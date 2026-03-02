Modlin wraca do gry. Ogromny wzrost liczby pasażerów w lutym

Podwarszawski port lotniczy obsłużył w lutym ponad 225 tys. osób, notując niemal 118-procentowy wzrost ruchu. Powrót linii Wizz Air oraz większa liczba rejsów Ryanaira sprawiły, że lotnisko zaczyna odrabiać straty z ubiegłego roku.



Luty okazał się czwartym miesiącem z rzędu, w którym lotnisko w Nowym Dworze Mazowieckim zanotowało poprawę statystyk – informuje rynek-lotniczy.pl. Dokładna liczba podróżnych wyniosła 225 258 osób, co oznacza, że każdego dnia przez terminal przewijało się średnio ponad 8 tys. pasażerów. W tym samym czasie zrealizowano 1540 operacji lotniczych, czyli o ponad 116 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

2,5 mln pasażerów może, przy dobrej koniunkturze, obsłużyć port lotniczy w Modlinie w 2026 roku

Trudna przeszłość i słabsze wyniki z 2025 roku

Ostatnie miesiące przynoszą optymizm, który jest bardzo potrzebny po wyjątkowo słabym 2025 roku. W całym ubiegłym roku Modlin obsłużył nieco ponad 1,75 mln pasażerów, co oznaczało spadek o ponad 37 proc. w porównaniu do lat poprzednich. Statystyki te były gorsze nawet od danych z 2015 i 2016 roku, kiedy port obsługiwał od 2,6 do 2,8 mln osób rocznie. Słabszy wynik odnotowano jedynie w okresach objętych restrykcjami pandemicznymi.

W 2025 roku mniejszą liczbę podróżnych niż w Modlinie obsłużyły jedynie najmniejsze lotniska regionalne w Polsce. Średnio dziennie realizowano wtedy tylko 34 operacje lotnicze.