Koleje Mazowieckie ruszają w góry. Piętrusiem prosto do Zakopanego?

Koleje Mazowieckie złożyły już wniosek o tak zwany otwarty dostęp, który ma obowiązywać od 13 grudnia tego roku aż do 13 grudnia 2031 roku. Jeśli plany dojdą do skutku, pasażerowie zyskają nową alternatywę dla podróży nad morze, gdzie od lat kursuje popularny pociąg Słoneczny. Tym razem przewoźnik celuje w południe Polski, planując trasę przez Centralną Magistralę Kolejową i Kraków.
Zgodnie z projektem pociąg ma wyruszać z Warszawy Wschodniej o godzinie 6:02 i meldować się w Zakopanem o 10:51. Podróż zajmie około 4 godzin i 49 minut, co jest wynikiem konkurencyjnym wobec pociągów ekspresowych i Pendolino.
Co istotne, składy Kolei Mazowieckich mają zatrzymywać się na większej liczbie stacji. Na trasie znajdą się między innymi Opoczno Południe, Włoszczowa Północ, Miechów, a także liczne miejscowości między Krakowem a Zakopanem, takie jak Skawina, Sucha Beskidzka czy Nowy Targ. Powrót ze stolicy Tatr zaplanowano na godzinę 15:16.
Do obsługi nowej trasy przewoźnik zamierza wykorzystać znane pasażerom składy piętrowe. W zależności od konfiguracji, jeden pociąg będzie mógł zabrać na pokład od około 430 do nawet 750 osób na miejscach siedzących.
Choć podstawowym planem są wagony piętrowe ciągnięte przez lokomotywę, spółka dopuszcza możliwość wysłania na tę trasę innego taboru o podobnym lub wyższym standardzie.
Nowe połączenie nie będzie funkcjonowało przez cały rok. Koleje Mazowieckie chcą skupić się na okresach największego zainteresowania wyjazdami turystycznymi. Pociągi mają jeździć codziennie w trakcie mazowieckich ferii zimowych oraz w soboty, niedziele i święta w styczniu, lutym, maju, czerwcu, wrześniu oraz październiku. Przewidziano także dodatkowe kursy w okolicach Bożego Narodzenia i weekendu majowego.
Dla mazowieckiego przewoźnika to powrót na trasę do Krakowa po kilkuletniej przerwie. W latach 2015–2017 pasażerowie mogli korzystać z komercyjnego pociągu Dragon, który został jednak zawieszony z powodu remontów torowisk. Nowy projekt do Zakopanego ma szansę stać się kolejnym, obok Słonecznego, sukcesem frekwencyjnym spółki.