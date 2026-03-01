6.3°C
1026 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Po zimowej przerwie wracają prace na Moście Poniatowskiego

Publikacja: 01.03.2026 16:00

Jeśli warunki pogodowe będą sprzyjać i wiosna nie okaże się zbyt deszczowa, roboty potrwają do maja.

Jeśli warunki pogodowe będą sprzyjać i wiosna nie okaże się zbyt deszczowa, roboty potrwają do maja.

Foto: mat. pras.

M.B.
Remont zabytkowego wiaduktu mostu Poniatowskiego wkracza w kolejną fazę. Od poniedziałku, 2 marca, kierowcy i piesi muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu nad Wisłostradą oraz zwężenie jezdni w stronę centrum Warszawy.

Ponad stuletnia konstrukcja wiaduktu mostu Poniatowskiego przechodzi gruntowną renowację. W najbliższym etapie prac robotnicy skupią się na demontażu i odnowieniu balustrad, zabezpieczeniu antykorozyjnym ich podstaw oraz naprawie chodników. Jeśli warunki pogodowe będą sprzyjać i wiosna nie okaże się zbyt deszczowa, roboty potrwają do maja. Nadmiar wilgoci mógłby bowiem uniemożliwić precyzyjne malowanie metalowych elementów konstrukcji.

Zmiany dla pieszych i pasażerów

Osoby poruszające się pieszo muszą liczyć się z zamknięciem trotuaru wzdłuż jezdni prowadzącej w stronę Saskiej Kępy. Aby przedostać się na drugą stronę mostu, należy skorzystać z przejść przy ulicy Solec lub Wisłostradzie. Stosowne tablice informacyjne zostaną ustawione z wyprzedzeniem na rondach de Gaulle’a oraz Waszyngtona.

Z kolei piesi zmierzający w stronę centrum będą korzystać z wydzielonego pasa jezdni. Warto pamiętać, że wciąż niedostępne pozostają przystanki tramwajowe oraz odcinek chodnika między Muzeum Narodowym a ulicą Solec.

Prace obejmują odnowę elementów betonowych, kamiennych oraz murów oporowych na odcinku od stacji War

Prace obejmują odnowę elementów betonowych, kamiennych oraz murów oporowych na odcinku od stacji Warszawa-Powiśle aż do ulicy Wioślarskiej.

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Utrudnienia w ruchu kołowym

Kierowcy jadący do centrum muszą zachować szczególną ostrożność za zjazdem na Wisłostradę. Na krótkim odcinku jezdnia zostanie zwężona do jednego pasa. Prawy pas będzie służył wyłącznie do skrętu, natomiast jazda na wprost będzie możliwa tylko lewym pasem. Wolna przestrzeń na prawym pasie zostanie przeznaczona dla ruchu pieszego. Drogowcy sugerują, aby w miarę możliwości wybierać trasy alternatywne prowadzące przez most Świętokrzyski lub Łazienkowski.

Drugie życie stuletniego zabytku

Obecny remont to wymagająca operacja na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Prace obejmują odnowę elementów betonowych, kamiennych oraz murów oporowych na odcinku od stacji Warszawa-Powiśle aż do ulicy Wioślarskiej. Specjaliści usuwają skutki niefachowych napraw sprzed lat i zabezpieczają oryginalne części konstrukcji pochodzące z lat 1905–1913.

Polecane
Nowa koncepcja zakłada stworzenie linearnego parku, który wypełni deficyt zieleni w tej okolicy
przebudowa
Znamy datę wielkiej metamorfozy ulicy Kruczej

Podczas przeglądu technicznego okazało się, że korozja dotknęła również pręty zbrojeniowe wewnątrz żelbetowych łuków, co wymusiło rozszerzenie zakresu robót. Mimo tych komplikacji, wykonawca stara się utrzymać przejezdność mostu oraz ulicy Kruczkowskiego. Oprócz wzmocnienia samej konstrukcji, metamorfozę przejdzie klatka schodowa oraz przejście pod Alejami Jerozolimskimi. Po zakończeniu inwestycji wiadukt ma być nie tylko trwalszy, ale również znacznie bardziej estetyczny.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Koniec korków w Rembertowie? Budowa tunelu pod torami rusza
przebudowa

Koniec korków w Rembertowie? Budowa tunelu pod torami rusza

Policjanci sugerują, by do jazdy wracać stopniowo. Zimowa przerwa wpływa na kondycję fizyczną i nawy
bezpieczeństwo ruchu drogowego

Cieplejsza aura uwolniła motocykle. Jak wrócić bezpiecznie na trasę?

Port lotniczy na Okęciu funkcjonuje, sytuacja pasażerów podróżujących na wschód jest skomplikowana.
samolot

Konflikt na Bliskim Wschodzie. Poważne perturbacje na Okęciu

W ostatnich miesiącach narasta zjawisko przebywania w pociągach osób, które ze względu na swój stan
komunikacja szynowa

Bezdomni utrudniają jazdę metrem? „W ostatnich czasach zjawisko nasila się”

Istnieje ryzyko, że lotnisko zostanie ukończone szybciej niż kluczowe remonty linii kolejowych w sto
transport

Kto zawiezie pasażerów do CPK. Samorząd czeka na wyliczenia

W nadchodzącym sezonie Warszawiacy będą mieli do dyspozycji flotę liczącą dokładnie 3460 rowerów
z perspektywy siodełka

Start sezonu Veturilo 2026. Więcej rowerów i nowe trasy. Czy Warszawa doczeka się roweru zimą?

Zwycięzca przetargu będzie odpowiedzialny za opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe
infrastruktura drogowa

Nowy odcinek obwodnicy Warszawy nabiera kształtów

Zaplanowane na 2026 rok badania mają na celu dostarczenie rzetelnych liczb obrazujących wpływ SCT na
ekologia w transporcie

Warszawa sprawdza efekty SCT. Ruszają pomiary ruchu

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA