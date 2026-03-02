11.1°C
Modlin wraca do gry. Ogromny wzrost liczby pasażerów w lutym

Publikacja: 02.03.2026 16:45

W całym ubiegłym roku Modlin obsłużył nieco ponad 1,75 mln pasażerów, co oznaczało spadek o ponad 37

W całym ubiegłym roku Modlin obsłużył nieco ponad 1,75 mln pasażerów, co oznaczało spadek o ponad 37 proc. w porównaniu do lat poprzednich.

Foto: Lotnisko Warszawa Modlin

M.B.
Podwarszawski port lotniczy obsłużył w lutym ponad 225 tys. osób, notując niemal 118-procentowy wzrost ruchu. Powrót linii Wizz Air oraz większa liczba rejsów Ryanaira sprawiły, że lotnisko zaczyna odrabiać straty z ubiegłego roku.

Luty okazał się czwartym miesiącem z rzędu, w którym lotnisko w Nowym Dworze Mazowieckim zanotowało poprawę statystyk – informuje rynek-lotniczy.pl. Dokładna liczba podróżnych wyniosła 225 258 osób, co oznacza, że każdego dnia przez terminal przewijało się średnio ponad 8 tys. pasażerów. W tym samym czasie zrealizowano 1540 operacji lotniczych, czyli o ponad 116 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

2,5 mln pasażerów

może, przy dobrej koniunkturze, obsłużyć port lotniczy w Modlinie w 2026 roku

Trudna przeszłość i słabsze wyniki z 2025 roku

Ostatnie miesiące przynoszą optymizm, który jest bardzo potrzebny po wyjątkowo słabym 2025 roku. W całym ubiegłym roku Modlin obsłużył nieco ponad 1,75 mln pasażerów, co oznaczało spadek o ponad 37 proc. w porównaniu do lat poprzednich. Statystyki te były gorsze nawet od danych z 2015 i 2016 roku, kiedy port obsługiwał od 2,6 do 2,8 mln osób rocznie. Słabszy wynik odnotowano jedynie w okresach objętych restrykcjami pandemicznymi.

W 2025 roku mniejszą liczbę podróżnych niż w Modlinie obsłużyły jedynie najmniejsze lotniska regionalne w Polsce. Średnio dziennie realizowano wtedy tylko 34 operacje lotnicze.

Nowi przewoźnicy. Ambitne plany na przyszłość

Wszystko wskazuje na to, że rok 2026 będzie dla portu znacznie łaskawszy. Sytuacja ustabilizowała się dzięki zakończeniu sporu z Ryanairem o wysokość opłat lotniskowych. Pozytywny wpływ na statystyki ma również ponowna obecność Wizz Aira oraz debiut linii Air Arabia. Dobrą tendencję potwierdziły już dane ze stycznia, kiedy lotnisko odwiedziło ponad 218 tys. osób.

Eksperci przewidują, że dzięki nowym połączeniom i powrotowi kluczowych graczy, niskokosztowy port w Modlinie ma szansę obsłużyć w tym roku ponad 2,5 mln pasażerów. Kolejne miesiące powinny utrzymać trend wzrostowy, umacniając pozycję lotniska na krajowej mapie połączeń.

