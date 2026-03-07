Program „Bezpieczna Noc” działa? Ratusz podaje statystyki

W Śródmieściu i na Pradze-Północ, gdzie wprowadzono nocną prohibicję liczba interwencji straży miejskiej spadła o 10,3 proc. w dzień i o 15,2 proc. w nocy.



Jak napisała Joanna Popielawska, dyrektorka koordynatorka ds. strategii i relacji zewnętrznych w urzędzie miasta w odpowiedzi na interpelację radnej Marty Szczepańskiej, dane te uzyskano porównując okres od listopada do stycznia z takim samym okresem rok temu.

Reklama Reklama

W dzielnicach, na terenie których nie wprowadzonego ograniczenia, nastąpił niewielki wzrost interwencji straży miejskiej w nocy o 4,1 proc. W dzień liczba interwencji pozostała na zbliżonym poziomie (wzrost o 1,1 proc.).

Interwencje straży miejskiej w Warszawie

W styczniu 2026 r. straż miejska odnotowała 1 959 interwencji, czyli o 15,1 proc. mniej niż w styczniu roku poprzedniego. „W porównywanym okresie widać zróżnicowane spadki rok do roku: w dzielnicach Śródmieście i Praga-Północ interwencje ogólne straży miejskiej spadły o 23,7 proc., natomiast w pozostałych dzielnicach o 11,1 proc..

W przypadku nocnych interwencji różnica ta jest jeszcze większa: w dzielnicach Śródmieście i Praga-Północ liczba interwencji zmniejszyła się o 23 proc., w pozostałych dzielnicach o 4,4 proc.” – napisała dyrektorka-koordynatorka.