Niespieszny powrót do tradycji na warszawskich torach. Czy skład retro wyjedzie w kwietniu 2026 roku?

Kolejne daty, które pojawiają się w kuluarach, to weekend 17–19 kwietnia. Warto jednak zaznaczyć, że terminy te nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez przewoźnika, a ramy czasowe projektu mogą ulec zmianie. Co istotne dla planujących podróż, sprzedaż biletów nie została jeszcze uruchomiona, a szczegóły dotyczące ich dystrybucji wciąż pozostają tajemnicą.

Warszawa Główna sercem historycznych podróży

Dla mieszkańców Warszawy kluczowym punktem na mapie nowej marki będzie stacja Warszawa Główna. To stąd mają wyruszać składy łączące stolicę z południem Polski – w tym z Zakopanem czy Krakowem.

Kuszetka w miodowych barwach jak nowa Foto: Janusz Malinowski/x.com

Lokalizacja ta, w bezpośrednim sąsiedztwie Stacji Muzeum, tworzy unikalną okazję do obcowania z historią. Pasażerowie będą mogli zobaczyć odnowione w zakładach Remtrak wagony I i II klasy, a także historyczne kuszetki i wagony przystosowane do przewozu rowerów, które odzyskały swój dawny blask i estetykę sprzed pół wieku.

Sentymentalna wyprawa w góry

Choć projekt wciąż jest dopracowywany, nieoficjalne trasy sugerują, że odnowiony skład połączy Warszawę z najważniejszymi ośrodkami tradycji kolejowej w Polsce. Poza kursami do Zakopanego pociąg retro ma zawitać do Chabówki, gdzie znajduje się słynny Skansen Taboru Kolejowego.

Powrót do Warszawy planowany przez Zawiercie to kolejna szansa dla pasażerów na dłuższą podróż w oliwkowym wagonie, w którym czas płynie wolniej. Dla warszawiaków będzie to rzadka okazja, by uciec od codziennego pośpiechu i poczuć klimat podróży, jaki znali ich rodzice czy dziadkowie.

Miejsca do leżenia zostały pieczołowicie zrekonstruowane Foto: Janusz Malinowski / x.com

Nowa marka, dawna jakość

Marka „Niespieszny” stawia na autentyczność i powrót do korzeni, co w dobie szybkich połączeń jest rynkowym ewenementem. Odnowienie historycznego taboru i przywrócenie go do regularnego ruchu to przedsięwzięcie na dużą skalę, które budzi ogromne zainteresowanie jeszcze przed oficjalnym startem.

Widok pomarańczowej lokomotywy z oliwkowym składem wagonów przy warszawskich peronach z pewnością będzie sygnałem, że tradycja na polskiej kolei ma się dobrze i potrafi wciąż zachwycać.