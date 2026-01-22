Powrót do korzeni thrillerów

Alfred Hitchcock (1899-1980)
Młodsi widzowie, mają szansę zobaczyć pierwowzory współczesnych dreszczowców, a wieloletni miłośnicy twórczości reżysera, mogą powrócić do ulubionych produkcji, na wielkim ekranie.
Alfred Hitchcock — angielsko-amerykański reżyser filmowy, z wyjątkową umiejętnością budowania napięcia podczas przedstawiania standardowych sytuacji. Branża filmowa zawdzięcza mu ukształtowanie i zdefiniowanie gatunku thriller. Jego styl reżyserski charakteryzuje stawianie widza w pozycji obserwatora, który widzi wszystko z boku. Bohaterowie, to zwyczajne osoby w nadzwyczajnych sytuacjach, jak na przykład mieszkańcy miasteczka Bodega Bay zaatakowani przez ptaki w filmie „Ptaki”. Dzięki realistycznym scenariuszom, bez elementów fantastycznych, emocje wywołane przez filmy pozostają z widzami na długo, ponieważ zagrożenia w nich przedstawione robią wrażenie prawdopodobnych.
Kadr z filmu „Ptaki” z 1960 roku. To jedna z najważniejszych produkcji w historii gatunku jak i kina.
Z czasem produkcje Hitchcocka zyskiwały na wartości. Obecnie bardzo trudno trafić na film, który podręcznikowo odzwierciedliłby wartości klasycznego Hollywood. Scenariusze filmów Hitchcocka podążają bowiem za standardowym formatem: akcja, konflikt i jego rozwiązanie, sprawiając, że napięcie utrzymuje się do końca.
Główne role zazwyczaj odgrywa blondwłosa, wysoka aktorka i przystojny, postawny aktor. Szablonowi bohaterowie stają się ofiarami, uwielbianej przez reżysera ironii scenicznej, gdzie widzowie poznają więcej szczegółów niż postaci. To jedna z wielu technik budowania napięcia charakterystyczna właśnie dla mistrza. Dodatkową perełką, jest prezentowana w filmach prawdziwa moda z lat 50. i 60. oddająca ówczesną elegancję.
Kadr z filmu „Zawrót głowy” z 1958 roku. Pierwotnym tytułem produkcji było „Vertigo”, lecz studio Paramount obawiało się, że widzowie go nie zrozumieją. Łacińskie vertigo dosłownie oznacza zawrót głowy.
Innowacyjne podejście Hitchcock’a, zaskakiwało w każdym filmie na nowo, a jego pomysłów nie dało się przewidzieć. Miłośnicy klasycznych thrillerów bardzo dobrze znają ikoniczną scenę krzyku Marion pod prysznicem, w filmie „Psychoza”. Był to jeden z pierwszych takich zabiegów i stał się on archetypem dla kolejnych ujęć, dramatycznych reakcji.
Do dziś pojawiło się niewielu nowych twórców którzy, tak jak niegdyś Hitchcock, potrafiliby trzymać widzów w napięciu przez cały film, bez użycia ostentacyjnych, krwawych scen. Reżyser nawet „jumpscare’y” nagrywał z gustem — odbiegając od prostych i niesmacznych rozlewów krwi oraz tandetnych seryjnych morderców. Nie bez powodu, Hitchcock został określony mianem „mistrza suspensu”.
Najsłynniejszy kadr z filmu „Psychoza”. Na fotografii Janet Leigh w roli Marion Crane.
W repertuarze przeglądu znajdują się najsłynniejsze produkcje reżysera. Między innymi: „Zawrót głowy”, „Północ, Północny Zachód”, „Okno na podwórze”, „Ptaki”, „Psychoza”.
Kinoteka PKiN:
Od 21 stycznia do 18 lutego 2026 r.
Kino Kosmos:
Od 28 stycznia do 4 marca 2026 r.
Kino Nowe Horyzonty:
Od 6 do 15 lutego 2026 r.
Szczegółowe informacje dotyczące biletów oraz pełny repertuar znajdują się na stronie wybranego kina.