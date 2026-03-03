Koleje Mazowieckie ruszają w góry. Piętrusiem prosto do Zakopanego?

Mazowiecki przewoźnik planuje uruchomienie komercyjnych połączeń ze stolicy pod Tatry. Pociągi mają kursować w ferie oraz wybrane weekendy, oferując czas przejazdu zbliżony do najszybszych składów PKP Intercity.



Koleje Mazowieckie złożyły już wniosek o tak zwany otwarty dostęp, który ma obowiązywać od 13 grudnia tego roku aż do 13 grudnia 2031 roku. Jeśli plany dojdą do skutku, pasażerowie zyskają nową alternatywę dla podróży nad morze, gdzie od lat kursuje popularny pociąg Słoneczny. Tym razem przewoźnik celuje w południe Polski, planując trasę przez Centralną Magistralę Kolejową i Kraków.

Podstawowym planem są wagony piętrowe ciągnięte przez lokomotywę

Szybkie połączenie z wieloma przystankami

Zgodnie z projektem pociąg ma wyruszać z Warszawy Wschodniej o godzinie 6:02 i meldować się w Zakopanem o 10:51. Podróż zajmie około 4 godzin i 49 minut, co jest wynikiem konkurencyjnym wobec pociągów ekspresowych i Pendolino.

Przewoźnik celuje w południe Polski, planując trasę przez Centralną Magistralę Kolejową i Kraków do Zakopanego Foto: PKP

Co istotne, składy Kolei Mazowieckich mają zatrzymywać się na większej liczbie stacji. Na trasie znajdą się między innymi Opoczno Południe, Włoszczowa Północ, Miechów, a także liczne miejscowości między Krakowem a Zakopanem, takie jak Skawina, Sucha Beskidzka czy Nowy Targ. Powrót ze stolicy Tatr zaplanowano na godzinę 15:16.