Chciał do piwnicy, trafił do celi. Nakryty na próbie powtórnego włamu

44-latek, który włamał się do piwnicy, wrócił na miejsce po resztę łupów. Nie spodziewał się jednak, że natknie się tam na policjantów prowadzących oględziny. Ucieczka była krótka – mężczyzna szybko trafił do celi.



Policjanci prowadzili oględziny piwnicy, w której wcześniej doszło do kradzieży z włamaniem. Na miejscu pracował dochodzeniowiec z wydziału zajmującego się przestępczością samochodową oraz technik kryminalistyki. W trakcie ich pracy wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał.

Złodziej wrócił po resztę łupów

W pewnym momencie do piwnicy wszedł mężczyzna. Początkowo wyglądało na to, że nie zauważył obecności policjantów i nie zorientował się, co się dzieje. Kiedy jednak dostrzegł funkcjonariuszy, natychmiast rzucił się do ucieczki.

Policjanci przeanalizowali prowadzone postępowania i szybko odkryli, że lista przewinień 44-latka jest znacznie dłuższa.

Nie zdążył jednak daleko uciec. Policjanci błyskawicznie go zatrzymali.

Szybko wyszło na jaw, że 44-latek nie znalazł się tam przypadkiem. To właśnie on wcześniej włamał się do tej piwnicy i – jak wszystko wskazuje – wrócił po pozostałą część skradzionych rzeczy.