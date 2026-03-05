Chciał do piwnicy, trafił do celi. Nakryty na próbie powtórnego włamu

To co wydarzyło się w piwnicy na Pradze-Południe zaskoczyło nawet doświadczonych policjantów
Policjanci prowadzili oględziny piwnicy, w której wcześniej doszło do kradzieży z włamaniem. Na miejscu pracował dochodzeniowiec z wydziału zajmującego się przestępczością samochodową oraz technik kryminalistyki. W trakcie ich pracy wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał.
W pewnym momencie do piwnicy wszedł mężczyzna. Początkowo wyglądało na to, że nie zauważył obecności policjantów i nie zorientował się, co się dzieje. Kiedy jednak dostrzegł funkcjonariuszy, natychmiast rzucił się do ucieczki.
Nie zdążył jednak daleko uciec. Policjanci błyskawicznie go zatrzymali.
Szybko wyszło na jaw, że 44-latek nie znalazł się tam przypadkiem. To właśnie on wcześniej włamał się do tej piwnicy i – jak wszystko wskazuje – wrócił po pozostałą część skradzionych rzeczy.
Zatrzymany trafił do policyjnej celi, a sprawą zajęli się funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu. Policjanci dokładnie przeanalizowali prowadzone postępowania i szybko odkryli, że lista przewinień 44-latka jest znacznie dłuższa.
Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna ma na koncie jeszcze kilka podobnych przestępstw. Dwukrotnie w grudniu oraz raz w styczniu włamywał się do domu, boksu w garażu podziemnym oraz do pomieszczeń na klatce schodowej.
Na podstawie zgromadzonych dowodów policjanci przedstawili 44-latkowi w sumie cztery zarzuty kradzieży z włamaniem. Co istotne, mężczyzna działał w warunkach recydywy, co może oznaczać surowszą karę.
Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego policyjnego dozoru.
Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.