Nowy pomnik w Warszawie. Generał Rozwadowski zostanie uhonorowany przed Sztabem Generalnym

Parametry techniczne i wygląd monumentu

Zwycięski projekt zakłada stworzenie tradycyjnej figury generała ustawionej na wyniosłym cokole. Tadeusz Jordan-Rozwadowski zostanie przedstawiony w pełnym umundurowaniu galowym, co podkreśla jego rangę oraz zasługi dla państwa. Wizerunek dowódcy wzbogacono o atrybuty żołnierskie, czyli szablę u pasa oraz lornetkę trzymaną w prawej dłoni. Całe założenie architektoniczne musi spełniać surowe wymogi techniczne zawarte w regulaminie konkursu. Całkowita wysokość monumentu nie przekroczy 5,6 metra, co pozwoli na zachowanie odpowiednich proporcji względem otaczających budynków.

Do budowy pomnika zostaną wykorzystane trwałe i szlachetne materiały. Sama postać generała zostanie odlana z brązu, natomiast cokół powstanie z granitu lub piaskowca. Monument zostanie ustawiony przodem do ulicy Rakowieckiej, co ułatwi jego ekspozycję mieszkańcom Warszawy oraz turystom. Na cokole znajdzie się pamiątkowa tablica z inskrypcją zawierającą imię i nazwisko bohatera, lata jego życia oraz informację o pełnionej funkcji pierwszego szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Zagospodarowanie terenu i koszty

Realizacja inwestycji nie ogranicza się wyłącznie do postawienia rzeźby, ponieważ projekt obejmuje również kompleksowe uporządkowanie najbliższego otoczenia. Wokół pomnika pojawi się nowa mała architektura oraz starannie zaplanowana niska zieleń. Całość zostanie dopełniona systemem punktowego oświetlenia, które ma wyeksponować walory artystyczne monumentu po zmroku. Projektant musiał również uwzględnić specyfikę miejsca i zaplanować przestrzeń tak, aby umożliwić tam przeprowadzanie uroczystości patriotycznych z udziałem wojskowej asysty honorowej.

Całkowity koszt budowy pomnika wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu został oszacowany na 600 tysięcy złotych. Kwota ta pokryje wszystkie etapy prac, od przygotowania terenu po montaż elementów rzeźbiarskich i oświetleniowych. Dzięki takiemu podejściu przestrzeń przy ulicy Rakowieckiej zyska nowy, uporządkowany wygląd, a jednocześnie stanie się miejscem pamięci o randze ogólnopolskiej.

Harmonogram prac

Proces powstawania upamiętnienia jest rozłożony w czasie i przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Pierwszy istotny krok wykonano już w 2025 roku, kiedy to odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę monumentu. Obecnie, po rozstrzygnięciu konkursu i wyborze ostatecznej koncepcji, przedsięwzięcie weszło w decydującą fazę przygotowań technicznych i wykonawczych. Jeśli wszystkie prace przebiegną zgodnie z planem, oficjalne odsłonięcie gotowego pomnika nastąpi jeszcze w 2026 roku.