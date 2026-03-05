1.9°C
1026.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Nowe zasady parkowania na Mokotowie i we Włochach. Podsumowanie konsultacji

Publikacja: 05.03.2026 07:35

Głównym celem proponowanych zmian jest ułatwienie parkowania mieszkańcom poprzez ograniczenie liczby

Głównym celem proponowanych zmian jest ułatwienie parkowania mieszkańcom poprzez ograniczenie liczby aut przyjeżdżających z innych części miasta i regionu.

Foto: ZDM Warszawa

M.B.
Mieszkańcy Mokotowa i Włoch zabrali głos w sprawie rozszerzenia strefy płatnego parkowania. Ponad tysiąc osób uczestniczyło w spotkaniach, by omówić zmiany, które mają chronić lokalne miejsca postojowe przed przyjezdnymi.

Zarząd Dróg Miejskich zaprezentował koncepcję objęcia Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) kolejnych obszarów Warszawy.

Powiększenie SPPN na Mokotowie i we Włochach

Na Mokotowie projekt dotyczy terenu Służewca, ograniczonego ulicami Woronicza, Modzelewskiego, Wołoską, Obrzeżną oraz Bokserską i linią kolejową nr 8.

Obszar na Mokotwie, o który ma być powiększona Strefa Płatengo Parkowania Niestrzeżonego

Obszar na Mokotwie, o który ma być powiększona Strefa Płatengo Parkowania Niestrzeżonego

Foto: mat. pras.

We Włochach konsultacje objęły obszar wzdłuż linii kolejowej WKD, granicy z Mokotowem oraz ulic Komitetu Obrony Robotników i Krakowiaków.

Obszar we Włochach, o który ma być powiększona Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

Obszar we Włochach, o który ma być powiększona Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Głównym celem proponowanych zmian jest ułatwienie parkowania mieszkańcom poprzez ograniczenie liczby aut przyjeżdżających z innych części miasta i regionu.

Najważniejsze postulaty mieszkańców

Podczas spotkań i dyżurów konsultacyjnych, w których udział wzięło łącznie niemal tysiąc osób, wybrzmiało wiele konkretnych potrzeb. Mieszkańcy Służewca wskazywali, że ich osiedle stało się darmowym parkingiem dla pracowników okolicznych biurowców oraz klientów pobliskiej galerii handlowej. „Znalezienie wolnego miejsca w okolicach ulic Astronautów czy Tańskiego graniczy z cudem, ponieważ ulice są zastawiane przez osoby korzystające z lotniska”. Jedna z mieszkanek zauważyła: „Jako mieszkaniec starych blokowisk często mam problem ze znalezieniem miejsca parkingowego i wierzę, że wprowadzenie SPPN odciąży parkingi wzdłuż ulicy”.

Polecane
Trwają konsultacje społeczne dotyczące ewentualnego wprowadzenia SPPN na kolejnych obszarach Mokotow
parkowanie
Kolejne poszerzenie SPPN. Trwają konsultacje społeczne

Uczestnicy konsultacji zgłosili szereg propozycji dotyczących organizacji ruchu, w tym wprowadzanie ulic jednokierunkowych czy zmianę sposobu parkowania z równoległego na prostopadłe tam, gdzie pozwala na to szerokość jezdni. Często pojawiały się pytania o ochronę parkingów osiedlowych przed ucieczką kierowców z płatnych miejsc na ulicach w głąb osiedli. Mieszkańcy dopytywali: „Co z placykiem za szkołą nr 227? Tam są garaże permanentnie blokowane przez przyjezdnych, działkowiczów i turystów z lotniska”.

Obawy i wyzwania

Wśród uwag nadesłanych drogą elektroniczną oraz zgłaszanych podczas spotkań nie zabrakło również obaw. Część mieszkańców Włoch wskazywała na zbyt wysoki koszt abonamentu obszarowego dla seniorów oraz na problemy z limitem 200 metrów od miejsca zamieszkania. Podnoszono kwestię, że w niektórych lokalizacjach promień ten obejmuje głównie tereny zielone, co zmusza do zakupu droższego abonamentu. Inny mieszkaniec wyraził obawę: „Realna dostępność miejsc dla mieszkańców pogorszy się. Często nie mogłem znaleźć miejsca w obrębie abonamentu i musiałem parkować dalej, ponosząc dodatkowe koszty”.

Polecane
Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie może zostać rozszerzona o „Mordor" oraz okolic
parkowanie płatne
SPPN zostanie rozszerzona? ZDM robi badania parkingowe
Reklama
Reklama

Z kolei na Mokotowie zwracano uwagę na potrzebę remontów zniszczonych ulic przy okazji wdrażania nowej organizacji ruchu oraz na konieczność usuwania wraków samochodowych. Padły gorzkie słowa: „Zamiast naprawy połamanych chodników, miasto wyrzuca pieniądze na sztuczne bariery na jezdni, dziurawiąc dobrej jakości asfalt„. Pojawiły się również głosy o ”fasadowości” konsultacji, na co ZDM odpowiadał, że decyzja o wprowadzeniu strefy należy do Rady Warszawy, a celem spotkań jest dopracowanie szczegółów technicznych na konkretnych ulicach.

Kolejne etapy projektu

Zebrane w trakcie konsultacji opinie zostały opublikowane w formie szczegółowych raportów wraz z odpowiedziami drogowców na konkretne uwagi. Dokumentacja ta posłuży do przygotowania ostatecznych projektów organizacji ruchu.

Polecane
Opłaty za parkowanie przynoszą wielomilionowe wpływy do budżetu miasta
opłaty
SPPN w Warszawie. Ile zarabia miasto na płatnym parkowaniu?

Wdrożenie strefy będzie procesem wieloetapowym, obejmującym montaż parkomatów, ustawienie nowego oznakowania oraz wprowadzenie zatwierdzonych zmian w ruchu kołowym. Przygotowania w terenie zajmują zazwyczaj od kilku do kilkunastu miesięcy od momentu podjęcia decyzji przez radnych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Funkcjonariusze przejęli łącznie ponad dwa kilogramy marihuany
bezpieczeństwo

Policjanci na Białołęce przejęli ponad dwa kilogramy marihuany

Domki fińskie w rejonie ul. Johna Lennona
zabytki

Czy podwyżka czynszów zagraża przyszłości zabytkowego osiedla domków fińskich?

O wpis do rejestru willi Glassa zabiegały dwie organizacje: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologi
zabytki

Cztery konstancińskie wille trafiły pod ochronę

Dzięki działaniom operacyjnym policjanci szybko ustalili tożsamość podejrzanych.
bezpieczeństwo

Rozbito szajkę oszustów działających metodą na policjanta

Wagon drugiej klasy z lat 80. XX wieku w tradycyjnych oliwkowaych barwach pociągu dalekobieżnego ma
kolej

Niespieszny powrót do tradycji na warszawskich torach

Radni Bemowa poparli projekt uchwały prohibicyjnej jednogłośnie
spożycie alkoholu

Dzielnice opiniują uchwałę prohibicyjną. „KO rozwiązuje problem, który sama stworzyła”

Przestrzeń charakteryzuje się modernistycznym wystrojem z elementami drewna, marmuru i luksferów.
na kawę

Nowa kawiarnia w Domu Partii. Kawa od rana i muzyka na wieczór

28-latek celowo skierował swój samochód w stronę radiowozu i uderzył w niego. Po kolizji oba auta zo
bezpieczeńśtwo ruchu drogowego

Pościg za 28-latkiem. Kierowca opla uderzył w radiowóz

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA