Nowe połączenia Nieśpiesznego ruszają na polskie tory

Składy będą prowadzone przez kultowe lokomotywy
Pierwszy kurs zaplanowano na 17 kwietnia 2026 roku. Pociągi, kursujące pod malowniczymi nazwami takimi jak „Sawa”, „Góral”, „Krzyżak„ czy ”Krasnal”, odwiedzą wszystkie województwa. Dla podróżnych przygotowano również bonus: zakup biletu przez aplikację lub stronę internetową premiowany 20-procentową zniżką na nocleg w obiektach CS Natura Tour. Kod rabatowy przesyłany będzie drogą elektroniczną po dokonaniu transakcji.
Mapa połączeń Nieśpiesznego oparta jest na starej mapie połączeń kolejowych, którą pmięta każdy kto podróżował z PKP w latach 80. XX wieku i wcześniej
Na trasy wyjedzie tabor, który stanowi ważną część historii polskiego kolejnictwa. Pasażerowie zajmą miejsca w klasycznych, oliwkowych wagonach 1. i 2. klasy, które przeszły gruntowną renowację w zakładach w Idzikowicach i Warszawie. Składy będą prowadzone przez kultowe lokomotywy, w tym słynnego Czesia (EP05-23), Świnkę (EP08) czy Epokę (EP09). To unikalna okazja, by zobaczyć te maszyny w regularnym ruchu pasażerskim.
Przedział 2. klasy w Nieśpiesznym to odtworzona przeszłość podróży z PKP w czystej postaci
Klimat dawnych podróży uzupełni oferta gastronomiczna w wagonie barowym typu 113A. Marka WARS przygotowała specjalne menu inspirowane tradycyjną polską kuchnią. Serwowane dania i napoje mają przywoływać atmosferę przejazdów sprzed lat, stanowiąc dopełnienie sentymentalnej wyprawy przez malownicze regiony kraju.
Dla projektu utworzono nową kategorię handlową ICN (InterCity Nieśpieszny). Sprzedaż biletów w kasach i systemach online wystartuje w drugiej połowie marca. Przy zakupie przez internet pasażerowie będą mogli wybrać konkretne miejsce, korzystając z graficznego schematu wagonu. W pociągach obowiązuje rezerwacja miejsc oraz ulgi ustawowe. Na pokład można zabrać bagaż, rower, a także podróżować z psem, zgodnie z ogólnym regulaminem przewoźnika.
Inicjatywa jest częścią obchodów 25-lecia PKP Intercity. Przedstawiciele spółki podkreślają, że projekt ma połączyć nowoczesne standardy obsługi z sentymentem do historii, pokazując drogę, jaką przeszła kolej w Polsce. Przedsięwzięcie wpisuje się również w ogłoszony przez Sejm RP Rok Polskiej Kolei 2026. Dla fanów przygotowano także kolekcję pamiątkowych gadżetów inspirowanych kolejową stylistyką retro, dostępnych w sklepie internetowym przewoźnika.