Po zimowej przerwie wracają prace na Moście Poniatowskiego

Remont zabytkowego wiaduktu mostu Poniatowskiego wkracza w kolejną fazę. Od poniedziałku, 2 marca, kierowcy i piesi muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu nad Wisłostradą oraz zwężenie jezdni w stronę centrum Warszawy.



Ponad stuletnia konstrukcja wiaduktu mostu Poniatowskiego przechodzi gruntowną renowację. W najbliższym etapie prac robotnicy skupią się na demontażu i odnowieniu balustrad, zabezpieczeniu antykorozyjnym ich podstaw oraz naprawie chodników. Jeśli warunki pogodowe będą sprzyjać i wiosna nie okaże się zbyt deszczowa, roboty potrwają do maja. Nadmiar wilgoci mógłby bowiem uniemożliwić precyzyjne malowanie metalowych elementów konstrukcji.

Zmiany dla pieszych i pasażerów

Osoby poruszające się pieszo muszą liczyć się z zamknięciem trotuaru wzdłuż jezdni prowadzącej w stronę Saskiej Kępy. Aby przedostać się na drugą stronę mostu, należy skorzystać z przejść przy ulicy Solec lub Wisłostradzie. Stosowne tablice informacyjne zostaną ustawione z wyprzedzeniem na rondach de Gaulle’a oraz Waszyngtona.

Z kolei piesi zmierzający w stronę centrum będą korzystać z wydzielonego pasa jezdni. Warto pamiętać, że wciąż niedostępne pozostają przystanki tramwajowe oraz odcinek chodnika między Muzeum Narodowym a ulicą Solec.