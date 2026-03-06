Pijany kierowca z Błonia ukarany w trybie przyspieszonym

60-latek z ponad 2 promilami alkoholu wsiadł za kierownicę mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Po zatrzymaniu przez policję z Błonia sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym. Wyrok zapadł jeszcze tego samego dnia.



Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego komisariatu w Błoniu zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę fiata. Już po chwili okazało się, że mężczyzna nie tylko złamał przepisy, ale też zlekceważył wcześniejszy wyrok sądu.

Za kierownicą siedział 60-letni mieszkaniec powiatu sochaczewskiego. Podczas sprawdzania w policyjnych systemach funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Sochaczewie. To jednak nie był koniec problemów kierowcy.

Ponad 2 promile alkoholu za kierownicą

Policjanci sprawdzili także stan trzeźwości kierującego. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna wcześniej pił alkohol. Wynik nie pozostawiał wątpliwości – miał aż 2,3 promila alkoholu w organizmie. W takiej sytuacji dalsza jazda była oczywiście niemożliwa.

60-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Sprawa szybko nabrała tempa, ponieważ funkcjonariusze zdecydowali się na zastosowanie trybu przyspieszonego.

Szybki proces i surowy wyrok

Dzięki tej procedurze sprawa bardzo szybko trafiła na wokandę. Jeszcze tego samego dnia zapadł wyrok sądu w Grodzisku Mazowieckim.