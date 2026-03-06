Nowe połączenia Nieśpiesznego ruszają na polskie tory

O tym, że PKP Intercity uruchamia wyjątkowy projekt Nieśpieszny informowaliśmy w "Życiu Warszawy" już wczoraj (5 marca). Dzięki pociągom retro wyruszającym lub przejeżdżającym przez stolicę podróżni będą mogli odkrywać Polskę w klimacie minionych dekad. Dziś poznaliśmy więcej szczegółów tej inicjatywy kolejowej.



Pierwszy kurs zaplanowano na 17 kwietnia 2026 roku. Pociągi, kursujące pod malowniczymi nazwami takimi jak „Sawa”, „Góral”, „Krzyżak„ czy ”Krasnal”, odwiedzą wszystkie województwa. Dla podróżnych przygotowano również bonus: zakup biletu przez aplikację lub stronę internetową premiowany 20-procentową zniżką na nocleg w obiektach CS Natura Tour. Kod rabatowy przesyłany będzie drogą elektroniczną po dokonaniu transakcji.

Mapa połączeń Nieśpiesznego oparta jest na starej mapie połączeń kolejowych, którą pmięta każdy kto podróżował z PKP w latach 80. XX wieku i wcześniej Foto: PKP Intrcity

Legendarne lokomotywy i odrestaurowane wagony

Na trasy wyjedzie tabor, który stanowi ważną część historii polskiego kolejnictwa. Pasażerowie zajmą miejsca w klasycznych, oliwkowych wagonach 1. i 2. klasy, które przeszły gruntowną renowację w zakładach w Idzikowicach i Warszawie. Składy będą prowadzone przez kultowe lokomotywy, w tym słynnego Czesia (EP05-23), Świnkę (EP08) czy Epokę (EP09). To unikalna okazja, by zobaczyć te maszyny w regularnym ruchu pasażerskim.

Przedział 2. klasy w Nieśpiesznym to odtworzona przeszłość podróży z PKP w czystej postaci Foto: PKP Intercity

Smaki dawnych lat w wagonie barowym

Klimat dawnych podróży uzupełni oferta gastronomiczna w wagonie barowym typu 113A. Marka WARS przygotowała specjalne menu inspirowane tradycyjną polską kuchnią. Serwowane dania i napoje mają przywoływać atmosferę przejazdów sprzed lat, stanowiąc dopełnienie sentymentalnej wyprawy przez malownicze regiony kraju.