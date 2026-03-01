Po zimowej przerwie wracają prace na Moście Poniatowskiego

Jeśli warunki pogodowe będą sprzyjać i wiosna nie okaże się zbyt deszczowa, roboty potrwają do maja.
Ponad stuletnia konstrukcja wiaduktu mostu Poniatowskiego przechodzi gruntowną renowację. W najbliższym etapie prac robotnicy skupią się na demontażu i odnowieniu balustrad, zabezpieczeniu antykorozyjnym ich podstaw oraz naprawie chodników. Jeśli warunki pogodowe będą sprzyjać i wiosna nie okaże się zbyt deszczowa, roboty potrwają do maja. Nadmiar wilgoci mógłby bowiem uniemożliwić precyzyjne malowanie metalowych elementów konstrukcji.
Osoby poruszające się pieszo muszą liczyć się z zamknięciem trotuaru wzdłuż jezdni prowadzącej w stronę Saskiej Kępy. Aby przedostać się na drugą stronę mostu, należy skorzystać z przejść przy ulicy Solec lub Wisłostradzie. Stosowne tablice informacyjne zostaną ustawione z wyprzedzeniem na rondach de Gaulle’a oraz Waszyngtona.
Z kolei piesi zmierzający w stronę centrum będą korzystać z wydzielonego pasa jezdni. Warto pamiętać, że wciąż niedostępne pozostają przystanki tramwajowe oraz odcinek chodnika między Muzeum Narodowym a ulicą Solec.
Prace obejmują odnowę elementów betonowych, kamiennych oraz murów oporowych na odcinku od stacji Warszawa-Powiśle aż do ulicy Wioślarskiej.
Kierowcy jadący do centrum muszą zachować szczególną ostrożność za zjazdem na Wisłostradę. Na krótkim odcinku jezdnia zostanie zwężona do jednego pasa. Prawy pas będzie służył wyłącznie do skrętu, natomiast jazda na wprost będzie możliwa tylko lewym pasem. Wolna przestrzeń na prawym pasie zostanie przeznaczona dla ruchu pieszego. Drogowcy sugerują, aby w miarę możliwości wybierać trasy alternatywne prowadzące przez most Świętokrzyski lub Łazienkowski.
Obecny remont to wymagająca operacja na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Prace obejmują odnowę elementów betonowych, kamiennych oraz murów oporowych na odcinku od stacji Warszawa-Powiśle aż do ulicy Wioślarskiej. Specjaliści usuwają skutki niefachowych napraw sprzed lat i zabezpieczają oryginalne części konstrukcji pochodzące z lat 1905–1913.
Podczas przeglądu technicznego okazało się, że korozja dotknęła również pręty zbrojeniowe wewnątrz żelbetowych łuków, co wymusiło rozszerzenie zakresu robót. Mimo tych komplikacji, wykonawca stara się utrzymać przejezdność mostu oraz ulicy Kruczkowskiego. Oprócz wzmocnienia samej konstrukcji, metamorfozę przejdzie klatka schodowa oraz przejście pod Alejami Jerozolimskimi. Po zakończeniu inwestycji wiadukt ma być nie tylko trwalszy, ale również znacznie bardziej estetyczny.