Modlin wraca do gry. Ogromny wzrost liczby pasażerów w lutym

W całym ubiegłym roku Modlin obsłużył nieco ponad 1,75 mln pasażerów, co oznaczało spadek o ponad 37 proc. w porównaniu do lat poprzednich.
Luty okazał się czwartym miesiącem z rzędu, w którym lotnisko w Nowym Dworze Mazowieckim zanotowało poprawę statystyk – informuje rynek-lotniczy.pl. Dokładna liczba podróżnych wyniosła 225 258 osób, co oznacza, że każdego dnia przez terminal przewijało się średnio ponad 8 tys. pasażerów. W tym samym czasie zrealizowano 1540 operacji lotniczych, czyli o ponad 116 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.
Ostatnie miesiące przynoszą optymizm, który jest bardzo potrzebny po wyjątkowo słabym 2025 roku. W całym ubiegłym roku Modlin obsłużył nieco ponad 1,75 mln pasażerów, co oznaczało spadek o ponad 37 proc. w porównaniu do lat poprzednich. Statystyki te były gorsze nawet od danych z 2015 i 2016 roku, kiedy port obsługiwał od 2,6 do 2,8 mln osób rocznie. Słabszy wynik odnotowano jedynie w okresach objętych restrykcjami pandemicznymi.
W 2025 roku mniejszą liczbę podróżnych niż w Modlinie obsłużyły jedynie najmniejsze lotniska regionalne w Polsce. Średnio dziennie realizowano wtedy tylko 34 operacje lotnicze.
Wszystko wskazuje na to, że rok 2026 będzie dla portu znacznie łaskawszy. Sytuacja ustabilizowała się dzięki zakończeniu sporu z Ryanairem o wysokość opłat lotniskowych. Pozytywny wpływ na statystyki ma również ponowna obecność Wizz Aira oraz debiut linii Air Arabia. Dobrą tendencję potwierdziły już dane ze stycznia, kiedy lotnisko odwiedziło ponad 218 tys. osób.
Eksperci przewidują, że dzięki nowym połączeniom i powrotowi kluczowych graczy, niskokosztowy port w Modlinie ma szansę obsłużyć w tym roku ponad 2,5 mln pasażerów. Kolejne miesiące powinny utrzymać trend wzrostowy, umacniając pozycję lotniska na krajowej mapie połączeń.