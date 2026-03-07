Program „Bezpieczna Noc” działa? Ratusz podaje statystyki

W dzielnicach, na terenie których nie wprowadzonego ograniczenia, nastąpił niewielki wzrost interwencji straży miejskiej w nocy o 4,1 proc.
Jak napisała Joanna Popielawska, dyrektorka koordynatorka ds. strategii i relacji zewnętrznych w urzędzie miasta w odpowiedzi na interpelację radnej Marty Szczepańskiej, dane te uzyskano porównując okres od listopada do stycznia z takim samym okresem rok temu.
W dzielnicach, na terenie których nie wprowadzonego ograniczenia, nastąpił niewielki wzrost interwencji straży miejskiej w nocy o 4,1 proc. W dzień liczba interwencji pozostała na zbliżonym poziomie (wzrost o 1,1 proc.).
W styczniu 2026 r. straż miejska odnotowała 1 959 interwencji, czyli o 15,1 proc. mniej niż w styczniu roku poprzedniego. „W porównywanym okresie widać zróżnicowane spadki rok do roku: w dzielnicach Śródmieście i Praga-Północ interwencje ogólne straży miejskiej spadły o 23,7 proc., natomiast w pozostałych dzielnicach o 11,1 proc..
W przypadku nocnych interwencji różnica ta jest jeszcze większa: w dzielnicach Śródmieście i Praga-Północ liczba interwencji zmniejszyła się o 23 proc., w pozostałych dzielnicach o 4,4 proc.” – napisała dyrektorka-koordynatorka.
Dodała, że liczba interwencji spadła, ale rejony, które generują więcej problemów obejmowane są wzmożonym nadzorem. Od listopada do stycznia urzędnicy skontrolowali 51 sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku jednego punktu wyniki kontroli skutkowały wszczęciem postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń.
„Obecnie działania polegające na mapowaniu miejsc uciążliwych są w trakcie realizacji. Analizowane są dane dotyczące punktów sprzedaży alkoholu oraz informacje o przypadkach zakłócania porządku publicznego i bezpieczeństwa. Najbardziej uciążliwe obszary koncentrują się głównie w centrum oraz przy dużych węzłach komunikacyjnych” – napisała Popielawska.
Od października 2025 r. prowadzone są szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu „Sprzedajesz odpowiedzialnie”. Do lutego 2026 r. przeprowadzono trzy szkolenia, ostatnie szkolenie zaplanowane jest na 11 czerwca 2026 r.
Przeprowadzone również zostały dwa szkolenia dla przedsiębiorców dotyczące prawidłowego sporządzania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz innych zagadnień związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych.
Jak dodała dyrekrtorka-koordynatorka, zrealizowana została też kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz trzeźwości za kierownicą pn. „Jazda po alkoholu kosztuje. Nawet życie”. Celem kampanii było zwiększenie świadomości społecznej na temat konsekwencji jazdy po alkoholu oraz promocja odpowiedzialnego zachowania wśród kierowców.
W 2026 r. planowana jest kontynuacja kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Nie dla alkoholu w grupie wiekowej 18-” w formie trzech edycji w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień. Jest to następstwo przeprowadzonych już kampanii w 2024 r. oraz w 2025 r. Głównym celem kampanii jest zmiana postaw mieszkańców wobec spożywania alkoholu przez osoby nieletnie i zmniejszenie przyzwolenia społecznego na takie sytuacje. W 2026 r. wzmocnimy przekaz do sprzedawców napojów alkoholowych.