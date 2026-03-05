4.6°C
1026.6 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Chciał do piwnicy, trafił do celi. Nakryty na próbie powtórnego włamu

Publikacja: 05.03.2026 16:10

To co wydarzyło się w piwnicy na Pradze-Południe zaskoczyło nawet doświadczonych policjantów

To co wydarzyło się w piwnicy na Pradze-Południe zaskoczyło nawet doświadczonych policjantów

Foto: mat. pras.

M.B.
44-latek, który włamał się do piwnicy, wrócił na miejsce po resztę łupów. Nie spodziewał się jednak, że natknie się tam na policjantów prowadzących oględziny. Ucieczka była krótka – mężczyzna szybko trafił do celi.

Policjanci prowadzili oględziny piwnicy, w której wcześniej doszło do kradzieży z włamaniem. Na miejscu pracował dochodzeniowiec z wydziału zajmującego się przestępczością samochodową oraz technik kryminalistyki. W trakcie ich pracy wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał.

Złodziej wrócił po resztę łupów

W pewnym momencie do piwnicy wszedł mężczyzna. Początkowo wyglądało na to, że nie zauważył obecności policjantów i nie zorientował się, co się dzieje. Kiedy jednak dostrzegł funkcjonariuszy, natychmiast rzucił się do ucieczki.

Policjanci przeanalizowali prowadzone postępowania i szybko odkryli, że lista przewinień 44-latka jest znacznie dłuższa.

Nie zdążył jednak daleko uciec. Policjanci błyskawicznie go zatrzymali.

Szybko wyszło na jaw, że 44-latek nie znalazł się tam przypadkiem. To właśnie on wcześniej włamał się do tej piwnicy i – jak wszystko wskazuje – wrócił po pozostałą część skradzionych rzeczy.

Reklama
Reklama
W pewnym momencie do piwnicy wszedł mężczyzna. Początkowo wyglądało na to, że nie zauważył obecności

W pewnym momencie do piwnicy wszedł mężczyzna. Początkowo wyglądało na to, że nie zauważył obecności policjantów i nie zorientował się, co się dzieje. Kiedy jednak dostrzegł funkcjonariuszy, natychmiast rzucił się do ucieczki. Nie uciekł daleko

Foto: policja

Na koncie miał więcej włamań

Zatrzymany trafił do policyjnej celi, a sprawą zajęli się funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu. Policjanci dokładnie przeanalizowali prowadzone postępowania i szybko odkryli, że lista przewinień 44-latka jest znacznie dłuższa.

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna ma na koncie jeszcze kilka podobnych przestępstw. Dwukrotnie w grudniu oraz raz w styczniu włamywał się do domu, boksu w garażu podziemnym oraz do pomieszczeń na klatce schodowej.

Polecane
Po przewiezieniu na Wolę okazało się, że obaj mężczyźni byli już wcześniej poszukiwani.
bezpieczeństwo
Kradzież w warszawskim apartamencie. Wpadka we Wrocławiu i 22 zarzuty

Cztery zarzuty i recydywa

Na podstawie zgromadzonych dowodów policjanci przedstawili 44-latkowi w sumie cztery zarzuty kradzieży z włamaniem. Co istotne, mężczyzna działał w warunkach recydywy, co może oznaczać surowszą karę.

Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego policyjnego dozoru.

Reklama
Reklama

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W branży gier w Warszawie pracują różne firmy – od dużych, rozpoznawalnych na całym świecie studiów,
raport

Warszawa stała się centrum produkcji gier wideo. Jak wygląda ten rynek?

Funkcjonariusze przejęli łącznie ponad dwa kilogramy marihuany
bezpieczeństwo

Policjanci na Białołęce przejęli ponad dwa kilogramy marihuany

Domki fińskie w rejonie ul. Johna Lennona
zabytki

Czy podwyżka czynszów zagraża przyszłości zabytkowego osiedla domków fińskich?

O wpis do rejestru willi Glassa zabiegały dwie organizacje: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologi
zabytki

Cztery konstancińskie wille trafiły pod ochronę

Dzięki działaniom operacyjnym policjanci szybko ustalili tożsamość podejrzanych.
bezpieczeństwo

Rozbito szajkę oszustów działających metodą na policjanta

Wagon drugiej klasy z lat 80. XX wieku w tradycyjnych oliwkowaych barwach pociągu dalekobieżnego ma
kolej

Niespieszny powrót do tradycji na warszawskich torach

Radni Bemowa poparli projekt uchwały prohibicyjnej jednogłośnie
spożycie alkoholu

Dzielnice opiniują uchwałę prohibicyjną. „KO rozwiązuje problem, który sama stworzyła”

Głównym celem proponowanych zmian jest ułatwienie parkowania mieszkańcom poprzez ograniczenie liczby
poszerzenie SPPN

Nowe zasady parkowania na Mokotowie i we Włochach. Podsumowanie konsultacji

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA