od 21 stycznia do 18 lutego 2026 r.

Kino Kosmos:

Od 28 stycznia do 4 marca 2026 r.

Kino Nowe Horyzonty:

Od 6  do 15 lutego 2026 r.

Reklama
Reklama

Szczegółowe informacje dotyczące biletów oraz pełny repertuar znajdują się na stronie wybranego kina.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Futurystyczny thriller „90 minut do wolności”, w którym Chris Pratt wciela się w rolę detektywa, osk
od 23 stycznia

Weekend pełen najnowszych filmowych produkcji

Najnowszy pełnometrażowy dokument o artyście, którego historia od lat nie schodzi z ust miłośników s
17 stycznia, 2 lutego

Koszmar Zdzisława Beksińskiego na płótnie i poza nim

Styczeń oraz luty, Kino Muranów poświęciło twórczości Jima Jarmuscha
do 2 lutego

Filmy Jima Jarmuscha i urok ludzkiej niepewności

28. Orły – Polskie Nagrody Filmowe w sercu Warszawy
do 8 lutego

28. Orły – Polskie Nagrody Filmowe w sercu Warszawy

Kadr z filmu „Dreams” – to opowieść o nierównościach społecznych, władzy i cenie marzeń
styczeń

Cena marzeń i wola przetrwania oraz trzecia część trylogii

"Wielki błękit" Luca Bessona z Jeanem Reno i Jeanem-Markiem Barrem to pozycja absolutnie kultowa
do Nowego Roku

Pokazy filmów wszech czasów

Przedpremierowe pokazy w Multikinie
od 25 grudnia

Przedpremierowe pokazy w Multikinie

"Nie otwieraj przed świętami" - kadr z kultowego slashera
piątek

Książkowy przykład kina klasy B

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama