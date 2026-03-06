11.7°C
1027.6 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Nowe połączenia Nieśpiesznego ruszają na polskie tory

Publikacja: 06.03.2026 12:30

Składy będą prowadzone przez kultowe lokomotywy

Składy będą prowadzone przez kultowe lokomotywy

Foto: PKP Intercity

M.B.
O tym, że PKP Intercity uruchamia wyjątkowy projekt Nieśpieszny informowaliśmy w "Życiu Warszawy" już wczoraj (5 marca). Dzięki pociągom retro wyruszającym lub przejeżdżającym przez stolicę podróżni będą mogli odkrywać Polskę w klimacie minionych dekad. Dziś poznaliśmy więcej szczegółów tej inicjatywy kolejowej.

Pierwszy kurs zaplanowano na 17 kwietnia 2026 roku. Pociągi, kursujące pod malowniczymi nazwami takimi jak „Sawa”, „Góral”, „Krzyżak„ czy ”Krasnal”, odwiedzą wszystkie województwa. Dla podróżnych przygotowano również bonus: zakup biletu przez aplikację lub stronę internetową premiowany 20-procentową zniżką na nocleg w obiektach CS Natura Tour. Kod rabatowy przesyłany będzie drogą elektroniczną po dokonaniu transakcji.

Mapa połączeń Nieśpiesznego oparta jest na starej mapie połączeń kolejowych, którą pmięta każdy kto

Mapa połączeń Nieśpiesznego oparta jest na starej mapie połączeń kolejowych, którą pmięta każdy kto podróżował z PKP w latach 80. XX wieku i wcześniej

Foto: PKP Intrcity

Legendarne lokomotywy i odrestaurowane wagony

Na trasy wyjedzie tabor, który stanowi ważną część historii polskiego kolejnictwa. Pasażerowie zajmą miejsca w klasycznych, oliwkowych wagonach 1. i 2. klasy, które przeszły gruntowną renowację w zakładach w Idzikowicach i Warszawie. Składy będą prowadzone przez kultowe lokomotywy, w tym słynnego Czesia (EP05-23), Świnkę (EP08) czy Epokę (EP09). To unikalna okazja, by zobaczyć te maszyny w regularnym ruchu pasażerskim.

Przedział 2. klasy w Nieśpiesznym to odtworzona przeszłość podróży z PKP w czystej postaci

Przedział 2. klasy w Nieśpiesznym to odtworzona przeszłość podróży z PKP w czystej postaci

Foto: PKP Intercity

Smaki dawnych lat w wagonie barowym

Klimat dawnych podróży uzupełni oferta gastronomiczna w wagonie barowym typu 113A. Marka WARS przygotowała specjalne menu inspirowane tradycyjną polską kuchnią. Serwowane dania i napoje mają przywoływać atmosferę przejazdów sprzed lat, stanowiąc dopełnienie sentymentalnej wyprawy przez malownicze regiony kraju.

Reklama
Reklama

Zasady rezerwacji i nowa kategoria biletów

Dla projektu utworzono nową kategorię handlową ICN (InterCity Nieśpieszny). Sprzedaż biletów w kasach i systemach online wystartuje w drugiej połowie marca. Przy zakupie przez internet pasażerowie będą mogli wybrać konkretne miejsce, korzystając z graficznego schematu wagonu. W pociągach obowiązuje rezerwacja miejsc oraz ulgi ustawowe. Na pokład można zabrać bagaż, rower, a także podróżować z psem, zgodnie z ogólnym regulaminem przewoźnika.

Polecane
Wagon drugiej klasy z lat 80. XX wieku w tradycyjnych oliwkowaych barwach pociągu dalekobieżnego ma
kolej
Niespieszny powrót do tradycji na warszawskich torach

Jubileusz PKP Intercity i Rok Polskiej Kolei

Inicjatywa jest częścią obchodów 25-lecia PKP Intercity. Przedstawiciele spółki podkreślają, że projekt ma połączyć nowoczesne standardy obsługi z sentymentem do historii, pokazując drogę, jaką przeszła kolej w Polsce. Przedsięwzięcie wpisuje się również w ogłoszony przez Sejm RP Rok Polskiej Kolei 2026. Dla fanów przygotowano także kolekcję pamiątkowych gadżetów inspirowanych kolejową stylistyką retro, dostępnych w sklepie internetowym przewoźnika.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W swojej interpelacji radny zwraca uwagę, że obecny rynek usług randkowych zdominowany jest przez po
warszawiacy

„Miejski Tinder” ratunkiem na samotność Warszawiaków? Radny chce utworzenia specjalnej aplikacji towarzyskiej

Po zatrzymaniu i dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności, 43-latka została przewieziona do za
bezpieczeństwo

Koniec ucieczki przed sprawiedliwością. 43-latka zatrzymana

Każdy, kto posiada wiedzę na temat aktualnego miejsca pobytu Mateusza Koczarskiego, może pomóc w jeg
UWAGA! Potrzebna pomoc

Poszukiwany 18-letni Warszawiak. Policja publikuje list gończy

Osoby, które będą miały pytania lub wątpliwości, mogą wysłać e-mail do biura poselskiego Hanny Gronk
kadry

Była prezydent Warszawy zachęca do pracy w Brukseli. „Taka okazja zdarza się raz na 7 lat”

W Alei Zjednoczenia na Starych Bielanach od kilkunastu już lat działa sklep charytatywny fundacji Su
recykling i dobroczynność

To miejsce łączy sąsiadów. Mieszkańcy Bielan bronią sklepu charytatywnego

Uczestnicy mieli do dyspozycji główną taflę o wymiarach 40 na 18 metrów, z której można było korzyst
podsumowanie sezonu

Tysiące osób na łyżwach. Podsumowanie sezonu na ursynowskim lodowisku

To co wydarzyło się w piwnicy na Pradze-Południe zaskoczyło nawet doświadczonych policjantów
bezpieczeństwo

Chciał do piwnicy, trafił do celi. Nakryty na próbie powtórnego włamu

W branży gier w Warszawie pracują różne firmy – od dużych, rozpoznawalnych na całym świecie studiów,
raport

Warszawa stała się centrum produkcji gier wideo. Jak wygląda ten rynek?

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA